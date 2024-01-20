Notlar nasıl olursa olsun tatil zehir olmasın

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ALTINBAŞ Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Psikolojik Araştırmalar Merkezi (APAM) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Şirvanlı Özen ile karne döneminde her yıl yaşanan sorunları ve bu sorunlar karşısında ebeveynlerin nasıl tutum almaları gerektiğini konuştum. Prof. Dr. Özen’e göre karne hem çocuğun hem de ebeveynlerinin geri bildirim kaynağı. Çocuğun kendisine yönelik düşüncelerini geliştirmesinde ve kendi öz saygınlığında önemi büyük.

SİZ EBEVEYNSİNİZ ÖĞRETMEN DEĞİL

Prof. Dr. Özen, “Önemli olan, bu geribildirimin nasıl karşılanacağı, nasıl değerlendirileceği ve nasıl tepki verileceğidir. Çocukların karne sürecine sağlıklı yaklaşmalı, olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmalı. En önemlisi de anne baba tarafından çocuk her koşulda desteklenmeli. Çocukların notlarını değerlendirecek olan okul ve öğretmenleridir. Siz ise onun ebeveynisiniz, öğretmeni değil” dedi ve ekledi: “Unutmayın çocuğunuzun karne notları sadece onun akademik başarısını gösterir hayat başarısını değil.”

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10 ADIMDA KARNE SENDROMUYLA BAŞ ETME YOLLARI

Prof. Dr. Özen, ebeveynlere karne sendromuyla baş etmeleri için önerilerini 10 başlıkta sıraladı:

1. DESTEKLEYİCİ OLUN: Çocuğunuzun karne notları ne olursa olsun, ilk tepkinizin olumlu ve destekleyici olması önemli. Zayıf notları olsa da mutlaka başarılı olduğu dersleri vardır. Onu başarıları için tebrik, çabaları için de takdir edin.

2. AÇIK İLETİŞİM KURUN: Karne notlarına yönelik konuşarak çocuğunuzla açık iletişim kurun. Onun duygularını anlamaya çalışın ve başarılarına odaklanın. Bu, çocuğunuzun kendine olan güvenini artırmakta önemli bir rol oynar.

3. HEDEF BELİRLEYİN: Çocuğunuzla birlikte onun gelecek dönemde elde etmek istediği hedefleri belirleyin. Bu hedefler kendisini geliştirmeye odaklanmasına yardımcı da olabilir.

4. BAŞARILARINI ÖNE ÇIKARIN: Karne notları düşük olsa bile, elde ettiği başarıları vurgulayıp, olumlu yanlarını öne çıkarın. Örneğin başarılı olduğu dersleri algılamasını ve bu başarıyı nasıl elde ettiğinin farkına varmasını sağlayın.

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5. DESTEĞİNİZİ HİSSETTİRİN: Eğer isterse destek verebileceğinizi belirtin ve bu konuda ona, nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Bu süreçte yalnız olmadığını bilmek çocuğunuzun öğrenme ve başarma sürecine olumlu etki yapabilir.

6. ELEŞTİRİLERDEN KAÇININ: Eleştirel bir yaklaşım olumlu bir kazanım sağlamayacağı gibi çocuğunuzun özsaygısını da zedeler. Başarısızlık durumlarında suçlayıcı olmaktan ziyade, çocuğunuzun neden başarısız olduğunu anlamak ve birlikte çözümler üretmeye çalışmak daha anlamlı ve katkı sağlayıcı bir yaklaşımdır.

7. GERÇEKÇİ OLUN: Her çocuk kendine özgüdür ve kendi hızında ilerler. Çocuğunuzun kapasitesini ve becerilerini iyi değerlendirip, buna bağlı gerçekçi beklentiler oluşturun.

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8. ONU ANLAMAYA ÇALIŞIN: Çocuğunuzun duygularını anlamaya çalışın. Emin olun o da başarısız not almış olmak istemezdi. Hayal kırıklığını, ona duygusal destek vererek aşabilirsiniz.

9. ÖDÜL VERİN, TEŞVİK EDİN: Başarıları için çocuğunuza küçük ödüller ve teşvikler sunarak olumlu davranışlarını pekiştirebilirsiniz.

10. EĞLENCELİ AKTİVİTELER PLANLAYIN: Tatil döneminde çocuğunuzla birlikte eğlenceli aktivitelere katılmak, karne sonrası olumlu bir ortam oluşturabilir.