Seç, öde aşını yaptır

Bundan 4 yıl önce, Cumhur-başkanı Tayyip Erdoğan’ın aynı zamanda partisinin genel başkanı olmasına olanak sağlayan referandumun ardından, AK Parti’nin 8’inci katında tadilat yapılmıştı.

Mekân, Erdoğan’ın daha sık çalışacağı şekilde elden geçirilmişti. Şimdi bu katta yeni bir tadilat süreci başladı.

Bu seferki çalışmanın nedeni, Binali Yıldırım’ın ikinci genel başkanvekili olarak görevlendirilmesi. Partide herkesin kolay kolay çıkamadığı 8’inci katta, genel başkanın makam odası, toplantı salonu, danışman odalarının yanı sıra, Numan Kurtulmuş’un odası bulunuyor. Şimdi, bir de Yıldırım’a oda yapılıyor.

Öğrendiğimize göre, Kurtulmuş’un odası ile özel kalem ve danışman odalarının bir kısmı bölünerek, Binali Yıldırım’a verilecek. Bu tadilattan sonra Yıldırım, genel merkezde düzenli çalışmaya başlayacak.

Partide herkes iki genel başkanvekili sisteminin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Bu tür makamlarda, her zaman “birinci sorumlu” olur. Erdoğan, şimdiye kadar bunun işaretini vermedi.

Partinin büyük kongresinde Binali Yıldırım’ın adının ilk sıraya yazılmasını mesaj olarak okuyanlar oldu. Kurtulmuş ekibinin böyle bir sıralama olmadığına ilişkin yorumlar yaptığını öğrendik.

Geçen günlerde yapılan il başkanları toplantısında kısa bir süre dışarı çıkarak telefon görüşmeleri yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, oturumu yönetmesi için Binali Yıldırım’ı görevlendirdiğini biliyoruz. Bu görev daha önce Kurtulmuş tarafından yürütülüyordu. Anlamlı mı bilinmez, ancak bilinen, Yıldırım’ın gittiği yerde kendisine alan açtığıdır.



