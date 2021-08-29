Kabil açmazı

Aşı karşıtı olan ancak bunu bilimsel hiçbir temele dayandırmayan bazı doktorların kastedildiğini sonradan anladım.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, aşı tereddüdünün kaynağının bakanlığın birbiriyle çelişen açıklamaları olduğunu, aşı karşıtlığı konusunda yeterince çalışma yapmadığını iddia etti. İlgezdi, bunun sosyal medyada kara propaganda yapan ‘hekim unvanlı karanlık odakların’ değirmenine su taşıdığını savundu.
Olayın bu yönüne kafa yorulduğunu belirtmek isterim. İlgezdi’nin eleştirdiği noktadan bakan çok sayıda AK Partili siyasetçi var. Özellikle son aylarda aşı duyarsızı olarak tanımlanan yüzde 35’lik kitlenin, aşı karşıtlığına geçmeye başladığına ilişkin araştırmalar paylaşılıyor. Yani yüzde 5 olan aşı karşıtlarının sayısı hızla artıyor.
SONBAHARDAN ÖNCE SON VİRAJ
Bilimsel temele dayanmak kaydıyla, hem pandemi sürecinde alınan kararlar, hem de aşı uygulaması eleştirilebilir. Anayasa’da güvence altına alınan haklar çerçevesinde zorlamanın sınırları bellidir. Ancak, sosyal medyada bazı doktorların, “Benim bu konudaki fikrim değişmeyecek” sözlerine ne demeli? Bilime inanan biri, hem fikrinin hem de bilimsel sonuçların değişeceğini bilir. Bilim değişkendir. Fikrisabit bir bilim insanı olabilir mi?
Bu noktada görev, ilgili bakanlıklara ve kamuya düşmektedir. “Aşı yalanlarına” yanıt niteliğinde kamu spotları hazırlanmalı; sosyal medya, TV’ler, hatta bakanlığın internet sitesinde ulaşılır hale getirilmelidir. Yerelde de karar vericiler tarafından hap gibi anlatılacak sunumlar yapılmalıdır.
İktidar partisi, farklı bir gözle yerinde inceleme yapmaları için afet bölgeleri başta olmak üzere vekillerden “nabız ekipleri” oluşturdu. Ekonomik sorunlar, pandemi sıkıntıları derken doğal afet yaralarını saptamak için yollara düşen ekibin ilk saptamaları, vatandaşların çifte felaketin altında ezildiği oldu.
Öğrendiğimize göre, öncelik yangın bölgelerine verildi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın yaptığı organizasyonla bölgelere giden vekiller, yangın sonrası öncelikli çalışmalar, vatandaşın istek ve taleplerinin belirlenmesi, kamu kurumları ve bakanlıkların yeterince çalışıp çalışmadığı konusunda değerlendirme yaptı. Bu raporlar, MYK toplantılarına getirilecek. Aynı yöntemle, sel felaketi yaşanan bölgelerde de ‘acil talepler’ toplanıyor.
Diğer bölgelerde ise vatandaşların ekonomik sorunları, pandemiden kaynaklanan sıkıntıların belirlenmesine başlandı. İlk değerlendirmelerin genel merkeze ulaşmaya başladığı, vatandaşların en büyük önceliğinin ekonomik sorunlar olduğu belirtildi. Küçük işletmelerin yeniden ‘kapatılma’ endişesi yaşadıkları öğrenildi. Bir kapatma kararının daha iflas anlamına geleceği dile getiriliyor.
Diğer yandan İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin en büyük problemi kuraklık. Üreticilerin sulama sorunu yaşadıkları, tankerlerle köylere su getirmeye çalıştıkları anlatıldı. Kuraklık bölgeleri ise destek uygulaması bekliyor.
Yerelde yapılan incelemeler iç açıcı değil. Pandeminin üstüne, kuraklık, yangın, sel felaketi halkı çok yormuş. Şimdi sorumlulukları başkasına atmadan kısa sürede yaraları sarma zamanı.
TURKOVAC’IN YOLCULUĞUÜÇÜNCÜ doz sırası geldiği halde henüz randevu almamış olanların telefonlarına bir mesaj düştü;
“Üçüncü doz aşınız için Turkovac’ı tercih edebilir ve deneme çalışmalarına katılabilirsiniz”...
CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, partisinin eğitim raporunu açıklarken, YÖK’ün güncel rakamlarından yararlanarak, bir fotoğraf koydu ortaya. 2002 yılında sayıları 22 olan Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları’nın bugün 77’ye çıktığını, büyük bölümünün ticarethane gibi çalıştığı belirtildi. Rapora göre, yıllık eğitim ücretleri 25 bin TL ile 185 bin TL arasında değişen bu üniversiteler, AR-GE çalışmalarına yılda 39 bin lira ayırırken, reklam giderleri için 1 milyon 67 bin lira harcıyor. Yani öğrenciye müşteri gibi bakan bir yaklaşım söz konusu. Rapor, üniversiteye giriş sistemiyle bunaltılan ve mutsuz edilen gençlerden, LGS sonuçlarının eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırdığına kadar birçok başlık içeriyor.
MEB’e gelince... Eylülde okulların yüz yüze eğitim vermeye hazırlandığı dönemde, bakanlığın bağışlarla eksiklerini gidermeye çalıştığı ifade edilen raporda, bakanlığa acilen ek bütçe verilmesi gerektiği saptaması yapıldı. CHP’nin eğitimi raporunda, bakanlığın mevcut bütçesini bile kullanamadığı, tasarrufa zorlandığı öne sürülüyor.
Şimdi bu sorunlara çözüm bulması gereken yeni bir bakan var. Söz savunmanın...
BU DA ÇÖP TRAFİĞİHAYAT çok tuhaf. Bir taraftan doğal afetlerle, sel ve yangınlarla boğuşurken, “Türkiye Avrupa’nın çöplüğü değildir. Kimsenin çöpünü istemiyoruz” diye çevreci kampanyaları yapılırken, diğer taraftan plastik sanayicileri, Ticaret Bakanlığı’nın atık ithaline getirdiği yasağı engellemek için kulis yaptı.
Kulis faaliyeti sadece siyasetin konusu değil. Geçtiğimiz haftalarda Ankara’da bakanlıklar ve bürokratlar arasında ilginç bir trafik yaşandı. “Atık ithalatına getiren yasağı daraltın, yoksa üretim yapamayacağız” diyen bir grup, bakanlık bakanlık dolaştı.
Aysel Alp’in araştırmasına göre, Türkiye, yıllarca 657 bin ton plastik atık ithalatıyla AB’nin kirli ve karışık plastik atıklarını en çok ihraç ettiği ülkelerin başında yer aldı. Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda bazı atıkların ithalatına yasak getirdi. Ancak plastik sanayicileri, söz konusu ithal atığın geri dönüşümüyle tekstil, otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, tarım ve inşaat gibi 30’dan fazla sektörde ham madde olarak kullanıldığına dikkat çekerek, yasağa itiraz etti.
