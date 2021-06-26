Covid-19 anketi... Korkulu rüyamız sürüyor

Artık, ‘mesajını ver, beğen ve paylaş’ anlayışının yetersiz olduğu, özellikle siyasiler için yapılan yorumların, iyi analiz edilmesi gerektiği biliniyor. Öğrendik ki; AK Parti’de bir süre önce kurulan Bilim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı, buradaki açığı fark etmiş. Sosyal medyada propaganda yapmanın değil, bu mecralara gelen tepki ve şikâyetleri iyi analiz etmenin gerektiğine kafa yorulmaya başlanmış. Partinin son MYK toplantısında yapılan sunumda mesajlara yapılan yorumlara tepki vermek yerine, sosyolojik olarak nasıl sonuç çıkarmak gerektiği anlatılmış.
Buna, “doğru duygu analizi” adı veriliyor. Yani parti, iletişim dili, sosyal medya kullanımı, bunlara yanıt yazan vatandaşların duygu analizlerinin doğru yapılması gibi konularda çalışma yapacak. Önce vatandaşın önceliklerini öğrenmek için veri toplanacak, bu veriler analiz edilecek ve ardından, politika geliştirilecek. Gelen eleştiri ve tepkileri toptan reddetmek yerine, doğru analiz ederek, hızla ilgililerine ulaştırmak konusunda, yeni önerilerin ortaya konulduğunu biliyoruz. Bu yeni çalışma, sadece parti yöneticilerinin değil, milletvekillerinin sosyal hesaplarını da kapsıyor. Bu, yanlış paylaşımlardan hızla vazgeçmek, sorun olan alana hızla müdahale etmek gibi sonuçlar doğuracak. Anlaşılan parti, sosyal medyayı, daha profesyonel bir yaklaşımla ele almayı amaçlıyor. Umarız bu mantıklı çalışma, eski alışkanlıklara yenik düşmez.
HERGELE MEYDANI’NIN RUHLARITARİHİ Ulus Hergele Meydanı’nda yapılan yenileme çalışmaları sırasında vinçlere takılan kemikler, geçtiğimiz mart ayında büyük bir tartışmanın başlamasına neden oldu. Ankara Kalesi, Tarihi İş Bankası ve Ziraat Bankası Binası, Eski Meclis binasından sonra bölgenin diğer önemli yeri olan Hergele Meydanı’na vurulan kazma, burada eskiden Ermeni ve Katolik Mezarlığı ve bir de şapel bulunduğu iddialarını gündeme getirdi. Umut Erdem’in aktardığına göre, CHP ve HDP milletvekillerinin soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdığı bu konu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mesaisine neden oldu. Ortaya çıktı ki; Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi Ulus Hergele Meydanı bölgesinin eski tarihi dokusuna kavuşturulması amacıyla yapılan çalışmalarda bulunan kemikleri, alandaki mezarlık hüviyetinin bozulduğu gerekçesiyle başka bir yere defnetti. Ve tabii, defin işlemleri yapıldıktan sonra da inşaat çalışmalarına devam edildi.
Bakan Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre, kemik kalıntıları Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü’nce incelendi. Alınan kararla, alanın mezarlık hüviyetinin kaybolduğu, söz konusu alanda şapel izlerine rastlanmadığı, taşınmaz kütüklerinde mezarlık varlığına ilişkin bilgi bulunmadığı ifade edildi. Sonuç olarak, Ankara’nın tarihi ruhları, sessiz sedasız başka bir yere defnedildi. Tarihi bölgedeki bu kemiklerin defin alanının özel olarak seçildiğini ve ilerde yapılacak çalışmalarda kullanılabileceğini umuyoruz. Bakanlığın yanıtında buna ilişkin ipucu olmasa da...
Kafası karışan bürokrasi nedeniyle, anlaşmadaki tavrımız belirsiz. Yükümlülüklerden kaçmak asıl sorun tabii. Tıpkı kadına şiddeti önlemeye yönelik İstanbul Sözleşmesi’ndeki tutumumuz gibi, olumsuz sonuçları yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, TBMM Küresel İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, bu sözleşme konusunda tereddüte düşen bürokratları cesur olmaya davet etti. Eroğlu, benzer ikilemi yıllar önce Kyoto Sözleşmesi’nde yaşadıklarını, tüm bakanlar kurulu üyelerini tek toplantıda ikna ettiğini söyleyerek “kararsızlığın” bedelini ilginç bir hikâyeyle anlattı: “Bir işi sürüncemede bırakmak en kötüsüdür. Bir filozof, bir merkebi aç ve susuz bırakmış, açlığı ve susuzluğu eşit. Merkebin 5 metre bir tarafına su, 5 metre ötesine ot koymuş. Merkep ‘Ota mı gideyim, suya mı gideyim’ derken açlıktan ve susuzluktan ölmüş. Ben bu hikâyeyi anlatınca arkadaşlar hızla karar veriyordu. Bu tür projelerde bir karar verici gerekiyor.”
Bu hikâyenin bürokratların kararsızlığına bir etkisi oldu mu bilinmez ama, toplantılarda, çevreyi ve doğayı kurtarmak için siyasilerle bürokratların ortak hareket ettikleri kesin. Bu komisyonun önerileri tek tek hayata geçirilirse, işte o zaman kararsızlık bitmiş olur.
