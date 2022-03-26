Ukraynalı akademisyenlere Atatürk formülü

Rus işgalinin ardından 55 öğretim üyesi Türkiye’ye sığındı. YÖK de geçmişte Atatürk’ün Nazi Almanyasından kaçan biliminsanlarına kapıları açtığı gibi Ukraynalılara üniversitelerde iş vermek için hazırlığa başladı.
Savaş koşulları nedeniyle Ukrayna üniversitelerindeki Türk öğrenciler öğrenimlerini yarıda bırakıp geri dönmek zorunda kaldı. YÖK savaş mağduru bu öğrencilere Türkiye’deki üniversitelerde öğrenimlerine devam edebilmeleri için bir fırsat verdi. Bir de savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Ukraynalı öğrenciler ve akademisyenler var. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bugünlerde Türkiye’ye sığınan Ukraynalı öğrenciler ve akademisyenler için çözüm arayışında. Haftaya bu konuda önemli açıklamalar olabilir. Masada geçmişte Nazi Almanyası’ndan kaçan akademisyenlere nasıl kapı açıldıysa Ukraynalı akademisyenlere de aynı şekilde üniversitelerde çalışma imkanı vermek için hazırlık var. Ancak, öncelik öğrencilerde. Onların sorununun çözümünün ardından Ukraynalı akademisyenlerin ülkeye daveti yer alıyor.
TÜRKİYE’YE DAVET
Yaklaşık bir aydır devam eden savaşta Ukrayna’da 75 üniversite bombardımanlarda büyük zarar gördü, eğitime ara veren üniversitelerin bazıları kullanılmaz hale gelirken akademisyenler de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Çalışmaları yarım kalan akademisyenleri Türkiye’ye davet eden YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı bu konuda üniversitelere de yazı göndererek, Ukrayna uyruklu akademisyenlere çalışmalarına devam edebilmeleri için Türkiye’de ‘yabancı uyruklu öğretim elemanı statüsü’ verileceğini belirtti. Bu duyurunun ardından Ukraynalı akademisyenler de Türkiye’deki üniversitelere başvurmaya başladı.
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ
YÖK’ün akademisyenler için üzerinde çalıştığı model de tamamlanmak üzere. Bu model şöyle: Ukrayna Cumhuriyeti uyruklu akademisyenlere, yarım kalan bilimsel ve akademik çalışmalarını yürütebilmeleri ve akademik ortamdan kopmamaları için ‘Araştırma Üniversitesi’ niteliğindeki devlet üniversitelerinde ‘yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı’ statüsünde çalışma imkânı sağlanması planlanıyor. Bu durumdaki Ukrayna vatandaşı akademisyenler, özgeçmişleri ile birlikte ya YÖK’e ya da doğrudan çalışmak istedikleri üniversitelere başvuruyor.
SINAVA GİRECEKLER
Üniversite yönetimlerinin de bu konuda değerlendirmeleri alındıktan sonra YÖK, gelen öğretim elemanlarını bazı sınavlara tabi tutarak son kararını verecek. YÖK’ün onayladığı akademisyenler, yabancı öğretim üyeleri için açılan ‘sözleşmeli eleman’ statüsünü alacak. Bu konuda bir eleme yapılacağını söyleyen YÖK yetkilileri her başvuran akademisyenin alınmayacağını, nitelikleri uygun olanların üniversitelerin ihtiyaçlarına göre istihdam edileceğini belirtiyor.
İLK DUYURU İÜ’DEN
YÖK’ün bu kararının ardından ilk duyuru İstanbul Üniversitesi’nden geldi. Üniversite, Ukraynalı akademisyenlere yönelik yaptığı duyuruda, “Ukrayna’daki olağanüstü koşullar nedeniyle, kendi üniversitelerinde çalışma imkanı kalmayan, üniversitemiz vizyonuna uygun olarak 2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca Sağlık, Eczacılık, Mühendislik, Veteriner ve eğitim alanında sözleşmeli-maaşlı olarak üniversitemizde çalışmak isteyen İngilizce bilen Ukrayna vatandaşı akademisyenlerin, uluslararası ilişkiler birimimizin e-posta adresine başvurmalarını bekliyoruz” dedi. Şu ana kadar 55 Ukraynalı öğretim üyesinin Türkiye’de mesleklerine devam etmek için başvurduğu öğrenildi.
