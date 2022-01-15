TÖZOK Başkanı Öztürk: ‘Hem velileri hem okulları korumalıyız’

Türkiye’de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış karşısında, öğrenciler ve veliler kaygılı. Üniversiteliler finallerin çevrimiçi yapılmasını istiyor, ilk ve orta öğretimde ise erken ve uzun tatil beklentisi var. Tüm bu beklentileri YÖK Başkanı Özvar ve Bakan Özer ile konuştum...

Vakaların pik sayısına doğru yükselişi ve salgının hızla yayılıyor olması rakamlara yansımışken bazı vakıf üniversiteleri, öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda sınavları çevrimiçi yapacağını duyurdu. Ancak, devlet üniversiteleri şimdilik yüz yüze sınav yapmakta kararlı. Yükseköğretimde son durumu YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile konuştum. Başkan Özvar’ın bu konuda söyledikleri şöyle:

HİBRİT DE BİR SEÇENEK

“YÖK, üniversitelerdeki COVID-19 tedbirlerini ve eğitim süreçlerinin çerçevesini 3 Eylül 2021 tarihinde belirleyerek üniversitelere bildirdi. Buna ve Küresel Salgında Eğitim ve Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar Rehberi’ne göre, öncelik yüz yüze eğitimde. COVID-19 salgınının seyrine göre yükseköğretim kurumlarının örgün programlarda harmanlanmış (hibrit) eğitim modeli kullanılabileceği de belirtilmişti.

Harmanlanmış eğitime geçildiği durumda da gerekli önlemler alınarak uygulamalı eğitimler, olabildiğince yüz yüze yapılacak. Teorik dersler ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan eğitimle verilebilecek.

KARAR ÜNİVERSİTELERİN

Kılavuzda, gelecekteki olası senaryolara göre yükseköğretim kurumlarında izlenmesi öngörülen genel bir çerçeveye yer verildi. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda daha önce de olduğu gibi değişiklik yapma yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarına bırakıldı.

Buna göre, vaka sayısı artan bir yerleşkede çevrimiçi eğitim ağırlık kazanabileceği gibi, başka bir kampus tamamen yüz yüze devam edebilecek. Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, iller düzeyinde yerel otoritelerin aldığı kararlar da takip edilecek ve ona göre gerektiğinde uygulamalarda değişikliğe gidilebilecek.