AŞI OLMAYANA POZİTİF AYRIMCILIK!Koronavirüsle mücadele kapsamında hızlanan aşı kampanyasında amaç, sonbaharda toplumsal bağışıklığı yüzde 70 seviyesine çıkarmak. Bu konudaki hazırlıkları biliyoruz ancak, ısrarla devam eden bazı yanlış kararlar olduğunu da görüyoruz. Aşı yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma araç yasağı gibi.
CHP Milletvekili Murat Emir konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Emir, bu kararın vatandaşla belediyeleri karşı karşıya getirdiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesini eleştirdi.
2 doz aşılarını olan, sokağa çıkma yasağı bulunmayan vatandaşlara toplu taşıma araçlarına binmesini yasaklamak, Sağlık Bakanlığı’nın, aşı yaptırana pozitif ayrımcılık projesiyle ciddi biçimde çelişiyor.
Buradan bakınca, aşı olmayan vatandaşların toplu taşıtları kullanmasına izin verildiği, aşı olanların ise cezalandırıldığı gibi bir sonuç çıkıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ücretsiz kartlarını kullanamadıkları için ‘ücretli kart’ alarak, genelgeyi delmeye çalıştıklarını da öğrendik.
Önümüzdeki aylarda başlaması gereken 3. doz hatırlatma aşıları hangisi olacak? Toplumsal bağışıklık yeterince sağlanmazsa, yasaklar devam mı edecek? Yeni bir mutasyon tüm planları değiştirecek mi gibi deli deli birçok soruya yanıt aranıyor. Bütün bunlara kafa yoranlar, denizi geçerken, derede boğulmayın.
Bakanlar, önce milletvekillerini gruplar halinde kabul etmeye başladı. O yeterli olmadı, Meclis’te nöbet tutmaya başladılar. Bu da bekleneni vermedi. Milletvekilleri, seçim bölgelerinin sorun ve talepleri için bakanlarla yüz yüze görüşme ortamı bulamadıkları ve seslerini duyuramadıklarından yakınıyor.
Öğrendik ki; bakanlarla ilişki konusunda şikayetçi olanlar sadece, milletvekilleri değil. Partinin grup başkanvekilleri de aynı dertten muzdarip. AK Parti Grup Yönetim Kurulu toplantılarında bu konu sık sık gündeme geliyor. Bir grup başkanvekili, bırakın bakanı, bakan yardımcılarına bile ulaşamadıklarını dile getirdi. Parti yöneticisi, “Biz dahi ulaşamıyorsak, milletvekillerinin şikayet etmesini anlıyorum” diyerek, iletişim eksikliğini dile getirdi.
Parti yönetimi, işlerin daha hızlı yürümesi için formül arayışını sürdürüyor. Her grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oturduğu sıraların arkasına bakanlara yer ayırma uygulamasından vazgeçilme kararı alındı. Bunun bir nedeni de bakanların vekillerle birlikte oturarak kaynaşması. Ayrıca bakanların grup toplantılarına, kendileri yerine bakan yardımcılarını göndermesi de kimsenin pek hoşuna gitmiyor.
Parti grubunda hakim olan duygu bu. Bizden söylemesi.
TÜRKÜM ENDİŞELİYİM KAYGILIYIM...EĞER, çarpıntı, nefes alamama, boğulma hissi, göğüste sıkışma, terleme, titreme, baş dönmesi, sersemlik, endişe ve felaket düşüncelerini bir arada yaşıyorsanız, “kaygı bozukluğunuz” var demektir. Bütün bunlar başka hastalıkların da belirtisi olabileceği için siz iyisi mi bir doktora başvurun.
Pandemi döneminde tetiklenen bu sorun, Sağlık Bakanlığı’nın özel çalışma konusu oldu. Meltem Özgenç’in aktardığına göre, bakanlık, “Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları Klinik Protokolü” hazırladı. Bu rapor gösterdi ki; kaygı bozukluğu toplum genelinde, yüzde 25’e ulaştı. Bu oran, yaşlılarda daha da artıyor. Yapılan çalışmaya göre, kaygı bozukluğunu tetikleyen pek çok şey var. Yaşadığınız toplumun genel atmosferi ve huzursuzluk başta geliyor.
Kaygı bozukluğu, kişinin nedenini bilmediği ve genellikle gerçek bir nedene bağlı olmayan, kendisinin ya da yakınlarının başına bir şey geleceği, yaşamakta olduğu, gelecekte yaşayabileceği bir durum, zorlukla baş edemeyeceğine dair yoğun kaygı ve bunun yarattığı ruhsal ve fiziksel belirtilerle kendini gösteren ruhsal bir sorun olarak tanımlanıyor.
AK Parti Genel Merkezi, milletvekilleri için çalışma planı hazırladı. Teşkilat Başkanlığı milletvekilleriyle gruplar halinde toplantılar yapıyor. Toplantıların amacı, yaz boyunca yapılacak taban ziyaretleri. Sorunları yerinde saptama, eleştirilen konuları genel merkeze iletme ve tabanı dinamik tutma gibi birden fazla amacı olan bu çalışma, her yıl yapılandan biraz farklı. Çünkü bu kez her il için yatırım planı çıkartılacak. Her il için acil ve öncelikli olan yatırım listesinin oluşturulması, bunlardan en hayati olanın 2023’e kadar tamamlanması hedefleniyor. Yani bir nevi seçim hazırlığı.