Bundan sonra yoğun bir kulis faaliyeti başladı. Sanayiciler, “
Orman yangınları nedeniyle yoğun gündemde pek yer bulmayan bu çalışmanın ayrıntıları oldukça ilginç. Daha önce bazı başlıklarını paylaştığımız yeni taslağın, bu kez Anayasa’nın parti kapatmalarını düzenleyen 68’inci maddesinden söz edeceğiz. Öğrendiğimize göre, oluşturulan bilim kurulu tarafından bölüm bölüm masaya yatırılan taslak metinle, “Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez” hükmü yeniden kaleme alınıyor.
Çalışmada, “milli egemenliğe ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket etmeleri” kapatma gerekçeleri arasından çıkartılıyor. Bunun yerine siyasi partilerin terör ve terör örgütleriyle ilişkileri kapatma gerekçesi olarak tanımlanıyor. Bu aşamada, terör nedeniyle kapatılmasına ilişkin yargı süreçlerinin tamamlanması ve kapatma karanının TBMM’nin onayına sunulması gibi ayrıntılar tartışılıyor.
Bütün bu çalışmanın bir de MHP ayağı var. MHP, AK Parti’nin kendi çalışmasının bazı maddelerini olduğu gibi kabul etmeyecek. Ortak bir çalışma aşamasına gelindiğinde bu önerilerin nereye evrildiğini birlikte göreceğiz. Bilenen tek şey, bu çalışmanın daha çok su kaldıracağı.
DOĞA, 2040’I BEKLEMEDİSIRA DIŞI iklim olaylarının “yeni normal” olacağı, yağışlar betonu aşamadığı için şehir sellerinin yaşanacağı, 2040 yılına gelindiğinde kontrolsüz yangınlar, seller ve aşırı sıcaklar yaşanacağına dair rapor, gerçek oldu. Hem de 20 yıl beklemeden.
Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı rapor, tam da bugün yaşadıklarımızı anlatıyor. Bir kez daha dikkat çekmekte fayda var;
“2040 yılına kadar Türkiye genelinde sıcaklıklar artacak. Sıcaklık artışı, 2071-2099 arasında Güneydoğu Anadolu’da 5 dereceye, diğer bölgelerde 2 ila 3 dereceye yaklaşacak. Türkiye’nin yağış rejimi değişecek. Sonbahar yağışlarındaki azalma yüzde 30’ları bulacak. Marmara, Batı Karadeniz ve Meriç-Ergene dışında tüm havzalarda yağışlar yüzde 40 azalacak. Betonlaşmanın yoğun olduğu şehir merkezlerinde, şehir selleri artacak. 20 yıl sonra sulamada su kıtlığı çekilecek. 20 yıl boyunca, şiddeti, süresi ve frekansında tırmanış olan hava olayları ve meteorolojik afetler artacak. Kum ve toz fırtınalarının etki alanları artacak.”
Tablo vahim. Sadece yaşanacak sorunların sıralamasıyla kalınmadı. Neler yapılması gerektiği de çok net ortaya konuldu: “Su yönetimi için kanun çıkartılmalı. Atık suların yeniden kullanımı sağlanmalı. Yeraltı sularının kullanım anlayışı değişmeli. Taşkın Kanunu yenilenerek riskler azaltılmalı. Yasalar, iklim değişikliğine göre revize edilmeli.
Aşı kapsamı dışında olan yüzde 10 hariç tutulursa, toplum yüzde 5 aşı karşıtı, yüzde 45 aşıya inananlar, yüzde 40 aşı duyarsızlarından oluşuyor. Burası çok önemli. Çünkü, aşı duyarsızlığı bir süreden beri aşı karşıtlığına evrilmeye başladı.
Uzmanlar, bu yüzde 40’lık kitlenin iyi okunması gerektiğini söylüyor. Bu toplulukta, Doğu ve Güneydoğu bölgesi insanları ile aşırı muhafazakâr çoğunlukta. “Çip takıyorlar, kısırlaştırıyorlar” gibi akla ziyan iddiaların yanı sıra, yaşadıkları bölgelerde “bilgisiz yönlendiricilerin” etkisinde kalıyorlar.
Şimdi, bu kitleye ulaşmak için kullanılması gereken argümanlar tartışılıyor. Örneğin aşı kampanyasında kullanılan, yazar, çizer, oyuncu ve komedyenlerin aşıya direnç gösteren bu toplulukta karşılığı olmadığı belirtiliyor. Yani Şener Şen ve Cem Yılmaz gibi değerli oyuncu ve komedyenlerinin yardımıyla, eğitim düzeyi düşük bu kişilere ulaşılamayacağı öne sürülüyor.
Bu kişilere ancak yerel kimliklerle veya onların dilinden konuşan isimlerle ulaşılabileceği anlatılıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ‘mele’ diye adlandırılan din adamlarının kullanılması gibi, o bölgenin sözü dinlenen, sevilen isimlerinden yardım alınması gerektiği dile getiriliyor.
Bütün bunlar için geç kalınmış gibi görense de zararın neresinden dönülürse kardır. Şimdi farklı bir yaklaşımla, kışın kapalı mekanlara girilene kadar aşı olmayanların sayısı azaltılabilir. Ondan sonrası, aşı olanların lehine pozitif ayrımcılık yapmaktır. Aşı olmayana da ‘sınırlandırılmış hayatı’ kabul etmek düşer.
CAN YAKAN YANGIN HİKÂYELERİORMAN yangınlarıyla mücadelede sessiz sedasız çalışan uzman kadronun anlattıkları, olayın boyutunu görmek açısından çok önemli. 35 yılını ormanla iç içe geçiren uzman isimlerin bakanlara verdikleri bilgiler dikkat çekici. Öncelikle şunu belirtelim, temmuz ve ağustos aylarında öngörülen sıcaklık ve düşük nem nedeniyle, güçlü orman yangınlarının beklendiği de önceden bildiriliyor.
Son toplantılarda verilen bilgiye göre, nem oranı o kadar düşük ki, 10’un altına düşmesi ormancılar açısından felaket olarak nitelendiriliyor. Bir kozalak patlaması, yanan bir hayvanın can havliyle yer değiştirmesi, yangının 2 kilometre öteye taşınmasına neden olabiliyor. Bazen helikopterlerin hava akımı bile yangını taşıyabiliyor. Müdahale edilemediği için Rusya’da iki aydan beri yanan ormanlar olduğu ve kendi kendine sönmesi için bıraktığı da aktarılıyor.
Bu bilgiler,
Tam bu noktada, bu konunun farklı bir boyutuyla ilgili Ankara kulislerinde dolaşan istihbarat bilgilerini aktarmakta yarar var. Türkiye’nin Kabil Havaalanı’nın güvenliği konusunda üstleneceği rol ve ABD ile bu konuda yapılan pazarlıkların yoğunlaştığı sıralarda, İran sınırındaki hareketliliği farklı yorumlayanlar var. Devlete ulaştırılan istihbarata göre, bu hareketlilikte İran’ın payı bulunuyor. İddiaya göre İran, Türkiye’nin Kabil’de aktif rol üstlenmesini istemediği için Afganlı mültecileri sınıra taşıdı. Henüz kontrol altına alınmayan 20 nokta bulunduğu, bu noktalara mültecilerin taşındığı öne sürülüyor. Yani göç dalgası olmadığı, böyle bir durum varmış gibi İran istihbaratının yaptığı bir operasyon olduğu öne sürülüyor. Halen Türkiye-İran sınırının 200 kilometrelik bölümünde duvar çalışması yok ve coğrafya zorlu.
