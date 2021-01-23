Satıyoruuuum, satamadım! Evren tabloları elde kaldı

Demokratik sistemin, hak ve özgürlükleri önceleyecek şekilde işlemesine katkı sağlaması beklenen yasama faaliyetleri, sık sık eleştiri konusu yapılır.

TBMM çatısı alında çalışanların, bu haklardan yeterince yararlanamaması daha çok dikkat çeker.

Daha önceki yazılarımızda dile getirdiğimiz milletvekili danışmanlarının tazminat hakları, Meclis’in en çok tartışmalı kadrosu olan 4-D’lilerin özlük hakları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yeni yılda kafa yorduğu ilk konular oldu. Şentop’un, her iki grubun temsilcilerini kabul ederek, hem sorunlarını dinlediği, hem de neler yapılabileceğiyle ilgili görüşlerini paylaştığını öğrendik.









Milletvekili danışmanlarının statüleri gereği kadrolu olmaları zaten mümkün değil. Çünkü bu kişilerin milletvekilleriyle birlikte gelip onlarla gitmesi üzerine kurulu bir sistem var ki, bu çok doğru. Ancak, çalıştıkları sürede tazminattan mahrum bırakılmaları haksızlık. Şentop da danışmanlarla ilgili yasanın bu maddesinin değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapmış görüşmesinde.

Şentop’un yeni yıldaki diğer konukları ise 4-D kadrosundaki çalışanların temsilcileri oldu. Görüşmede Meclis Başkanı’nın, “