Bunun belirlenmesi de il milletvekilleriyle, il yönetimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilecek. Milletvekilleri, bu yeni görevle seçim bölgelerine gidecekler. Ancak onları bu orta vadeli plandan önce kısa vadede çözülmesi gereken sorunlar bekliyor.
ESNAFIN TALEPLERİ
AK Parti milletvekilleri, özellikle pandemiden etkilenen küçük esnaf ve küçük işletmelerden çok şikâyet aldıklarını dile getiriyorlar. Bir diğer büyük sorun ise kuraklık. Üretici, bazı ürünlerde kendilerine doğal afet ödemesi yapılmasını istiyor. Vekillerin anlatımına göre işsizlik özellikle de genç işsizlik, üçüncü sorun olarak önlerine çıkıyor.
Şimdi iktidar partisinin milletvekilleri, yaz boyunca bölgelerindeki sorunları dinleyip Ankara’ya iletmekle görevlendirildiler. Öğrendiğimize göre, Meclis tatile girmeden önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da milletvekilleriyle gruplara halinde toplantı yaparak, öncelikler konusunda uyarılarda bulunacak.
Anlaşılan bu yaz, iktidar milletvekilleri için çok sıcak geçecek!
YEŞİL TİCARETE HAZIR MIYIZ?DENİZLERİMİZDEKİ
Birçok kez plan değiştirildi, ev ortamında eğitimin zorluğunu anlatan veli şikâyetleri gökyüzüne ulaştı.
Milli Eğitim Bakanlığı ise normalleşme sürecine ilişkin hazırlıklara başladı. Umut Erdem’in aktardığına göre, bakan Ziya Selçuk, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın önergesinde bu çalışmaları ayrıntısıyla anlattı. İşte size, öğretmenlerin COVIDSAVAR kıyafetlerinden dezenfekte edilmiş okul sıralarına kadar yeni dönem hazırlıkları:
- Okulda hijyen şartları konusunda, eğitim, gözetim ve rehberlik hizmeti verilirken, ‘
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İNTERPOL, en büyük toplantısını kasım ayında İstanbul’da yapacak. Suç ve suçlu trafiği konusunda uzman olan, kırmızı bültenler oluşturan, mafyadan, terör örgütlerine kadar birçok alanda çalışma yapan kuruluşun genel kuruluna ev sahipliği yapacağız.
İNTERPOL’un bu önemli toplantısının hangi ülkede yapılacağı bir önceki yıl belirleniyor. Şili’de yapılan son genel kurulda Güney Kıbrıs’ın tüm çabalarına karşın, 7 ret oyuna karşı 108 kabul oyuyla İstanbul tercih edildi. 20-25 Kasım tarihlerinde dünyanın bir numaralı istihbarat ve emniyet mensupları İstanbul’da olacak.
Bunun hazırlıkları için yasal düzenleme gerekiyor. İlgili anlaşma geçtiğimiz günlerde TBMM’ye gönderildi. Buna göre Türkiye toplantıda, FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadelesini en üst düzey katılımcılara bir kez daha anlatacak. Ayrıcı küresel terörizm ve mafya gibi sınır aşan suçlarla mücadele konularında işbirliği geliştirilecek.
Bu nedenle de, katılımcıların Türkiye’ye giriş çıkışları için özel statü uygulanacak. Herhangi bir ulusal yasa ya da kısıtlama uygulanmayacak. Bu da bir nevi karantina kuralları uygulanmayacağı anlamına gelecek. Özel uçaklarla gelecekler, özel statüde ağırlanacaklar. 4 gün, İstanbul’da özel mekanları gezecekler.
Yeni ABD yönetiminin aldığı beklenmedik tutum da konunun hızla gündemden düşmesini engelleyemedi.
Oysa konuya farklı bakılması gerektiğini, 20 yıllık, hatta 50 yıllık eylem planı yapılması gerektiğini savunanlar var. Bu görüşe sahip olanların bazıları, AK Parti içerisinde etkin görevlere sahip.
Bu ekip, öncelikle, sözde Ermeni Soykırım iddialarını araştırmak için özerk bir kurum oluşturulması fikrini savunuyor. Bilim insanları, tarihçiler ve yabancı uzmanların görev alacağı, kesintisiz strateji belirleyecek bir bağımsız kuruma ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
Ayrıca, devlet tarafından uygulanacak bir eylem planı hazırlanması gerektiği savunuluyor. Türkiye’nin bu konudaki tezlerini, tüm dünya yönetimleri ve parlamentolarında gündeme getirecek ciddi bir eylem planı.
40 ülkenin sözde Ermeni soykırımını kabul ettiği hesaba katılarak, bundan sonrası için yol haritası belirlenmesi gerektiği, sadece devlet kurumlarını değil, STK’ları, iş insanlarını ve sanatçıları içine alan bir plan yapılması gerektiği belirtiliyor.
Bunun sonuç aldığının örneği olarak, soykırım iddialarının 100. yılında yapılan sessiz çalışmalar gösteriliyor. Ciddi bir koordinasyonla, TBMM yönetimi, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Üniversiteler ortak ve gizli bir çalışma yürüterek, o yıl tek bir ülkenin Ermeni soykırımını kabul etmesinin önlendiği anlatılıyor. Yani ciddi ve sürekliliği olan bir çalışmanın nasıl sonuç aldığı ortada.
