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Nuray Babacan

Nuray Babacan

nbabacan@hurriyet.com.tr

Meclis’te maskeli mesafeli günler

28 Mart 2020

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, siyasetin kalbi TBMM’de de en önemli gündem koronavirüs salgını oldu.

Meclis koridorlarına el dezenfektanları konulması ve hijyen afişleri asılmasıyla başlayan koronavirüs tedbirleri, el dezenfektanlarının vekiller için Genel Kurul salonuna getirilmesiyle devam etti.

Meclis’te maskeli mesafeli günler

Milletvekilleri, Meclis’te alınan hijyen önlemlerine kişisel katkılarda bulunmayı ihmal etmedi. Bu konuda CHP grubunun titizliği de fotoğraf karelerine yansıdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Kurul çalışmalarına başlarken CHP’li vekillere el dezenfektanı ikram etti. Bununla da yetinmeyen Özel, vekilleri aralarında boşluk bırakarak oturmaları için yönlendirdi.

Meclis’te maskeli mesafeli günler

Ancak diğer partilere mensup milletvekillerinin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “En az bir metre mesafe bırakalım” uyarısını pek dikkate almadıkları gözden kaçmadı. Mert Gökhan Koç’un fotoğraf karelerine yansıyan bu durum, TBMM Başkanlığı’nın da dikkatini çekti. 19 Mart’taki oturumda Genel Kurul sıralarına, “Sizin ve çevrenizin sağlığı açısından yeterli mesafeyi koruyarak oturduğunuz için teşekkür ederiz” yazısı bırakıldı.

Meclis’te maskeli mesafeli günler

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş da oturumu açarken, “Sağlık tedbirleri kapsamında oturma mesafesine dikkat etmenizi istirham ediyorum” uyarısında bulundu.

Renkli görüntülerden biri de CHP’nin doktor milletvekili Servet Ünsal’ın oturuma maske ve eldivenle katılması oldu. TBMM Kâtip üyesi AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in de oturum aralarında Başkanlık Divanı arkasındaki bölgede maske takması gözden kaçmadı. Özçelik, Genel Kurul’a girerken maskesini çıkardı.

Vekillerin korona önlemleri böyle yansıdı görüntülere.

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