Hızlanan mülteci hareketliliğinin, ince bir siyasi oyun olduğuna dair yorumlar yapılıyor. Tabii bu bir oyunsa bile Afganlı mültecilerin sınıra dayandığı ve Türkiye sınırları içerisindeki geri gönderme merkezlerine alındığı gerçeğini değiştirmiyor. Suriyeli mültecilerin gelişlerinde de aynı yolun izlendiği hesaba katılırsa, iade edilemeyenlerin mülteci veya sığınmacı adı altında ülke içine geçişine izin verildiğini biliyoruz.
Suriye’den ilk mülteci akını yaşandığında Türkiye’nin bunlara bakabilme kapasitesi 100 bin olarak açıklanmıştı. “Bir fazlasına izin vermemeliyiz” diyen raporları hatırlıyoruz. Bugünkü Suriyeli mülteci rakamı 4 milyona dayandı. Sonuçta, bu bir dış politika oyunu da olsa, ortada ödenecek bir fatura var.
Yakın geçmişten örnek alınsa bari...
ANAYASALI KAMPANYA
Siyaset, önümüzdeki günlerde seçimin ne zaman yapılacağını tartışmaya devam edecek. İktidar Partisi seçimin zamanında yapılacağını söylese bile alternatif tarihlere ilişkin iddialar yazılıp-çizilecek. Hoş, hiçbir iktidar partisi, aksini planlasa bile elini açık etmez.
Buradan yola çıkarak, konuyu yeni anayasa çalışmalarına getireceğim ama farklı bir açıyla. Biliyoruz ki, yeni anayasa çalışmaları sadece Cumhurbaşkanlığı ekibinin faaliyeti olmaktan çıkarıldı. Genel merkez ve grup yönetimi, hatta duayen eski siyasiler de buna dahil edildi. Taslakta, hükümetin güvenoyu alması, bakanlara gensoru verilmesi, sözlü sorulara geri dönülmesi, parti kapatmaların zorlaştırılması gibi yeni maddeler var. Yargı bölümleri ve Anayasa Mahkemesi’nin yetkileri ise henüz masaya yatırılmadı.
Plana göre, yeni anayasa metni, seçimlerde bir kampanya malzemesi yapılacak. Yani AK Parti, yeni anayasanın önemli başlıklarını, seçim kampanyası vaadi olarak halka sunacak.
Meclis’te tüm koronavirüs önlemleri alınmış olmasına karşın seçim bölgeleri, toplantılar ve kalabalık mekanlar milletvekillerini açık hedef haline getirdi. TBMM tatile girmeden önce testi pozitif çıkan ve hastalığa yakalanan milletvekili sayısı 200’ü aştı. Çoğu AK Parti milletvekili. Bu rakam, Meclis’in üçte birini oluşturuyor ve iki kez hastalığa yakalanan milletvekilleri olduğunu biliyoruz. Ancak AK Partili Ünal, üçüncü doz aşıdan sonra testi pozitif çıkan ilk milletvekili oldu. Sağlık durumu iyi olan ancak testi pozitif çıktığı için evde tecritte bulunan 67 yaşındaki milletvekilinin arayanlara, rahatsızlığı olmadığını anlattığını öğrendik.
Şimdi seçim bölgelerine ve tatile giden milletvekillerinin hastalanmamayı başarmak, seçim bölgelerinde aşı duyarsızlığına önlemek için çalışmalara katılmak gibi görevleri var. Çünkü 1 Ekim’de Meclis açıldığında yeni kurallar onları bekliyor olacak.
Aşısız seçmenin Meclis’e alınmaması da bunlardan biri.
METROSUZ KENTİN, HAYALET OYUNCAKLARI
MECLİS, başkentin tam ortasındadır ama Ankara’nın sorunlarının en az konuşulduğu yerdir. Ankara milletvekilleri, güçlü ve baskın protokol sıralamasında kendilerine pek yer bulamazlar. Son gündem dışı konuşmalardan biri, başkentin sorunlarıyla ilgiliydi.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, başkentin neden havaalanına kadar giden bir metrosunun olmadığından girdi, ANKAPARK’a yatırılan ve atıl duran milyonlarca dolarlık oyuncaktan çıktı. Aslında ilgisiz gibi görünen konuları kâr-zarar açısından bağladı birbirine.
Düşünün, şehrin en kıymetli yerinde 750 milyon dolar harcayarak yapılan ANKAPARK, bir yatırım garabeti. Her biri kullanma süreleri geçmiş hayali oyuncaklar, yakında hurda vasfı kazanacak elektronik cihazlar, hepsi metal yığını halinde bekliyor. Yıldırım Kaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 750 milyon doların akıbetini sormak için mahkemeye gittiğini, mahkemenin şimdiye kadar ilave 111 milyon 210 bin liralık zararın saptandığını, eğlence parkının her gün 1 milyon lira zarar etmeye devam ettiğini anlattı.
“Ağlayan, çaresiz, çocuk bakan, çalışmayan” kadın imajının yaygın olduğu diziler sorunu, siyasetin de konusu oldu. TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu, geçen haftalarda televizyon kanallarının yöneticilerini dinlerken yapılan saptamalar, dizilerde güçlü, hayata her koşulda tutunan, rol model karakterlerin yeterince kullanılmadığını gösterdi.
Umut Erdem’in aktardığına göre, komisyona katılanlar bu yönde dizi ve içerikler üretilmesi konusunda hemfikir olmalarına karşın, bazı başarılı örnekler dışında pek de bir şey sunamadılar. Yapılan değerlendirmelerde, kadına ilişkin tek tipleşmelerden bağımsız, farklı kadın tercihlerini yansıtacak şekilde kadın temsilleri oluşturulmak istendiği anlatıldı. Değişik kadın profilleri oluşturulması, “göçmen kadın, beyaz yakalı kadın, evlat edinmiş kadın, üretici kadın, engelli kadın” gibi farklı örneklere yer verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Komisyonda, dizi içerikleri üretilirken, kadınların daha çok pasif, yanlışı eleştirmeyen, kolay etkilenen, entrikacı, dedikoducu tipler olarak sunulduğu, negatif kadın karakterlerine daha fazla yer verildiği de dile getirildi. Son dönemin, erkeği merkeze koyan, algı oluşturma amaçlı, ülke gerçeklerinden kopuk dizileri de eleştirilerden nasibini aldı.
Tüm anlatılanlar, olayın güçlü sponsorlar ve yüksek reytinge gelip dayandığını gösterdi.
Bağımsız ve güçlü kadın ve erkek karakterler yaratmak ise bu ikisinin arasına sıkıştı kaldı.