Haftalardan beri iktidar ile muhalefet arasında HSK’ya yeni seçilecek üyeler konusunda pazarlık noktalandı. 7 Haziran’da görev süreleri dolacak üyelerden 7’si Meclis’te belirlenecek.
Ancak bizim dikkatimizi çeken, HSK adaylarının seçilmek için gösterdikleri acayip çaba. Sürecin başından beri TBMM’deki gelişmeleri yakından izleyen 118 aday adayının seçim kampanyası, siyasileri geçti. Milletvekillerinin bile şaşkınlık geçirdiği olaya gelince.
Meclis’te önce aday adaylarını inceleyecek alt komisyon üyeleri belirlendi. Milletvekillerine bile alt komisyona seçildikleri haberi ulaşmadan, HSK adaylarının harekete geçtiğini öğrendik. Alt komisyona seçilen milletvekillerinin telefonları üst üste çalmaya başlamış.
BİZDEN ÖNCE ADAYLAR ÖĞRENMİŞ
“Biz bile alt komisyona seçildiğimizi öğrenmeden adaylar öğrenmiş. Telefonlarımız sürekli çalmaya başladı. Destek isteyen onlarca HSK adayının bombardımanına uğradık. Öğrendik ki; parti ayrımı gözetmeksizin tüm üyelere benzer telefonlar gelmiş. Aynı kişinin bize muhafazakâr, muhalefetteki arkadaşlara da kendini sosyal demokrat olarak tanıttığı olmuş. Şaşırdık kaldık.”
Kuliste oturup iki satır sohbet etmeye fırsat bulamayan alt komisyon üyeleri böyle anlatıyor.
Sürecin sonuna yaklaşıldı. Alt komisyon raporunu hazırladı. Muhalefet partili üyeler, HSK adaylarının AK Parti ve MHP’ye yakınlığı referans olarak göstermesine itiraz ettiler. Son pazarlıklar, iktidar blokunun 4, muhalefet blokunun ise 3 ismi belirlemesi üzerinden yapıldı.
Şimdi her bir üyelik için açıklanacak üç aday olmak üzere toplamda 21 isim Genel Kurul’a getirilecek. Üyelik seçimi için nitelikli çoğunluk arandığından, iktidar ve muhalefet arasındaki uzlaşmaya göre seçilecekler.
Diğerinden daha kısa olduğu için pek sıkılmadıklarını, doğadaki bahar uyanışı nedeniyle daha çok memleketlerini hatta köylerini tercih ettiklerini öğrendik.
Ailesinin memlekette evine gidip bahçe belleyen, sera kuran, küçük tamiratlar yapanlar oldu. Bahar coşkusunu memleketlerinde yaşamaya tercih eden vekillerin, şehirde kalanlarının pek renkli hayatları olmadı. Öyle coşkulu iftar sofraları ve sahura kadar süren sohbetlerden mahrum kalanların, en büyük eğlencesinin arkadaş ofislerindeki 3-4 kişilik tavla partisi olduğunu duyduk.
Seyahat sorunları olmamasına karşın, parti yönetimlerinin uyarılarını da dikkat alan milletvekilleri kalabalıklar yerine, daha küçük grup organizasyonlarını tercih etti. Cenazeler vekillerin kısmen zorunlu katıldıkları aktivite oldu. İl örgütleri, sendikalar ve STK’larla zoom üzerinden toplantı yaptıklarını söyleyenler var.
Tamamı aşı yaptıran milletvekillerinin bazıları, hijyen konusunda geldikleri noktayı bidon hesabıyla anlatıyor. Bir milletvekili, “Sadece arabamda kullandığım kolonya üç bidon etti” diye paylaştı.
Bayramın ardından, yoğun çalışmalarına dönecek olan milletvekillerini, Meclis’in nefes aldıran bahçesi bekliyor. Açık havada vakit geçirecekleri için işleri daha kolay olacak.
ŞİRKETLERE ÖMÜR UZATAN REÇETEAile şirketlerinin neden uzun ömürlü olmadığı, neden ikinci nesilden sonra dağıldığına kafa yoran Ankara Sanayi Odası yönetimi, yaptıkları uyarıları güncelledi. Şirketlere ömür uzatan önerilerde bulunan ASO yönetimine göre, “yolsuzluk, kontrolsüz bireysel harcamalar ve liyakatsizlik” ölüm nedeni.
Aysel Alp
Bunun önüne geçmek isteyen parti yöneticileri, sosyal medyayı takip edip, kalabalık ortamlarda görünen milletvekillerine uyarılarda bulundu.
İşin sahibi ise AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı. Bostancı, TBMM’nin tam kapanma kararıyla eş zamanlı tatile girmesinin ardından, milletvekillerine mesaj atarak, kurallara kesinlikle uymaları, iftar, sahur veya kalabalık organizasyon yapmamaları, örgütlerle olan çalışmalarını da online yürütmeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Sonra öğrendik ki; Bostancı sosyal medyayı tarayıp, yaptığı uyarılara uymayan milletvekillerini saptamış. Aynı uyarı metnini yeniden yollayan Bostancı, “Görüyorum ki uyarılarıma uymayanlar var. O nedenle ikinci kez ikaz etmek zorunda kaldım” diye de not düşmüş.