Ukraynalı akademisyenlere Atatürk formülü
Rus işgalinin ardından 55 öğretim üyesi Türkiye’ye sığındı. YÖK de geçmişte Atatürk’ün Nazi Almanyasından kaçan biliminsanlarına kapıları açtığı gibi Ukraynalılara üniversitelerde iş vermek için hazırlığa başladı.
Savaş koşulları nedeniyle Ukrayna üniversitelerindeki Türk öğrenciler öğrenimlerini yarıda bırakıp geri dönmek zorunda kaldı. YÖK savaş mağduru bu öğrencilere Türkiye’deki üniversitelerde öğrenimlerine devam edebilmeleri için bir fırsat verdi. Bir de savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen Ukraynalı öğrenciler ve akademisyenler var. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bugünlerde Türkiye’ye sığınan Ukraynalı öğrenciler ve akademisyenler için çözüm arayışında. Haftaya bu konuda önemli açıklamalar olabilir. Masada geçmişte Nazi Almanyası’ndan kaçan akademisyenlere nasıl kapı açıldıysa Ukraynalı akademisyenlere de aynı şekilde üniversitelerde çalışma imkanı vermek için hazırlık var. Ancak, öncelik öğrencilerde. Onların sorununun çözümünün ardından Ukraynalı akademisyenlerin ülkeye daveti yer alıyor.
TÜRKİYE’YE DAVET
Yaklaşık bir aydır devam eden savaşta Ukrayna’da 75 üniversite bombardımanlarda büyük zarar gördü, eğitime ara veren üniversitelerin bazıları kullanılmaz hale gelirken akademisyenler de ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Çalışmaları yarım kalan akademisyenleri Türkiye’ye davet eden YÖK Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı bu konuda üniversitelere de yazı göndererek, Ukrayna uyruklu akademisyenlere çalışmalarına devam edebilmeleri için Türkiye’de ‘yabancı uyruklu öğretim elemanı statüsü’ verileceğini belirtti. Bu duyurunun ardından Ukraynalı akademisyenler de Türkiye’deki üniversitelere başvurmaya başladı.
ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ
YÖK’ün akademisyenler için üzerinde çalıştığı model de tamamlanmak üzere. Bu model şöyle: Ukrayna Cumhuriyeti uyruklu akademisyenlere, yarım kalan bilimsel ve akademik çalışmalarını yürütebilmeleri ve akademik ortamdan kopmamaları için ‘Araştırma Üniversitesi’ niteliğindeki devlet üniversitelerinde ‘yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı’ statüsünde çalışma imkânı sağlanması planlanıyor. Bu durumdaki Ukrayna vatandaşı akademisyenler, özgeçmişleri ile birlikte ya YÖK’e ya da doğrudan çalışmak istedikleri üniversitelere başvuruyor.
SINAVA GİRECEKLER
Üniversite yönetimlerinin de bu konuda değerlendirmeleri alındıktan sonra YÖK, gelen öğretim elemanlarını bazı sınavlara tabi tutarak son kararını verecek. YÖK’ün onayladığı akademisyenler, yabancı öğretim üyeleri için açılan ‘sözleşmeli eleman’ statüsünü alacak. Bu konuda bir eleme yapılacağını söyleyen YÖK yetkilileri her başvuran akademisyenin alınmayacağını, nitelikleri uygun olanların üniversitelerin ihtiyaçlarına göre istihdam edileceğini belirtiyor.
İLK DUYURU İÜ’DEN
YÖK’ün bu kararının ardından ilk duyuru İstanbul Üniversitesi’nden geldi. Üniversite, Ukraynalı akademisyenlere yönelik yaptığı duyuruda, “Ukrayna’daki olağanüstü koşullar nedeniyle, kendi üniversitelerinde çalışma imkanı kalmayan, üniversitemiz vizyonuna uygun olarak 2547 sayılı kanunun 34. maddesi uyarınca Sağlık, Eczacılık, Mühendislik, Veteriner ve eğitim alanında sözleşmeli-maaşlı olarak üniversitemizde çalışmak isteyen İngilizce bilen Ukrayna vatandaşı akademisyenlerin, uluslararası ilişkiler birimimizin e-posta adresine başvurmalarını bekliyoruz” dedi. Şu ana kadar 55 Ukraynalı öğretim üyesinin Türkiye’de mesleklerine devam etmek için başvurduğu öğrenildi.