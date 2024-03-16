Yabancı öğrencide ilk 10’dayız

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Ülkemizde 7 milyon 109 bin 270 öğrenci yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüyor. YÖK kaynaklarına göre 2024 yılında Türkiye’de toplam uluslararası öğrenci sayısı 338 bin 161. Bunun 195 bin 200’ü erkek, 142 bin 961’i kız öğrencilerden oluşuyor. Bu öğrencilerin 97 bin 272’si bu yıl üniversitelere kayıt yaptırdı. Bu rakamlar ile Türkiye, Dünya’da uluslararası öğrenci okutan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilerin ülkelere göre dağılımı ise şöyle: Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Kazakistan, Mısır, Afganistan, Somali ve Yemen. Üniversitelerimizdeki toplam öğrenci sayısı ve yabancı öğrencilerin oranına baktığımızda uluslararası öğrencilerin oranının yüzde 4.76 olduğunu görüyoruz. Bu oran Polonya’da yüzde 7, Almanya’da yüzde 11, ABD’de yüzde 5.6, Kanada’da ise yüzde 29.









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EN FAZLA YABANCI ÖĞRENCİ İSTANBUL VE ANKARA’DA

Türkiye’de uluslararası öğrencisi en çok olan 5 il sırasıyla: İstanbul (yüzde 35), Ankara (yüzde 6), Eskişehir (yüzde 6), Karabük (yüzde 3), Erzurum (yüzde 3). Dünyadaki uluslararası öğrenci sayısı Dünya UNESCO istatistiklerine göre 2020 yılında 6 milyon 391 bin 963 olarak açıklandı. 2024 verilerine göre, uluslararası öğrencilerin yüzde 67.28’ine tekabül eden 227 bin 516’sı devlet, yüzde 32.72’sine tekabül eden 110 bin 645’i vakıf üniversitelerinde eğitim görüyor. Türkiye’ye öğrenci gönderen İlk 20 ülkeye baktığımızda, Ortadoğu’dan 7, Afrika’dan 4, Orta Asya’dan 3 ülke görüyoruz. Türkiye’den eğitim almak için başka ülkelere giden öğrenciler ise sırasıyla en çok Almanya, ABD, İngiltere, Ukrayna, Azerbaycan ve Kanada’yı tercih ediyor.

PROF. DR. SEZER KOMSUOĞLU: MÜFREDATIMIZ KÜRESELLEŞMELİ

Yükseköğretim konusunda çalışmalar yapan Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, bu durumu şöyle açıklıyor: “Tüm dünyadaki üniversitelerde uluslararasılaşma kapsamında yürütülen çalışmalar son yıllarda çeşitlilik kazandı. Ayrıca konunun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik çıkar ile yakından ilgisi olması nedeniyle de eğitim sektörü dışındaki daha geniş toplulukların da konuyla ilgilendiğini görmekteyiz. Yükseköğretimin uluslararasılaşması, küreselleşmede yükseköğretimin rolünü ve kurumsal yapısını şekillendiren kilit bir güç olarak görülüyor. Artık ne eğitim ne de bilgi ulus devletlerin veya bölgesel kültürün kapsadığı alanla sınırlı değil. Uluslararası yükseköğretim pazarına dünyada yeni gruplar katılıyor, pazar büyüyor, rekabet artıyor. Verimli, iyi donanımlı, rekabete açık eğitim programları ile donatılmış üniversiteler ülkeler için önem kazanıyor. Türkiye bursları, YÖS sınavları, kurumsal ve ciddi bir şekilde yürütülüyor. Ancak, ülkemizde klasik sistemde yürütülen uluslararasılaşma politikaları yeni kavramlar açısından da değerlendirilmeli. Müfredatların uluslararasılaşması, şube kampüsler gündeme alınmalı. Dolayısı ile Türkiye’de de uluslararasılaşma ve öğrenci hareketi için aktif bir ulusal politikaya ve bu politikanın kurumsal düzeyde uygulanmasına ihtiyaç var. Yurtdışına lisansüstü öğrenci gönderme politikamızı da araştırma bulguları ışığında yeniden gözden geçirmeliyiz. Yurtdışında öğrenim görerek yurda dönen bursiyerlerin, yurtdışındaki öğrenim alanları ile ilgili birimlerde çalışması mutlaka sağlanmalı. Özellikle doktora derecesi için yurtdışına gönderilecek öğrencilerin kazanımları, ülkenin net ihtiyacı olan özellikle bilişim ve yüksek teknoloji konularını içermeli.”