ÇOCUKLUKTA KALAN BAYRAM ŞİİRİTBMM’de özel günlere ilişkin konuşma yapmak adettendir. Tatilden hemen önce Kurban Bayramı nedeniyle söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, çocukluğundan kalan şu şiirle, salondakilerin bayramını kutladı: “Gitsin tasamız, gamımız/Gönlümüze verdi sefa/ Gösterelim, biz de vefa/ Yılda gelir, iki defa/ İşte geldi, bayramımız... /Gitsin tasamız, gamımız/Sevinin ve sevindirin/Sevgiyi gönle indirin/Dostluk bahçesine girin/İşte geldi, bayramımız.../Gitsin tasamız, gamımız/Sevgi, saygı, bir sel olsun/Acılar, tatlı bal olsun/ Her günümüz seyran olsun/ İşte geldi, bayramımız...” Müsamere tadındaki bu şiir, salondakilerden alkış aldı.
Ardından kürsüye çıkan CHP Hatay Milletvekili
Müsilajın Marmara Denizi dışında var olup olmadığını araştıran ekibin, bir süre önce Göcek kıyılarında yaptığı çalışmayı bilim adamı edasıyla aktaran kaptanın, denize işemenin yararından bahsedip, amonyak ve sülfatın müsilajı önleme etkisinden söz etmesi son nokta oldu. Bunun bilimsel karşılığı varsa bile bizim halkımızın denizle kuracağı kanalizasyon ilişkisinin boyutlarını düşünmek istemiyorum.
Ancak biz biliyoruz ki; bu ürkütücü salyanın, kimyasal analizi yapıldı ve en azından zehir içermemesi bir parça nefes aldırdı. Bu arada, sadece müsilajdan nasıl kurtulunacağı değil, toplananlardan ne yapılacağına da kafa yorulduğunu öğrendik.
Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’na bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Emin Birpınar, “Aslında müsilajın yüzde 99’u hakikaten su. Geri kalan kısmını laboratuvarda inceledik, toksik yapısı yok. En çok korktuğumuz şeylerden biri oydu. Patojenik bir yapısı yok, ağır metal de yok içinde. Dolayısıyla bunlar sevindirici tarafları” diye bilgi verdi.
Ayrıca, “Toplanan müsilajla ne yapılabilir?” diye de bakıldı. Gübre veya yakıt olabilir mi diye ayrıca incelendi. Sonuç negatif. Kalorifik değeri düşük, yüksek kükürt içeriğinden enerji üretmenin mümkün olmadığı, aşırı tuz içerdiği için de toprağa zarar vereceği görüldü.
AK Partilisi, CHP’lisi, İYİ Partilisi, HDP’lisi toptan çileden çıktı. İlgisiz, bilgisiz bürokratların tavrı üzerine Komisyon Başkanı da isyan etti.
Konuya gelince, Hacer Boyacıoğlu’nun aktardığına göre, tartışmalı torba teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri sırasında, düzenlemeler hakkında ayrıntı isteyen vekiller, geçiştirildiklerini fark edince ortam gerildi. İlk olarak,ormanlara kurulacak ayrıştırma tesislerine neden ihtiyaç olduğu konusu kafa karıştırdı.Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür’ün yetersiz açıklamaları nedeniyle maddenin görüşülmesi ertelendi, acilen gelen Bakan Yardımcısı Fatih Metin durumu kurtarmaya çalıştı.
Vekiller, bu kez OHAL maddesinde, kamudan kaç ihraç olduğu, kaç kişinin geri döndüğü gibi konularda detay istediler. İçişleri Bakanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Vekili Ali Yavuz Birincioğlu’nun bilgisinin olmadığını söylemesi, ardından Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un benzer yaklaşımı uzun tartışmalara neden oldu.
En son TMSF’nin kayyım olarak atanması maddesi, bardağı taşırdı. Soruların yanıtsız kalması, üstelik de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül’ün tartışmaları gülerek izlemesi vekilleri çileden çıkarttı. CHP’li Kamil Okyay Sındır,“O gülme nedir? Ciddiyete davet ediyorum”tepkisini gösterirken, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu da “İnanın, şimdiye kadar bu komisyon böyle bir zulüm görmedi, hakikaten olmaz böyle” çıkışını yaptı.
Vekillere hak veren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz,“Yeterli hazırlığınız yok. Kusura bakmayın ama bürokrasinin buraya hazırlıklı gelmesi lazım. Dersini çalışarak, rakamlarını toparlayarak gelmesi lazım. Benim de gözlemim bu yönde. Burada yasama faaliyeti yapıyoruz, bilgiyi vekillerimize sunmak durumundayız” dedi. Bakalım, toplu çileden çıkma bundan sonra işe yarayacak mı?
ENFEKTE EDEN DE KAÇAN DA AYNIPandemi sürecinde, toplumsal refleksler ve insan davranışları üzerine yapılan araştırmalar, bir gerçeği ortaya çıkardı. Dikkat etmeyerek toplumu enfekte edenlerle, aşıya direnen ve ilgisiz olanlar aynı kitle. Bu saptama, bilim adamları tarafından yapıldı ve 1.5 yıllık bir süreçte yapılan takip ve analizler bunu net olarak ortaya koydu. Özellikle 18-35 yaş arasında, eğitim düzeyi düşük, daha çok küçük kentlerde yaşayan, kurallara uyma konusunda zorluk çıkaran bu grup, aynı zamanda aşıya da ilgisiz. Konuştuğumuz uzmanlar da “Aşı konusundaki yavaşlama, randevu taleplerindeki azalmayla ilgili. Yaş aşağı indikçe aşıya olan uyum azalıyor. Şimdi bu kitle üzerinde çalışmak gerekir” yorumu yapıyor. Öğrendiğimize göre hükümet, şu an sokağa çıkma yasağı ve eve kapanma gibi keskin kararlar almaktan yana değil. Bunun ekonomik faturası korkutuyor. Ayrıca, sıkı denetimler ve cezalar da bir süre öncelikli tercih olmayacak. İşletmelerin daha fazla bunaltılmaması planlanıyor.
Diğer taraftan vakaların yayılma hızı ve sonbahar korkusu da ortada. Toplumsal bağışıklık beklendiği gibi yüzde 75 seviyesinde sağlanamazsa,
Komisyon tutanakları, hayvan hakları savunucularının isyan belgesi gibi. Doğal olarak konu, İstanbul Adalar’da faytonlarda kullanılması yasaklanan atların akıbetine de geldi.
Umut Erdem’in bilgisine göre, Uluslararası Yaşam Hakkı ve Toplumsal Değerler Derneği Başkanı Mehtap Topçuoğulları Özer, hayatının son 12 yılını adalardaki atları kurtarmak için harcadığını dile getirirken, bu atların bir kısmının yanlış ellere gittiğini ve hayvanların sucuk yapıldığını iddia etti. Özer’in tutanaklara yansıyan isyanı şöyle: “Atlar kurtarıldı. Biz de her şeyin güzel olacağını hesapladık. Umut ettik. Ama biz atları sucuk olsun diye faytonları yasaklatmadık. Bin küsur at, bir meta olarak satın alındı. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden rica ettik; Kızılkaya gibi devasa hayvan toplama kampı, atlar için çok uygundu. ‘Atları lütfen oraya çekelim, biz sahiplendirelim’ dedik, olmadı.”
