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Ömür Gedik
Ömür Gedik
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Sahiplenin sahiplenin

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar

Biz gerçekten de neyin içine düştük...

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Buna can nasıl dayanır...
Gün geçmiyor ki yeni bir barınak dehşeti ve köpeklerin ölüm haberleri gelmesin.
İnsan yakını ölür, bir süre yas tutar.
Bir süre sonra acı zamana karışır, dinmese de hafifler, acı kendini ancak ara sıra hatırlatır.
Bu bizimki yakınını kaybetmekten de beter, çünkü acımız her gün yeni bir haberle yenileniyor, bitmiyor, artarak devam ediyor.
Güzel bir güne uyanmak hayal oldu artık.
Pes etmeden büyük mücadelemizi sürdürmeye yeminliyiz ama.
Lütfen, hepinize yalvarıyorum, barınaklardan olabildiğince çok can kurtaralım.
Apartman dairesi demeyin, evim küçük demeyin, alın, sahiplenin.
O gün gelecek ve bu vahşetin bittiğini göreceğiz. Mutlaka göreceğiz.
Ama o zamana dek bu canların üzerinden elimizi, ilgimizi, şefkatimizi eksik etmeyelim.
Lütfen.

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Kolay yoldan zenginlik

WhatsApp gruplarında paylaşılan kolay yoldan para kazanma listesi çıktı karşıma.
Ne yazık ki bazı insani zaaflar nedeniyle bir kısmı doğru.
Siz de bir bakın bakalım hangilerine katılacaksınız.
İşte o liste:
◊ Erkeklerin kadınlara karşı olan zaafı.
◊ Kadınların güzellik merakı.
◊ Yaşlıların sağlık sorunları.
◊ Çocukların iyi eğitim alması.
◊ Zengin insanların kaybetme korkusu.
◊ Fakir insanların kolay yoldan zengin olma isteği.

İyi gün parası

Kötü değil, iyi gün parası biriktirin.
Kötü gün parası biriktirirseniz aklınızda hep kötü gün olur, onu çağırırsınız ve kötü günler gelir.
Varlıklı ve akıllı insanlar daha zengin olmak için parayı kendi yaşamlarına akıtırlar.
Para ve varlık tutarak değil, doğru yerlere harcanarak çoğalır.

#Ömür Gedik#Kelebek#Yazar
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