Grup başkanlarının uyarılara dikkat eden vekiller de uymayan arkadaşları nedeniyle serzenişte bulunuyor. “Biz azami dikkat ediyoruz, bir bakıyoruz bazı arkadaşlarımız, sosyal medyadan sürekli ziyaretler paylaşıyor. Bu da bizi zorluyor, haksız rekabet gibi” diyenler var.
Sonuca en yakın olan Erciyes Üniversitesi’nin faz-3 denemeleri merakla bekleniyor. Bu ay içerisinde başlayacak çalışmanın TBMM’den bir gönüllüsü var. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, denek olmak için bekledi ve aşı olmadı.
Milletvekili ilgililerle temasa geçti ve kendisine aşı gönüllüsü olarak yazdırdı, şimdi çağrılmayı ve yerli aşının ilk siyasi deneği olmayı bekliyor.
Süreç nasıl işleyecek derseniz, şöyle: Erciyes Üniversitesi’nin aşı denemeleri artık devlet projesi. Aşıyla ilgili en önemli aşama olan faz-3 denemeleri öyle Kayseri’yle sınırlı kalmayacak. Sağlık Bakanlığı’nın gözetiminde, Türkiye genelinde şehir hastaneleri ve bazı merkezlerde gönüllülere yerli aşı yapılacak. Denekler, Türkiye genelinden seçilecek. Hatta, yurtdışı gönüllü denemeleri de yapılacak. Bunun için ülkeler belirleniyor.
Faz-3 denemelerinin, gönüllülere “
Hatta küfür olarak değerlendirilenlerin zaman zaman Meclis tutanaklarında .... şeklinde gölgelendiğini de gördük. Genel olarak baktığımızda, bu sadece bizim siyaset zeminimizin sorunu değil. Sadece kalite arttıkça, hayvan benzetmelerini kullanmanın zekice biçimleri ortaya çıkıyor. Örneğin, bizde küfür olan bazı ülkelerde gurur kaynağı. İsveç’te “ayı” dediğinizde, rakibinizin gücünü takdir ettiğiniz gibi bir sonuç çıkabiliyor. Bu konuya geliş nedenimiz, kısa bir süre önce TBMM Genel Kurul’da yaşanan bir tartışma. Tartışmada, iktidar ve muhalefet milletvekilleri, “aslanlı, kurtlu” benzetmelerle gönderme yaptı. Umut Erdem’in aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden’a verilen “soykırım” yanıtı parti sözcüleri tarafından farklı yorumlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı’nın Biden’a “aslanlar” gibi okkalı bir cevap verdiğini öne sürdü.
Konuya başka bir açıdan bakan İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu da “Biz sırası geldi mi bozkurt gibi gürler, eser geçeriz Allah’ın izniyle. Sen de kükre de göreyim hadi” sözleriyle tartışmaya dahil oldu.
Aslan gibi kükreyen, kurt gibi gürleyen, kedi gibi sinen siyasetçi benzetmeleri, güç veya çaresizlik anlatımının ana ögeleri olarak kullanılıyor. Buna bazen eşek, ayı, köpek gibi hayvanlar da dahil oluyor. Eşeği önemsiz değersiz, ayıyı kaba saba, köpeği saldırgan manasında kullanmak oldukça yaygın. Ancak işin enteresan tarafı, bu özelliklerin çoğunun hayvanlarda değil insanlarda olması.
Bu bahtsız kişi, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler. Kiler, çevresine COVID-19’la macerasını şöyle anlatıyor: “Geçen sene ramazan ayında hastalığa ilk kez yakalandım. Bunu nereden kaptığımı anlayamadım bile. Seçim bölgeme gidip gelirken olduğunu düşünüyorum. Hafif geçirdim. Sonra çok dikkat etmeme rağmen, temmuz ayında ikinci kez testim pozitif çıktı, karantinaya girdim, bunu da hafif atlattım. Artık bana uğramaz derken, eylül ayında üçüncü kez hastalandım. Bu kez ağır geçirdim, 10 gün hastanede yattım. Sonuncusunu, anne veya babamdan kaptım. Onlar hastalanmıştı. O süreç çok zordu, babamı kaybettim. Doktorlar ilk ikisinde hiç antikor oluşmadığını söyledi. Üçüncüden sonra tekrar test yaptırdım, bu kez antikor oluştuğunu gördük. Ayrıca aşı da olmuştum. Şimdi iyiyim.”
45 kez test yaptıran, aşıya rağmen koronavirüse yakalanan vekilleri biliyoruz ama üç kez savaşan ilk oldu. Tam kapatma, TBMM’nin zaten planladığı tatile denk geldi. Şimdi, siyasilerin virüs molası başlıyor.
ŞİDDETİN FOTOĞRAFINI ÇEKME MÜGE ANLI’DAN BUDAYICIOĞLU’NAKadına yönelik şiddetin araştırılması, bir kez daha Meclis’in konusu oldu. Süreçleri bilen gazeteciler, bu konuda TBMM’de onlarca çalışma yapıldığını anımsarlar. Yeni kurulan araştırma komisyonu üyeleri ilk toplantıda, kolları sıvayıp nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine kafa yordu. Tabii, komisyona davet edilmesi için ilginç isimler de önerildi.