Hayvan Hakları Savunucusu ve Aktivisti Fırat Ahmet Yıldız da Hatay’da hayvanları sahiplendiğini söyleyen adamın at kasaplığı sabıkası olduğunun sonradan ortaya çıktığını, bu kişiye 100 at verildiğini iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, aralarında AK Partili ve MHP’lilerin de bulunduğu belediyelerle, kamu kurumu, üniversite, jokey kulübü ve şahıslara verdiği atlardan bazılarının başına gelenler günlerce kamuoyunu meşgul etmişti.
An itibarıyla, AB üyesi ülkelerden İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya ve Finlandiya aşı ayrımı yapmadan, Sağlık Bakanlığı’nın dijital aşı kartını kabul edeceğini açıkladı. Ama bu açıklamayla iş bitmiyor. Şimdi bu ülkelerle aşı sertifika anlaşması için girişim başlatıldı. Bu süreç tamamlandıktan sonra, kartlar yurtdışında geçerli olacak. Çünkü sistemin işlemesi zincirin her halkasındaki görevlilerin bilgilendirilmesi gerekiyor.
Basit bir örnekle anlatmak gerekirse, geçtiğimiz günlerde, PCR testi yapılarak gidilen bir Avrupa ülkesinden dönerken, THY’nin görevlileri, dijital aşı kartı olan ve iki doz aşısını yaptırmış Türk vatandaşlarının girişte PCR testi yaptırması gerektiğinde ısrar etti. Yani kendi ülkenize girişte, kendi aşı kartını tanımayan görevliler var. Çünkü ilgili personel, ülkede alınan kararlardan haberdar edilmediği için her bir kişi için 90 Euro’luk testin zorunlu olduğunda ısrar ediyor.
İşin turistik yanını bırakın, eğitim, sağlık ve iş nedeniyle yurtdışına zorunlu çıkmaları gerekenler, ciddi sıkıntılar yaşıyor.
Sonuçta yurda giriş-çıkışlarda, aşı kartlarının otomatik olarak işlem görmesi için tanınması zorunlu.
SANCISI, 9 YIL SÜRDÜ
BUNDAN 9 yıl önce hayvan hakları yasa çalışmasına startı verildiğinde, müjde haberleri yapanlardan biri olarak, teklifin Meclis görüşmelerinin bu kadar sancılı ve uzun geçeceğini hiç beklememiştim. Macera nihayet bitti, bazı eksiklikler olsa da hayvanları korumak için önemli olan düzenleme yasalaştı.
Yasanın yolunu bunca zaman kesenin, “iki keskin uç” olduğunu düşünüyorum. ‘Kurban kesmemiz mi engellenecek?’ ‘taşrada herkes birbirine iftira atar’, ‘yetiştirdiğimiz hayvanlar için ceza mı ödeyeceğiz?’ gibi anlamsız gerekçelerle karşı çıkanlarla, atılan her adımı eksik bulanlar nedeniyle teklif, yıllarca askıda kaldı. Neyse ki; makul çoğunluğun, hayvanların korunması, işkence ve kötü muamele edilmemesi, yaşam şartlarının iyileştirilmesi üzerinden yorumladığı yasa, Meclis’te kabul edildi.
Bu konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleriyle yaptığı son toplantıda bir kez daha gündeme geldi. TBMM kürsüsünü hangi partilerin ne kadar süre kullandığına ilişkin veriler, iktidar partisi yönetiminin pek hoşuna gitmedi.
Gizem Karakış’ın aktardığına göre, son bir haftalık Meclis Genel Kurul kürsüsünü kullanma oranlarını gören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iktidar milletvekillerinin kürsüyü daha etkin kullanmasını istedi. Rakamlara göre, Cumhur İttifakı’nın bir haftalık kürsü kullanımı yüzde 28.97, muhalefetin kullanımı ise yüzde 75.87. Bazı vekiller, tartışmanın uzamaması için az konuştuklarını iddia etti. Cumhurbaşkanı, daha önce de TBMM’de basın toplantısı düzenlenmesi konusunda muhalefetin daha etkin olduğunu söylemiş ve ertesi hafta, AK Parti milletvekilleri basın toplantısı düzenlemek için sıraya girmişti. Bu rakamlar, içtüzük değişikliğini yeniden gündeme getirdi.
YILAN HİKÂYESİ
Meclis çalışmalarının daha verimli olması, tüm kesimlerin görüşlerinin alınarak güçlü yasama faaliyeti yürütülmesi ve toplumun genelinin ihtiyaçlarını karşılayacak ideal düzenlemelere imza atılması için çok önemli olan TBMM İçtüzüğü, yılan hikayesine dönen konulardan biri.
Hemen hemen her başkan döneminde hazırlanmış bir içtüzük taslağı mevcut. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yeni hükümet sistemine göre bir çalışma yapıyor. Ancak bu hazırlıklar, muhalefetin konuşma sürelerinin sınırlandırılması, önerge verme sayısının kısıtlanması gibi konulara gelip takılıyor.
İdeal bir içtüzük yapmak hayal gibi.
AMAN ORMANCI KESMEYİN AĞACI!ÜLKENİN
‘Z Kuşağı’nı anlamak için yapılan çok sayıda araştırma, net olarak şunu ortaya koyuyor: “Gençler, objektif ve açık kriterler arıyor ve kuralların sık sık değişmesine itiraz ediyor. ‘Baş eğmek, boyun eğmek’ gibi kavramlara yabancılar. Siyasi partilerde gördükleri en büyük sorun, tepeden aşağı örgütlenen yapılar. Gençler, bu yapılarda kendilerine özgürce hareket etme olanağı verilmediğini düşünüyor.”
Bu kitlenin ikna edilme güçlüğünü gören AK Parti, özel bir çalışma yaptı. Son MYK toplantısında ‘Z Kuşağı’nın öncelikleri ve taleplerine ilişkin geniş bir araştırma sunuldu. Analizi dinleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, değişimi torunlarından gözlediği ortaya çıktı.
Erdoğan’ın yaptığı değerlendirmede, “Biz bu kesimlere, geleceğe yönelik umut vermeliyiz, vizyon çizmeliyiz. Geçmişe takılıp kalmadan ama geçmişte yaptıklarımızı, devraldığımız ülkeyi de anlatarak, onlarda bir hafıza oluşturmalıyız. Çünkü geçmişi bilmeden geleceği oluşturamayız. Ben torunlarımda bunu görüyorum. Torunlarıma bakıp bu kesimi anlamaya çalışıyorum. Çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmalıyız, böyle yaklaşırsak aileye aidiyet duygusu zaten kendiliğinden oluşur” dediği belirtiliyor.
5 milyonu ilk kez oy kullanacak olan genç seçmenin toplamı 13 milyonu buluyor. Yani bu kitle, seçmenlerin neredeyse yüzde 20’sini oluşturuyor.
