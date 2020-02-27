JLO’nun ikizlerinin doğum günü

Bizde olsa biyolojik anne ya da baba ortalığı ayağa kaldırır; vay sen benim çocuğumu nasıl öpersin, doğum gününü uluorta nasıl kutlarsın diye...
Medeniyet farkı burada yatıyor işte.
Üvey anne ya da babaya verilen hak ve değerlerde.
Jennifer Lopez’in, Marc Anthony’den olan ikizlerinin 12’nci doğum günü kutlamasında kısa bir süre sonra resmi üvey babaları olacak olan Alex Rodriguez de vardı.
Rodriguez ikizlerin doğum gününü “Sizlerle gurur duyuyorum ve hayatınızın bir parçası olmaktan çok mutluyum, sizi seviyorum” notuyla paylaştığı aile fotoğrafıyla kutladı.
Marc Anthony bizim buralardan olsa homur homur olurdu mutlaka.
Bu arada başka bir konuda homurdanma benden gelsin.
Alex Rodriguez’in sözleri, paylaşımları iyi güzel de, kaydırmalı postunda çocukları deveye bindirdiği video son derece
çağ dışı.
Deveye binmenin, faytona binmenin yaşam hakkına tecavüz olduğunu bilmesi ve bunu sadece çocuklarına değil, onu takip eden milyonlara da öğretmesini beklerdim.
Zincire bağlı hayvanları eğlence için kullanmaya hayır diyor ve JLO ile Rodriguez’e buradan puan kırıyorum.
Musicmania
Bu hafta sonu için hazırladığım Spotify listemde atarlı şarkıları bir araya topladım. İlk sırada MFÖ’nün “MVAB” olarak bilinen, efsane şarkısı var.
◊ MFÖ: Mazeretim Var Asabiyim Ben
◊ Gökhan Özen: Aramazsan Arama
◊ Ömür Gedik: Ne Bekar Ne de İlişkide
◊ Kenan Doğulu: Rütbeni Bilicen
◊ Sıla:“...dan Sonra
◊ Yıldız Tilbe:Yürü Anca Gidersin
Cinemania
Bu haftanın filmleri arasında korku ve gizem sevenleri mutlu edecek bir yapım var; H.G. Wells’in aynı adlı romanından uyarlanan “Görünmez Adam” (The Invisible Man).
Görünmezlik fikrinin ilk kullanıldığı romanın bu ikinci beyazperde uyarlaması haftanın ağır topu. Başrolde Elisabeth Moss var.
Türk filmleri arasında dikkat çeken yapım ise Serdar Akar imzalı “Acı Kiraz”.
Şampiyonlar ligi kadroda Erdal Beşikçioğlu, Halil Ergün, Belçim Bilgin, Bülent Şakrak ve Ertan Saban var.
Hasta çocuğunu ameliyat ettirmek için para bulmaya çalışan babanın klişe gibi duran hikayesi, Serdar Akar farkıyla bakalım nerelere evrilecek...
İyi bakılmayan
ev hayvanları için
“Sahibi tarafından iyi bakılmayan, kötü koşullarda yaşatılan bir hayvan gördüğümüzde ne yapmamız gerekiyor?” sorusuyla sık sık karşılaşıyorum.
Yapmanız gereken, o kişiyi bulunduğunuz ilçe belediyesinin veteriner işleri müdürlüğüne şikayet edip kendisine uyarıda bulunulmasını sağlamak.
Uyarıya rağmen hayvana doğru bakılmaya başlanmadığı takdirde ise 5199 no’lu yasanın 24’üncü maddesi gereği hayvanın bakımını ihmal eden, ona acı, zarar veren kişilerin hayvan barındırması yasaklanıyor ve hayvanına el konuyor.
Söz konusu can ise yeniden sahiplendiriliyor ya da koruma altına alınıyor.
JLO’nun ikizlerinin doğum günü
Bizde olsa biyolojik anne ya da baba ortalığı ayağa kaldırır; vay sen benim çocuğumu nasıl öpersin, doğum gününü uluorta nasıl kutlarsın diye...
Medeniyet farkı burada yatıyor işte.
Üvey anne ya da babaya verilen hak ve değerlerde.
Jennifer Lopez’in, Marc Anthony’den olan ikizlerinin 12’nci doğum günü kutlamasında kısa bir süre sonra resmi üvey babaları olacak olan Alex Rodriguez de vardı.
Rodriguez ikizlerin doğum gününü “Sizlerle gurur duyuyorum ve hayatınızın bir parçası olmaktan çok mutluyum, sizi seviyorum” notuyla paylaştığı aile fotoğrafıyla kutladı.
Marc Anthony bizim buralardan olsa homur homur olurdu mutlaka.
Bu arada başka bir konuda homurdanma benden gelsin.
Alex Rodriguez’in sözleri, paylaşımları iyi güzel de, kaydırmalı postunda çocukları deveye bindirdiği video son derece
çağ dışı.
Deveye binmenin, faytona binmenin yaşam hakkına tecavüz olduğunu bilmesi ve bunu sadece çocuklarına değil, onu takip eden milyonlara da öğretmesini beklerdim.
Zincire bağlı hayvanları eğlence için kullanmaya hayır diyor ve JLO ile Rodriguez’e buradan puan kırıyorum.
Musicmania
Bu hafta sonu için hazırladığım Spotify listemde atarlı şarkıları bir araya topladım. İlk sırada MFÖ’nün “MVAB” olarak bilinen, efsane şarkısı var.
◊ MFÖ: Mazeretim Var Asabiyim Ben
◊ Gökhan Özen: Aramazsan Arama
◊ Ömür Gedik: Ne Bekar Ne de İlişkide
◊ Kenan Doğulu: Rütbeni Bilicen
◊ Sıla:“...dan Sonra
◊ Yıldız Tilbe:Yürü Anca Gidersin
Cinemania
Bu haftanın filmleri arasında korku ve gizem sevenleri mutlu edecek bir yapım var; H.G. Wells’in aynı adlı romanından uyarlanan “Görünmez Adam” (The Invisible Man).
Görünmezlik fikrinin ilk kullanıldığı romanın bu ikinci beyazperde uyarlaması haftanın ağır topu. Başrolde Elisabeth Moss var.
Türk filmleri arasında dikkat çeken yapım ise Serdar Akar imzalı “Acı Kiraz”.
Şampiyonlar ligi kadroda Erdal Beşikçioğlu, Halil Ergün, Belçim Bilgin, Bülent Şakrak ve Ertan Saban var.
Hasta çocuğunu ameliyat ettirmek için para bulmaya çalışan babanın klişe gibi duran hikayesi, Serdar Akar farkıyla bakalım nerelere evrilecek...
İyi bakılmayan
ev hayvanları için
“Sahibi tarafından iyi bakılmayan, kötü koşullarda yaşatılan bir hayvan gördüğümüzde ne yapmamız gerekiyor?” sorusuyla sık sık karşılaşıyorum.
Yapmanız gereken, o kişiyi bulunduğunuz ilçe belediyesinin veteriner işleri müdürlüğüne şikayet edip kendisine uyarıda bulunulmasını sağlamak.
Uyarıya rağmen hayvana doğru bakılmaya başlanmadığı takdirde ise 5199 no’lu yasanın 24’üncü maddesi gereği hayvanın bakımını ihmal eden, ona acı, zarar veren kişilerin hayvan barındırması yasaklanıyor ve hayvanına el konuyor.
Söz konusu can ise yeniden sahiplendiriliyor ya da koruma altına alınıyor.