Umut Erdem
Bize ilginç gelen bu durum, Sağlık Bakanlığı’nın, aşı temininde farklı bir evreye geçmesinden kaynaklandı. Viscoran İlaç Şirketi’nin Rusya’nın ürettiği Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi konusunda yaptığı anlaşmanın bir benzerinin, ABD’de üretilen Moderna aşısı için de söz konusu olduğunu öğrendik. Türk ilaç şirketinin görüşmelerinin sürdüğünü biliyoruz.
Süreç tamamlanırsa bu şirketler, hem ithal edecekler hem de yurt içinde üretecekler. Üretim için en az 4 aylık bir süre gerekiyor. Burada üretilen yeni aşılar ise çevre ülkelere de ihraç edilecek. Ama bizi ilgilendiren bölümü, yurt içinde serbest satışına izin verilmesi. Kulislerde konuşulan konu da bu. Devletin yürüttüğü ücretsiz kampanya devam ederken, diğer yandan parası olan, ancak sıranın kendisine gelmesini beklemeden aşı olmak isteyenlere fırsat verilmesi konuşuluyor. Böylece nüfus, risk ve yaş kriterine bakılmaksızın çok sayıda kişinin hızlı aşılanmasının sağlanacağı belirtiliyor.
Herkes biliyor ki; aşı macerası bir kez aşı olmakta bitmeyecek. Son günlerdeki aşı kaosunu da hesaba katarsanız, 6 ay sonra en az 50 milyon kişinin yeniden aşılanması gündeme gelecek. Yerli ya da yabancı fark etmez, sonuçta insanlara hem aşı tercihi hem de zaman tercihi verilebilir. Ankara, şimdi bunu konuşuyor.
BELGRAD’IN SİHRİ
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü görevine ikinci kez atanan Tanju Bilgiç ile selefi Hami Aksoy arasındaki Belgrad bağlantısı, bu konuya ilgi duyanların hemen dikkatini çekti.
Son sözcü Aksoy, son kararname ile Belgrad Büyükelçiliği’ne atanınca, bu görev Belgrad’dan merkeze dönen Büyükelçi Tanju Bilgiç’e verildi. Dışişleri kulislerinde “Belgrad’da bir iş var, giden de gelen de aynı başkentten” yorumları yapılmaya başlandı.
Büyükelçi Bilgiç için sözcülük görevi yeni değil ama dış politikanın bu kadar zorlu ve karmaşık olduğu bir dönemde görev üstlenmesi kendisini yoracak. Zira kendisini tanıyanlar, görev yaptığı ülkelerde, bölgesel sorunlar ve diplomasi görevinin yanı sıra, hoş hobilere sahip olduğunu biliyorlar. Bunlar için pek vakti kalmayacak gibi.
Mekân, Erdoğan’ın daha sık çalışacağı şekilde elden geçirilmişti. Şimdi bu katta yeni bir tadilat süreci başladı.
Bu seferki çalışmanın nedeni, Binali Yıldırım’ın ikinci genel başkanvekili olarak görevlendirilmesi. Partide herkesin kolay kolay çıkamadığı 8’inci katta, genel başkanın makam odası, toplantı salonu, danışman odalarının yanı sıra, Numan Kurtulmuş’un odası bulunuyor. Şimdi, bir de Yıldırım’a oda yapılıyor.
Öğrendiğimize göre, Kurtulmuş’un odası ile özel kalem ve danışman odalarının bir kısmı bölünerek, Binali Yıldırım’a verilecek. Bu tadilattan sonra Yıldırım, genel merkezde düzenli çalışmaya başlayacak.
Partide herkes iki genel başkanvekili sisteminin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Bu tür makamlarda, her zaman “birinci sorumlu” olur. Erdoğan, şimdiye kadar bunun işaretini vermedi.
Partinin büyük kongresinde Binali Yıldırım’ın adının ilk sıraya yazılmasını mesaj olarak okuyanlar oldu. Kurtulmuş ekibinin böyle bir sıralama olmadığına ilişkin yorumlar yaptığını öğrendik.
Geçen günlerde yapılan il başkanları toplantısında kısa bir süre dışarı çıkarak telefon görüşmeleri yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, oturumu yönetmesi için Binali Yıldırım’ı görevlendirdiğini biliyoruz. Bu görev daha önce Kurtulmuş tarafından yürütülüyordu. Anlamlı mı bilinmez, ancak bilinen, Yıldırım’ın gittiği yerde kendisine alan açtığıdır.
4 köpeğin, insanların dostluklarına taş çıkartacak hikâyesi bu.
Umut Erdem’in aktardığına göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, polis eğitmenlerle çalışan bomba uzmanı köpek Ateş, Meclis’e geleli çok oldu. Ateş’in 10 aylık oğlu Tyro da annesiyle birlikte, bahçenin tadını çıkarıyor. İki Alman Kurdu cinsi köpek, Meclis’te iç mekân korumasını yapıyorlar. Ancak bu ikilinin “kadrolu” yaşamlarının başka konukları da var.
Bunlardan birinin adı Dost. Oldukça hüzünlü bir hikâyesi olan Dost, 2019 yılında Isparta’da kürekle beli kırılarak sakat bırakıldı. Dost’a TBMM Koruma Daire Başkanlığı sahip çıktı. Ankara’da yapılan ameliyatla arka bacaklarına yürüteç takıldı. Sonrasında Meclis yönetimi Dost’u da bünyesine kattı. Artık yeni evinde mutlu bir yaşam sürüyor.