Siyasetin bugünkü dilinden hoşlanmayan, dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen ve kıyaslama yapma yeteneğine sahip bu dinamik kitle için, yeni şeyler söyleme zamanı...
SABAHATTİN ALİ SESSİZLİĞİEbediyat tutkunlarının hayatına “Kürk Mantolu Madonna” ve “Kuyucaklı Yusuf” kitaplarıyla giren Türkiye’nin en önemli yazarlarından Sabahattin Ali’nin sır perdesi aralanamayan ölümü, yine siyasetin gündemine geldi. Zaman zaman, Sabahattin Ali’yi öldüren derin güçlerin ve devlet istihbaratındaki bilgilerin peşine düşülse de sorular hep yanıtsız kalmıştır. Bu sefer de aynısı oldu.
Umut Erdem
Ancak sonuçta hiçbir katkı sağlanamadığını, tali konularla zaman kaybedildiğini, komisyon kurulmasına neden olan BM’nin İstanbul Sözleşmesi’nden neredeyse hiç söz edilmediğini iddia edenler, karar aşamasına geldi. İşte CHP’li, İYİ Parti’li ve HDP’li üyeler, TBMM Kadına Şiddetin Önlenmesi Komisyonu’ndan bu gerekçelerle çekildiler.
Çekilme kararının ardından yapılan açıklamalarda, “Bizim için bu komisyonun işlevi, kadına yönelik şiddetle mücadeleden ziyade, iktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma rezaletini gölgelemektir. Bizleri figüran haline getirme çabası, kendi gündemlerini tatbik etme ve sözleşmeden çıkmayı meşrulaştırmaya dönük bir girişim içerisinde olduklarını görüyoruz” denildi.
Bu gelişmelerin yaşandığı günlerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına itiraz eden bazı kadın milletvekillerinin organizasyonuyla, bu konuda özel bir toplantı yaptı. Toplantıya katılan STK temsilcisi kadınların tamamı, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının yarattığı olumsuz sonuçları çok net ortaya koydular. Yani sonuçta, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin yaratacağı tahribatı fark eden Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar hem eylem planı hem de kadına şiddeti önlemeye yönelik yeni genelgeler hazırlarken, komisyonun AK Partili yönetimi, muhalefeti rahatsız eden ortamın giderilmesini sağlayabilirdi.
Şimdi yapılan çalışma sadece cumhur ittifakını yansıtacak.
Bakalım hazırlanacak rapor eleştirileri haksız çıkarabilecek mi?
MASKESİZ ÇIKMAM ABİ!Pandemi maskeyi, cep telefonlarından bile önemli bir parçamız haline getirdiğinde, bu ilişkinin bu kadar uzun süreceğini hiç kimse tahmin etmedi. Delta gibi yeni mutasyonlar olduğu sürece özellikle kalabalık ortamlarda maskeden kurtuluş pek yakın gibi durmuyor.
Kıyafetin tamamlayıcı aksesuvarı küpeler gibi çeşit çeşit, renk renk üretilen maskelerin hayatımızdaki tek işlevi bizi koronavirüsten kurtarmak değil. Bilimsel olarak ortaya çıktı ki; son bir yıl içerisinde grip gibi bulaşıcı hastalıklarda çok belirgin bir azalma görüldü. İşte bu durum, son iki hafta içerisinde değişmeye başladı.
Meltem Özgenç
Bu ifade, TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu toplantısında gündeme geldiğinde, yakın siyasi tarihte kamplarda kalan insanların psikolojik sorunlarını anlatan ‘toplama kampı sendromu’na atıf yapıldığını anladık. Ayrıca Türk psikiyatr Serol Teber’in baskıcı toplum anlayışını anlatan “toplama kampı sendromu-ruhların ölümü” adını taşıyan bir kitabı olduğunu da belirtelim.
Umut Erdem’in aktardığına göre, işte bu ilginç benzetme, komisyon toplantısına katılan Çukurova Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Nevin Gaye Erbatur tarafından yapıldı. Erbatur, konunun psikolojik ve sosyolojik sonuçlarını çok net anlatıyor: “Aile içi şiddette kadın korku içindedir, söylemek istediklerini rahatça ifade edemez, durumu daha da kötüleştirmemek için sürekli olarak tetiktedir. Erkek ise bütün tartışmalarda kazanan taraftır. Şimdi, şunu sorabilirsiniz: ‘Eğer bu kadar kötüyse kadın neden bu adamı bırakmıyor?’ Bırakmıyor çünkü onu koruyacak bir sistem yok. Bırakamıyor çünkü çocuklarına kıyamıyor. ‘Benden ayrılırsan seni öldürürüm’ olayı sürekli tekrar ediyor. Kadınların gidecek bir yeri yok, ailesi kabul etmiyor, uğradığı şiddetten dolayı ruh sağlığı bozuluyor. Bilimsel araştırmalar, şiddet gören kadın semptomlarının, Nazilerin toplama kampındaki işkence mağdurlarının gördüğü semptomlarla aynı olduğunu gösteriyor. Sistematik işkence kadının kendine güvenini yok ediyor, terk edemiyor. Hayat kayıplarına kadar gidiyor.”
Sonuç; sadece ruhlar veya beden ölmüyor, insanlık da ölüyor.
ORGANİZASYON BİLKENT’İN İŞİPANDEMİDE online eğitim sancılarının yaşandığı dönemde, tüm üniversitelerden önce pozisyon alan, gerekli şartları hemen belirleyen, hatta velileri ve öğrencileri bunaltan kurallar açıklayan ilk üniversite Bilkent oldu.
O zaman abartılı bulunan bu kurallar bütününün, öğrencilere ne kadar faydası olduğu sonradan görüldü. Neyse ki üniversite yönetimi, gereksiz bazı kararlarını gelen tepkiler üzerine revize etmeyi de becerdi. Online sınavlar için evlere gönderilen “dikiz aynaları” birer espri ve pandemi anısı olarak yerini aldı.
Bütün bu pandemi kaosunun ardından son sınıflar için mezuniyet aşamasına gelindi. Üniversite 1700’den fazla öğrencisini bu yıl mezun ederken, 8 ayrı diploma töreni organizasyonuyla, mezunlarını kep giyme anısından mahrum bırakmadı. Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde, esprili, göz yaşlı, heyecanlı törenler yapıldı. Tüm ögrencilere PCR testi yapılarak, tüm velilerin HES kodu alınarak, sınırlı davetli çağırıp, gayet kontrollü ve kurallara uygun törenler yapmayı da başardılar.
1700 mezun öğrenciye, 8 ayrı törende hızlı PCR testi yapıldığının da altını özellikle çizmek istiyoruz. Bunda üniversitenin Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde geçtiğimiz aralık ayında üretilen ilk Türk testinin rolünü de atlamayalım. 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle nanoteknoloji temelli tanı sistemi sayesinde mezunlara güvenli bir mezuniyet töreni hediye edildi.
Temkinli bilim insanları, daha dikkatli ve yavaş adımlarla gitmemiz gerektiğini söylerken, halkın psikolojisinin de pek farklı olmadığı ortaya çıktı.
