Erdoğan’ın Irak ziyaretinin kodları

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İki dönemde de Irak’ı gördüm. Amerikan işgalinden önceki Bağdat’ı da Amerikan işgalinden sonraki Bağdat’ı da biliyorum.

Saddam’dan önceki Irak’ı da Saddam’dan sonraki Irak’ı da ziyaret etmiştim.

Saddam Hüseyin’in gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde Bağdat’ta yapılan Arap Birliği Zirvesi’ni izlemiştim. Hayallerimin şehri Bağdat ışıl ışıldı. Amerikan işgalinden sonra gittiğim Bağdat’ta ise adeta vurgunu yaşadım.

Yeşil Hat’tan çıkıp, etrafı tel örgülerle çevrili Şii ve Sünni mahalleleri, elleri silahlı insanların üstü açık araçlarda devriye gezdiği sokakları, yaralı bir ceylan gibi yatan Bağdat’ı görünce gözyaşlarımı tutamamıştım.

Amerikan işgalinin, iç savaşın ne olduğunu en iyi Bağdat öğretti bana.

SUDANİ’NİN VİZYONU

Bağdat yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Bunda Başbakan Sudani’nin çabalarının etkisi çok büyük. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti böylesine uygun bir konjonktürde gerçekleşiyor.

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BÖLGESEL KALKINMA MODELİ

Olumlu bir yönde gelişen Türkiye ile Irak ilişkileri bölgesel bir model olma yolunda ilerliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bunu “Bölgesel Kalkınma Vizyonu” olarak tanımladı. İki ülke sadece terörle mücadeleyi konuşmayacak; ortak kalkınmaya dayalı bölgesel bir vizyonla hareket edilecek. O nedenle Erdoğan’ın heyetinde sadece güvenlik ve diplomasiden sorumlu isimler yer almayacak.

ORTAK KOMİTELER KURULACAK

Çünkü Türkiye ile Irak arasında ticaret, tarım, enerji, su, sağlık ve ulaştırma alanlarında ortak komiteler kurulacak. Komitelerin başkanlıklarını karşılıklı olarak bakanlar yapacak.

Terörle, iç savaşla anılan bölgemizde amaç refahı, kalkınmayı ortak payda yapmak. Türkiye ile Irak arasındaki bu konsept başarılı olursa hedef İran’ın da buraya dahil olması.

İran dahil olursa yararlı olur. Ama ben İran’ın bu tür planları sabote etmesinden endişe ediyorum.

KALKINMA YOLU

Türkiye ile Irak arasındaki en önemli adımlarından birini “Kalkınma Yolu” projesi oluşturacak. Basra’dan, Büyük Fav Limanı’ndan başlayıp, Ova Köy’den Türkiye topraklarına girip, oradan Avrupa’ya ulaşacak. Projeye Birleşik Arap Emirlikleri de ilgi duyuyor. Ticaretin yönünü değiştirecek olan “Kalkınma Yolu” projesinin Erdoğan’ın ziyaretiyle önemli bir ivme kazanması bekleniyor.

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PETROL BORU HATTI

Türkiye ile Irak arasındaki Kerkük- Ceyhan petrol boru hattı, DEAŞ’ın saldırıları nedeniyle zarar görmüştü. Başka faktörlerin de devreye girmesiyle bir süredir çalışmıyordu. Irak Petrol Bakanlığı boru hattının açılışa hazır olduğunu duyurdu.

DİCLE VE FIRAT’IN SULARI

Tabii bir de su meselesi var. Saddam Hüseyin zamanından bu yana gündemde olan bir konu. Kuraklık nedeniyle iyice önemli bir gündem maddesi oldu; Dicle ve Fırat’ın suları...

Irak su konusunda bir anlaşma yapılmasını talep ediyor. Ama nasıl bir yol izlenecek ben de merak ediyorum.

IRAK HAREKÂTI ÖNCESİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak ziyaretinin önemli noktalarından birini PKK’ya yönelik olarak yapılacak olan “Büyük Irak Operasyonu” oluşturuyor.

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Komşularımız İran ve Irak, PKK’yı terör örgütü olarak ilan etmedi. Irak bu yönde önemli bir adım attı. PKK’yı ‘yasaklı’ örgüt ilan etti. Ama terör örgütü olarak ilan etmesi için parlamentosundan geçmesi gerekiyor. Bu adımın atılmasını bekliyoruz.

Çünkü PKK onların topraklarını da tehdit ediyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Bağdat ziyaretinde söylediği gibi, biz PKK’yı kendi topraklarımızda eylem yapamaz hale getirdik ama PKK, Irak’ta belli bir toprak büyüklüğünü kontrol ediyor. Irak topraklarını kullanarak Türkiye, Suriye ve Irak’ta terörist faaliyetlerde bulunuyor. PKK bizim olduğu kadar Irak’ın da beka sorunu.

BÜYÜK IRAK HAREKÂTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yaz Irak sınırımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız” diyerek işareti vermişti. Erdoğan’ın Irak ziyaretinin ardından PKK’ya yönelik kapsamlı bir kara harekâtı yapılacak.

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BU KEZ FARKLI BİR KONSEPT

Bu operasyonun konsepti farklı olacak. Çünkü bu harekâtı merkezi Bağdat hükümeti, Erbil yönetimi ve Haşdi Şabi ile birlikte yapmayı planlıyoruz.

Hava Kuvvetleri’nin destek vereceği Irak harekâtını, karada Türk Silahlı Kuvvetleri yapacak. Amaç 378 kilometrelik Irak sınırımızdan 30-40 kilometre derinlikte güvenli bir hat oluşturmak. 22-23 Aralık ile 24 Ocak’ta üslerimize yapılan saldırılar bir tampon bölge oluşturulmasını kaçınılmaz hale getirdi.

ORTAK HAREKÂT MERKEZİ

Planlanan harekâtta daha öncekilerden farklı bir strateji izlenecek. Bazı bölgelerin kontrolünü Irak merkezi yönetimi ve Haşdi Şabi, bazı yerlerin güvenliğini ise Erbil yönetimi sağlayacak.

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O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün başlayacak ziyaretinde ‘Ortak Harekât Merkezi’nin kurulması planlanıyor.

Hep diyorum ya; bu kez PKK’ya yönelik operasyonların anası geliyor.

HAREKÂTIN PÜF NOKTALARI

Bu harekâtın farklı noktaları neler olacak?

1- Harekât başladığında eşzamanlı olarak Irak-Suriye sınırı kontrol altına alınacak. Böylece PKK’nın Irak ile Suriye’den güç aktarımı yapmasının önüne geçilecek. Bu görevi Bağdat merkezi yönetimi ile Haşdi Şabi’nin üstlenmesi planlanıyor. Türkiye, kurmay düzeyinde destek verecek.

2- Süleymaniye, Sincar ve Mahmur Kampı’nda PKK’ya karşı tedbir alınacak. Irak merkezi yönetimi ve Erbil istihbarat desteği sağlayacak. KYB’nin kontrolündeki Süleymaniye’den gelecek tehditlere karşı görev yapacaklar.

ERBİL ZİYARETİ BAFIL TALABANİ’YE MESAJ

Barzani ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erbil’i ziyaret etmesi için çok ısrarlıydı. Erdoğan’ın da uygun görmesiyle bu ziyaret gerçekleşecek. Tabii burada Türkiye ile işbirliği yaptığı için Erbil yönetimine destek var, ama bir de Süleymaniye’de PKK ile işbirliği yaptığı için KYB’ye ve Bafıl Talabani’ye de bir mesaj var.

Türkiye dostlarına güven, düşmanlarına korku salan bir ülkedir.