Bu üçlüye eşlik eden bir diğer Meclis üyesi de
Sanal âlemde yapılan dolandırıcılıkların giderek artması üzerine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bunu iş edindi ve yapılmaması gerekenleri anlattı.
Erdinç Çelikkan’ın aktardığına göre, e-posta aracılığıyla yapılan dolandırıcılık girişimlerinde, tüm oltalama senaryolarının “kurbanın” şüphelenmemesi üzerine kurulduğu uyarısı yapıldı. İşin psikolojik boyutu da atlanmadı. Bu tür dolandırıcılık mesajlarının, “panik, merak, heyecan ve korku” uyandırmaya yönelik olduğunun altı çizildi. Sahtekârların, “hediye, ödül, indirim” vaat eden mesajlarla kişisel bilgileri ele geçirdiği aktarıldı. Siber korsanların bu şekilde maddi ve manevi zararlar vermeyi, kritik sistemlere sızmayı amaçladığı anımsatılırken, e-posta aracılığıyla gelen oltalama saldırılarının nasıl anlaşılacağını da hap şeklinde şöyle anlatıldı:
- Bir e-posta ‘güvenilir bir kaynaktan’ geliyor görünümüyle verilir.
- Ailenizin tehlikede olduğunu belirterek, acil olarak bir işlem yapmanızı istiyorsa oltalamadır.
- Resmi makamlardan gönderilmiş izlenimiyle para iadesi, sosyal yardım, aşı sırası gibi gerekçelerle kredi kartı, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgileri talep ediyorsa, saldırı olma ihtimali vardır.
- Gerçek olmayacak kadar iyi bir teklif sunuyor ya da katılmadığınız bir çekilişten ödül kazandığınızı belirtiyorsa dikkat edin.
- Tüm oltalama senaryoları kurbanın şüphelenmemesi üzerine kuruludur. Öncelikle sorgulayıcı olunmalıdır.
- Güvenilmeyen linkler için doğrulama siteleri kullanılmalıdır. Teyit edilmeden hiçbir hesaba para gönderilmemelidir.
Önceki gün kaybettiğimiz, 1989-1991 yılları arasında başbakanlık yapan Yıldırım Akbulut’la böyle çakıştı hayatlarımız.
Siyasi muhabir olarak ilk görevim, Yıldırım Akbulut’un, ANAP Genel Başkanı ve Başbakanlığı devraldığı kongreyi izlemekti. O günden sonra kendisini yurtiçi geziler dahil, birçok yerde takip ettim.
Unutmadığım en önemli kare, Erzincan gezisi sırasında aynı masada kahvaltı ettiği başbakanlık muhabirlerine, “Bizim buraların balı tereyağı meşhurdur” diye ekmeklere sürerek, elleriyle ikram etmesiydi. O zamanlar siyasiler ile izleyen muhabirler arasında büyük-derin mesafeler yoktu.
Yıllar sonra aynı sitede komşu olarak, mütevazı hali ve saygın tavrıyla her karşılaşmamızda, güncel siyasi gelişmeleri sorar, yapılan yanlışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunurdu.
Bu hafta netleştirilmesi beklenen ramazan önlemlerinin çerçevesi, başkent Ankara’da en çok konuşulan konuların başında geliyor. İşin içinde olan bilim insanları ve siyasiler, ikiye bölünmüş durumda. Hızla artan koronavirüs vakaları nedeniyle ramazanda “kapanma” yapılmasını savunanlarla, hafta sonu ve akşam sokağa çıkma yasaklarını yeterli bulanlar var.
Hükümette kapalı kapılar ardında yapılan değerlendirmelerde, turizm sezonu açılmadan önce vakaların kontrol altına alınması gerektiği belirtiliyor. Bunun için, ramazanda ‘kapatma’ yapılarak, mayıs ayının ikinci yarısına daha “az vaka ve kontrollü pandemiyle” girmenin doğru olacağını, böylece turizm tanıtım kampanyalarının daha iyi yönetileceğini söyleyenler olduğunu biliyoruz. “Mart başında erken açıldık. Kademeli normalleşmeye nisan ayında başlamalıydık” diyen hocaların sözlerinin dinlenmemesinin faturasının ödendiğini ifade edenler de var.
TAM KAPANMA MI, KAPATMA MI?
Bu arada, “tam kapanma” ile “kapatma” arasında ciddi fark olduğu anlatılıyor. Uzmanlar, Türkiye’nin pandemi sürecinde tam kapanma uygulamadığını, bunun üretim ve dağıtım zincirinin de durması anlamına geldiğini belirtiyorlar. Türkiye’nin en riskli dönemlerde uyguladığı kararlara sadece “kapatma” deniliyor. Bu da, bundan altı ay önce yayınlanan genelgelere yeniden dönülmesi anlamına geliyor.
Yani lokantaların, kafelerin kapatılması, belki kuaför ve spor salonlarına yasak gelmesi, 65 yaş ve 20 yaş için yeni kurallar ve saat uygulamasının yapılması, düğün, taziye, asker uğurlama gibi konularda sınırlama getirilmesi. Bunun biraz gevşetilmiş halini marttan önce yaşıyorduk zaten.
Şimdi kulislerde hükümetin, ramazan boyunca “kapatmaya” daha yakın olduğu söyleniyor.