Haziran ayında yapılan araştırmalar, halkın dışarıdan taşınacak yeni tip virüsten korktuğunu ortaya koydu. NC Şirketi tarafından yapılan araştırmada, “Turizm sezonunun canlanması vaka sayılarını nasıl etkiler?” sorusuna katılımcıların yüzde 79’u vakaların artacağı, yüzde 12’si ise değişen bir şey olmayacağı şeklinde yanıt verdi. Vatandaşlar, tatil tercihi olarak kalabalık bölgelerden uzak durulması gerektiğine inanıyor.
Araştırmaya katılan vatandaşların büyük çoğunluğu ülkemize turist olan gelen yabancılara testin zorunlu olması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 82’si ‘Kesinlikle test yapılmalı’ diyor. Yüzde 14 ise vaka sayısı Türkiye’den fazla olan ülkelerin turistlerine test yapılması gerektiğini dile getiriyor.
LOKANTA VE KAFELER AÇIK KALSIN DİYENLER
Araştırma ortaya koydu ki; vatandaş, dışarıdan taşıma olmadığı sürece sorunun içerde daha kolay yönetilebileceğine inanıyor. Çünkü araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu denetim ve kontrol olduğu sürece lokanta ve kafelerin açık olmasını doğru buluyor. Bu oran yüzde 64’e ulaşıyor. Sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılmasına isteyenlerle, karşı çıkanlar neredeyse eşit.
Araştırma, her 4 kişiden 1’inin aşı olmak konusunda kararsız olduğunu da ortaya koydu. Bu da genel olarak aşı seyrindeki tabloyla örtüşüyor.
Artık, ‘mesajını ver, beğen ve paylaş’ anlayışının yetersiz olduğu, özellikle siyasiler için yapılan yorumların, iyi analiz edilmesi gerektiği biliniyor. Öğrendik ki; AK Parti’de bir süre önce kurulan Bilim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı, buradaki açığı fark etmiş. Sosyal medyada propaganda yapmanın değil, bu mecralara gelen tepki ve şikâyetleri iyi analiz etmenin gerektiğine kafa yorulmaya başlanmış. Partinin son MYK toplantısında yapılan sunumda mesajlara yapılan yorumlara tepki vermek yerine, sosyolojik olarak nasıl sonuç çıkarmak gerektiği anlatılmış.
Buna, “doğru duygu analizi” adı veriliyor. Yani parti, iletişim dili, sosyal medya kullanımı, bunlara yanıt yazan vatandaşların duygu analizlerinin doğru yapılması gibi konularda çalışma yapacak. Önce vatandaşın önceliklerini öğrenmek için veri toplanacak, bu veriler analiz edilecek ve ardından, politika geliştirilecek. Gelen eleştiri ve tepkileri toptan reddetmek yerine, doğru analiz ederek, hızla ilgililerine ulaştırmak konusunda, yeni önerilerin ortaya konulduğunu biliyoruz. Bu yeni çalışma, sadece parti yöneticilerinin değil, milletvekillerinin sosyal hesaplarını da kapsıyor. Bu, yanlış paylaşımlardan hızla vazgeçmek, sorun olan alana hızla müdahale etmek gibi sonuçlar doğuracak. Anlaşılan parti, sosyal medyayı, daha profesyonel bir yaklaşımla ele almayı amaçlıyor. Umarız bu mantıklı çalışma, eski alışkanlıklara yenik düşmez.
HERGELE MEYDANI’NIN RUHLARITARİHİ Ulus Hergele Meydanı’nda yapılan yenileme çalışmaları sırasında vinçlere takılan kemikler, geçtiğimiz mart ayında büyük bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Ankara Kalesi, Tarihi İş Bankası ve Ziraat Bankası Binası, Eski Meclis binasından sonra bölgenin diğer önemli yeri olan Hergele Meydanı’na vurulan kazma, burada eskiden Ermeni ve Katolik Mezarlığı ve bir de şapel bulunduğu iddialarını gündeme getirdi. Umut Erdem’in aktardığına göre, CHP ve HDP milletvekillerinin soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdığı bu konu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mesaisine neden oldu. Ortaya çıktı ki; Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi Ulus Hergele Meydanı bölgesinin eski tarihi dokusuna kavuşturulması amacıyla yapılan çalışmalarda bulunan kemikleri, alandaki mezarlık hüviyetinin bozulduğu gerekçesiyle başka bir yere defnetti. Ve tabii, defin işlemleri yapıldıktan sonra da inşaat çalışmalarına devam edildi.
Bakan Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre, kemik kalıntıları Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nce incelendi. Alınan kararla, alanın mezarlık hüviyetinin kaybolduğu, söz konusu alanda şapel izlerine rastlanmadığı, taşınmaz kütüklerinde mezarlık varlığına ilişkin bilgi bulunmadığı ifade edildi. Sonuç olarak, Ankara’nın tarihi ruhları, sessiz sedasız başka bir yere defnedildi. Tarihi bölgedeki bu kemiklerin defin alanının özel olarak seçildiğini ve ilerde yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini umuyoruz. Bakanlığın yanıtında buna ilişkin ipucu olmasa da...
Kafası karışan bürokrasi nedeniyle, anlaşmadaki tavrımız belirsiz. Yükümlülüklerden kaçmak asıl sorun tabii. Tıpkı kadına şiddeti önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi’ndeki tutumumuz gibi, olumsuz sonuçları yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, bu sözleşme konusunda tereddüte düşen bürokratları cesur olmaya davet etti. Eroğlu, benzer ikilemi yıllar önce Kyoto Sözleşmesi’nde yaşadıklarını, tüm bakanlar kurulu üyelerini tek toplantıda ikna ettiğini söyleyerek “kararsızlığın” bedelini ilginç bir hikâyeyle anlattı: “Bir işi sürüncemede bırakmak en kötüsüdür. Bir filozof, bir merkebi aç ve susuz bırakmış, açlığı ve susuzluğu eşit. Merkebin 5 metre bir tarafına su, 5 metre ötesine ot koymuş. Merkep ‘Ota mı gideyim, suya mı gideyim’ derken açlıktan ve susuzluktan ölmüş. Ben bu hikâyeyi anlatınca arkadaşlar hızla karar veriyordu. Bu tür projelerde bir karar verici gerekiyor.”
Bu hikâyenin bürokratların kararsızlığına bir etkisi oldu mu bilinmez ama, toplantılarda, çevreyi ve doğayı kurtarmak için siyasilerle bürokratların ortak hareket ettikleri kesin. Bu komisyonun önerileri tek tek hayata geçirilirse, işte o zaman kararsızlık bitmiş olur.
AŞI OLMAYANA POZİTİF AYRIMCILIK!Koronavirüsle mücadele kapsamında hızlanan aşı kampanyasında amaç, sonbaharda toplumsal bağışıklığı yüzde 70 seviyesine çıkarmak. Bu konudaki hazırlıkları biliyoruz ancak, ısrarla devam eden bazı yanlış kararlar olduğunu da görüyoruz. Aşı yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma araç yasağı gibi.
CHP Milletvekili Murat Emir konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Emir, bu kararın vatandaşla belediyeleri karşı karşıya getirdiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesini eleştirdi.
