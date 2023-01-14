Rekabet Kurulu’nun soruşturması sonrası özel okulları ne bekliyor

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Rekabet Kurulu’nun önceki gün 5 Fransız Lisesi ve Ankara’daki 8 özel okulla ilgili soruşturma başlatmasının evveliyatı aslında ekim ayına dayanıyor. Gelin bu işin geçmişine biraz dönelim. Geçtiğimiz ekim ayında gelen şikâyetler üzerine başta Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) olmak üzere Fransız Liseleri ile Ankara’daki özel eğitim kurumlarının da aralarında olduğu bazı özel okulların kapısını Rekabet Kurulu’nun yerinde inceleme yapan rekabet uzmanları çaldı. Bu habersiz ve ani bir ziyaretti. Daha önce rekabet ihlali nedeniyle yapılan şikâyetleri gizli bir şekilde sürdüren ön araştırma ekibi, okullardan içeri girer girmez ellerindeki listede yer alan, önceden belirlenmiş bazı yöneticilerin telefon, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına el koydu. Rekabet uzmanları bazı kurumlarda 3, bazılarında 10 saat kaldılar. İncelemeler sırasında özellikle WhatsApp gruplarında bazı kelimelerin geçip geçmediğini taradılar. Bütün bilgileri kendi bilgisayarlarına kopyaladılar. Aradıkları kelimelerin geçtiği yerlerin olduğu bölümleri kopyaladıktan sonra geri kalan verileri silip tutanakla ilgili kişilere imzalattılar.

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İDDİA: ORTAK FİYAT BELİRLEME

Daha sonra bu bilgilerle kurula giden ekip, bu ön araştırma safhasını gizli tutarak araştırmalarını sürdürdü. Önceki gün Rekabet Kurulu kendi web sayfasında denetlediği kurumların sadece ilan ettikleri kısmına soruşturma açıldığını duyurdu. Rekabet ihlali şüphesi gördüler ki ön araştırma bu durumda soruşturmaya çevrildi demektir. Ayrıntılı bir açıklamada bulunulmadı ama öğrendiğim kadarıyla soruşturmanın nedeni “ortak fiyat belirleme” iddiası. Ama Ankara’daki okullar için ortak yemek ücreti belirleme ya da yemeğe ek ücret talebi iddiası da bu kurumları sıkıntıya düşürmüş olabilir. TÖZOK kurulduğu yıldan bugüne 3’üncü kez rekabet ihlali nedeniyle ön araştırma geçirdi, ancak bugüne kadar hatırladığım kadarıyla soruşturmaya gerek kalmadığı için bir ceza almadı. Bu kez de aynı mı olacak, arkasından bir ceza mı gelecek zaman gösterecek.

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SORUŞTURMA AYLARCA SÜREBİLİR

Bundan sonraki süreç şöyle işleyecek: Okulların yazılı savunmaları alınacak. Yazılı savunma alındıktan sonra sözlü savunma istenecek. 15 gün içinde karar verilmesi bekleniyor. Ancak, ek süre istenebilecek. Bu ek süre sonucunda ek görüşler gelirse süre daha da uzayabilir. Bütün bu soruşturma sonucunda rekabet ihlali kararı kesinleşirse okulun bir yıl önceki cirosunun belli oranında idari para cezası verilir. Bugüne kadar tavandan kesilen bir ceza olmadı. Bu yüzden para cezası binde 5 de yüzde 5 de olabilir. Bu oran değişebilir. Ancak, ceza alan okul buna itiraz ederek İdare Mahkemesi’ne bu kararı götürebilir. Kısacası yargı yolu da açık.

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YÖK BAŞKANI ANLATTI: A’DAN Z’YE PEDAGOJİK FORMASYON

YÖK’ün yeni pedagojik formasyon kararının ardından ortaya atılan bazı eleştirileri YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a sordum. Özvar hem eleştirileri yanıtladı hem de yeni uygulama hakkındaki detayları madde madde anlattı: “Formasyon eğitimi öğretmen olmak için gerekli şartlardan bir tanesidir. Öğretmen olabilmenin tek şartı değil. Adeta bir ön vizedir. Öğretmen olabilmek için eğitim fakültesini bitirmek ya da formasyon eğitimini tamamlamak birincil basamaktır. Öğrenciler bu şartı sağladıktan sonra KPSS’de istenilen başarıyı gösteremezlerse öğretmen adayı olamazlar. Açık öğretim fakültelerinin öğretmenliğe kaynaklık teşkil eden bazı programları var. Ve mezunları da halen uygulanmakta olan Pedagojik Formasyon Sertifika programlarına başvuru yapabilirler. Bu yeni bir durum değil. Bilindiği üzere Talim Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararına göre üniversitelerimizdeki Çocuk Gelişimi, Sosyoloji gibi açık öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen olarak atama yapılan alanlarına kaynaklık teşkil edebilmekte. Bu öğrenciler örgün öğretim programlarındaki diğer öğrenciler gibi formasyon alsalar bile Milli Eğitim Bakanlığı’nın atamaya ilişkin diğer şartlarını da yerine getirmek zorundalar.”

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8 SORU 8 CEVAP

1- Öğretim sırasında hangi öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20/02/2004 tarihli ve 9 sayılı “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerdeki öğrenciler pedagojik formasyon eğitimi alabilecek.

2- Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri dışında formasyon eğitimi nasıl verilecek?

Öğrencilerin kayıtlı olduğu programın örgün eğitim ve öğretimine eş değer zamanında seçmeli ders olarak 3. yarıyıldan itibaren verilecek. Öğrenciler seçmeli ders olarak üçüncü yarıyıldan itibaren alabilecek.

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3- Bünyesinde Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi veya Eğitim Bilimleri bölümü bulunmayan üniversitelerde hangi şartlarda pedagojik formasyon eğitimi verilebilecek?

Öğrenciler, derslerini ilgili üniversitenin kabul etmesi şartıyla ilgili dönem başında aynı ilde bulunan diğer üniversitelerden alabilecek.

4- Vakıf yükseköğretim kurumları da pedagojik formasyon eğitimi verebilecek mi?

Öğrenim sırasında pedagojik formasyon derslerini diğer üniversitelerde olduğu gibi verebilecek. Ancak YÖK’ten izin almak kaydıyla.

5- Pedagojik formasyon dersleri uzaktan öğretim olarak verilebilir mi?

‘Yükseköğretim Kurumları’ndaki Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar’ uyarınca her programdaki her bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30’u uzaktan öğretimle verilebilir.

6- Açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarında öğrenim gören öğrenciler “pedagojik formasyon eğitimi” derslerini alabilecekler mi?

Halihazırda uygulamada hiçbir değişiklik yapmıyoruz.

7- Mezun öğrenciler için pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı uygulamasına devam edilecek mi?

Evet.

8- Halen pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına devam eden öğrenciler için mevcut program aynen uygulanmaya devam edilecek mi?

Evet.