Diğer tarafta farklı görüşler de var. Lokanta ve kafe işletmecileri. Onlar ise tam kapatma şöyle dursun, lokanta ve kafelerin gündüzleri açık kalması ve bugünkü sistemin devam etmesini istiyor. Bir ay önce, ekip kurup, masraf yapıp işletmelerini yeniden açan esnaf, ramazan boyunca gündüzleri lokantaların açık kalmasını istiyor. Üstelik sadece oruç tutmayanlar gideceği için “mesafe” sorunu da aşılacak.
Şimdi gözler, açıklanacak yeni kararlarda.
Covid-19 anketi... Korkulu rüyamız sürüyor
Aşı kampanyası hızlanır ve daha çok turizme endeksli normalleşme kararları alınırken, Delta versiyonu mutasyon virüs, korkulu rüyamız olmaya devam ediyor.
Temkinli bilim insanları, daha dikkatli ve yavaş adımlarla gitmemiz gerektiğini söylerken, halkın psikolojisinin de pek farklı olmadığı ortaya çıktı.
Haziran ayında yapılan araştırmalar, halkın dışarıdan taşınacak yeni tip virüsten korktuğunu ortaya koydu. NC Şirketi tarafından yapılan araştırmada, “Turizm sezonunun canlanması vaka sayılarını nasıl etkiler?” sorusuna katılımcıların yüzde 79’u vakaların artacağı, yüzde 12’si ise değişen bir şey olmayacağı şeklinde yanıt verdi. Vatandaşlar, tatil tercihi olarak kalabalık bölgelerden uzak durulması gerektiğine inanıyor.
Araştırmaya katılan vatandaşların büyük çoğunluğu ülkemize turist olan gelen yabancılara testin zorunlu olması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 82’si ‘Kesinlikle test yapılmalı’ diyor. Yüzde 14 ise vaka sayısı Türkiye’den fazla olan ülkelerin turistlerine test yapılması gerektiğini dile getiriyor.
LOKANTA VE KAFELER AÇIK KALSIN DİYENLER
Araştırma ortaya koydu ki; vatandaş, dışarıdan taşıma olmadığı sürece sorunun içerde daha kolay yönetilebileceğine inanıyor. Çünkü araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu denetim ve kontrol olduğu sürece lokanta ve kafelerin açık olmasını doğru buluyor. Bu oran yüzde 64’e ulaşıyor. Sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılmasına isteyenlerle, karşı çıkanlar neredeyse eşit.
Araştırma, her 4 kişiden 1’inin aşı olmak konusunda kararsız olduğunu da ortaya koydu. Bu da genel olarak aşı seyrindeki tabloyla örtüşüyor.
İşin ilginç yanı, yasakla ve kurallarla bunalan herkes, normalleşmenin pek de uzun süreceğine inanmıyor. Sorunun hepten hayatımızdan çıkacağına olan inancını kaybetmiş durumda. Sürekli gündeme gelen mutasyonlu virüs, ciddi şekilde kafa karıştırıyor.
YALNIZ SALDA DEĞİL HEPSİ TEHLİKEDE
TÜRKİYE, pek de göl zengini bir ülke sayılmaz. Olanların da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna bilmeyen yok. Dikkatlerin dünya harikası sayılan Salda Gölü’ne çekilmesi, diğer göllerde yapılan onarılmaz hataların gözler önüne serilmesini sağladı.
Bu anlamda TBMM İklim Değişikliği Komisyonu çok önemli bir işlev üstleniyor. Bülent Sarıoğlu’nun aktardığına göre, göllerin kuruması sadece ondan yararlanan canlılar için değil, sonrasında yaratacağı ciddi çevresel tehlikeler açısından da dikkat çekici.
Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem, göllerdeki su çekilmesi ve renk değişiminin sonuçlarını anlatırken, “Geçmişte çevresine hayat veren göller, şu anda çevresini tehdit eder hale geldi” diyerek şu önemli saptamalarda bulundu:
“Örneğin Burdur Gölü’nü kaybediyoruz. Burdur Gölü’nün suları arseniklidir, oradan kalkan toz bulutu çevredeki tarım alanlarına, yerleşimlere yayılıyor. Orada hastalık riski artmaya başladı. Salda Gölü’nde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüyle 1,5 yıldır çalışıyoruz. Beyaz Adalar bölgesi insan girişine yasaklandı, çok önemliydi. Bütün plajların taşıma kapasitesi belirlendi.
Bu göllerdeki su azalmasının nedeni iddia edildiği gibi sadece yağış değil, yüzey suyu kullanımı. Suyu keserseniz göl kurur, çok basit. Yani bunun için ille de profesör olmaya gerek yok. Burdur Gölü civarında üzerinde gölet olmayan tek dere gösteremezsiniz. Sulanma yapılmasın mı? Elbette sulayacağız; ama planlamaları öyle yapmalıyız ki, Nasrettin Hoca’nın yoğurt çaldığı Akşehir Gölü’nü de, Burdur Gölü’nü de Salda Gölü’nü de yaşatacağız. Bakanlık, tüm göllere giden suların serbest bırakılacağını söyledi. Umarım doğrudur.”
Yağış yetersizliğinin değil de, insanlık yetersizliğinin gölleri yok ettiği, bundan iyi anlatılamazdı.