2 doz aşılarını olan, sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlara toplu taşıma araçlarına binmesini yasaklamak, Sağlık Bakanlığı’nın, aşı yaptırana pozitif ayrımcılık projesiyle ciddi biçimde çelişiyor.
Buradan bakınca, aşı olmayan vatandaşların toplu taşıtları kullanmasına izin verildiği, aşı olanların ise cezalandırıldığı gibi bir sonuç çıkıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ücretsiz kartlarını kullanamadıkları için ‘ücretli kart’ alarak, genelgeyi delmeye çalıştıklarını da öğrendik.
Önümüzdeki aylarda başlaması gereken 3. doz hatırlatma aşıları hangisi olacak? Toplumsal bağışıklık yeterince sağlanmazsa, yasaklar devam mı edecek? Yeni bir mutasyon tüm planları değiştirecek mi gibi deli deli birçok soruya yanıt aranıyor. Bütün bunlara kafa yoranlar, denizi geçerken, derede boğulmayın.
Kabil açmazı
Son günlerde Ankara’da özellikle istihbarat birimlerinin yoğun Afganistan ve Kabil mesaisi var.
Askeri kaynaklar ve büyükelçilikten alınan bilgilerin dışında, ciddi istihbarat analizleri yapıldığını biliyoruz. Taliban sonrası Afganistan’ın hem Türkiye hem de çevre ülkeleri nasıl etkileyeceğine ilişkin yeni oyun planları masaya yatırılıyor.
Öncelikle, konuya direkt göçmen dalgasından girelim. Olası bir hareketlenme nedeniyle, Türkiye-İran sınırında, henüz ihaleye verilmemiş alanlar için müteahhitlerle hızlı görüşmeler başlatıldığını söyleyelim. 295 kilometrelik duvar projesinin hızlandırıldığı ve Ankara’da müteahhitlerle görüşmelerin yapıldığını biliyoruz. Ayrıca, kaçak geçiş olasılığı bulunan 8 noktanın da sıkı şekilde kontrol altında tutulduğu belirtiliyor. Çünkü, Hükümet için göçmenler, artık bir iç siyaset sorunu ve kendi tabanlarındaki tepkilerin de farkındalar.
Gelelim endişelere. Suriye’nin İdlib bölgesinden 3 bin teröristin Taliban’a destek için Afganistan’a geçmesi durumu istihbarat birimleri tarafından paylaşılıyor. ABD kadar, Çin’in pozisyonu da yakından izleniyor. Çin’in Uygur bölgesi sınırında, olası bir hareketlenmeden duyduğu endişe ve Taliban’la nasıl bir ilişki geliştireceği de izlemede. Ve tabii başından beri işin içinde olan Pakistan istihbaratının hareketleri de.
Türkiye’nin beklentilerine gelince, Afganistan üzerinden ABD ile ilişkileri yeniden oluşturmak, Afganistan’ın yeni dönem ihtiyaçlarını karşılamak için ticari ilişkileri geliştirmek gibi hesaplar yapıldı. Şimdilik her ikisi için de olumlu bir ortam görülmüyor.
Ancak, her gelişme, yeni pozisyon gerektiriyor. Zemin çok değişken.
OLAY DA VAHİM YANIT DA...
Aylar önce kadına şiddet davası devam eden Fatih Vatanspor Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın’a ‘En İyi Teknik Direktör Ödülü’ verilmesi doğal olarak tepkilere neden oldu. Olayın boyutu da ödül töreniyle ortaya çıktı. Konu unutulmadı ve Meclis’e taşındı.
Umut Erdem’in aktardığına göre, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda maçın ardından bir kadın futbolcusunu önce maçın oynandığı stadyumun koridorunda, sonra yarı çıplak vaziyette soyunma odasında darp ettiği iddia edilen Aydın’la ilgili ödül kararının, kime ait olduğunu sordu. Önergede, şiddet gören takım arkadaşını korumak isteyen kadın futbolcunun da darp edildiği, şiddete maruz kalan sporculardan birinin dilinin boğazına kaçtığı, şiddetin darp raporlarıyla belgelendiği de anlatıldı. Kaya, TFF tarafından 60 gün hak mahrumiyeti cezası verilen, kadına şiddet davası mahkemede halen devam eden Aydın’ın hangi kriterlere göre ödüllendirildiği sordu.
Soru önergesine Gençlik ve Spor Bakanı adına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreteri Kadir Kardaş yanıt verdi. TFF Genel Sekreteri yanıtında, ödül sisteminin nasıl oluşturulduğunu, ödüller verilirken, adaylara yönelik oy kullanıldığını, oylama sonuçlarına göre değerlendirme yapıldığını anlattı. Yani tamamen teknik bilgiler içeren yanıtta, neredeyse “Ödülü biz vermedik, ne yapalım oylama sonucu böyle çıktı” demeye getirildi. Teknik direktörün başarısının, sporcularına uyguladığı şiddetten bağımsız olarak nasıl değerlendirildiğine yanıt bile verilmedi.
Yani nereden bakarsanız bakın, vahim bir sonuç ortaya çıktı.
KÜMES GÖRÜNÜMLÜ KAÇAK KUYULAR
Savaş, afet, kuraklık gibi zor dönemlerin stratejik rezervi olan yeraltı sularını tüketen 100 bini aşkın kuyu ve kirletici etkenlere karşı seferberlik ilan edilmesi istendi. Bu öneri, TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu’ndan geldi. Bu yaz ülke olarak yaşadıklarımız, bunun ne anlama geldiğini net olarak gösterdi bize.
Bülent Sarıoğlu’nun bilgisine göre, yeraltı sularının yok edilmesi anlamına gelen kaçak kuyular konusunda başvurulan yöntemler de akla ziyan. Denetimlerden kaçmak isteyenlerin, kuyuları “kümes veya tarımsal yapı” gibi gösterip, elektrik aboneliği bile yaptırdıkları saptandı. Komisyon raporu, bu konudaki sıkıntıyı şöyle özetledi: “Belgesiz kuyuların açılması ve belgeli kuyuların tahsis fazlası çekimleri yeraltı sularının kontrolsüz ve aşırı kullanılmasına sebep olmaktadır. Yeraltı suyu kuraklık, savaş ya da doğal afet durumlarında hızla kullanıma sunulması gereken ve kirlilikten en az etkilenen kaynaktır. Yeraltı sularının stratejik bir depolama olarak kullanılması amacıyla önlemler alınmalı. Yeraltı suyunun miktar ve kalite açısından iyi duruma getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Havzalardaki miktar ve kalite takip edilmeli, personel takviyesi yapılmalı, kirlilikle mücadelede en etkin yol olarak kirlilik, kaynağında önlenmeli. Yeraltı suyu suni besleme çalışmalarına devam edilmeli, arıtılmış suların yeraltı suyu beslenmesinde kullanılması sağlanmalı.”
Yani rapor, artık Türkiye’nin yeraltı suları kullanımı konusunda “sulama birliği kurması” ve kontrollü kullanıma geçmesinin zamanının gelip de geçtiğini anlatıyor.