Katliamdan kurtuldu köyüne ışık tutacak

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4 Mayıs 2009’da Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağı Bilge Köyü’nde bir nişan töreni sırasında düzenlenen saldırıda 7’si çocuk 44 kişi hayatını kaybetmişti. Bu vahşetin ardından birçok çocuk öksüz ve yetim kaldı. Onlardan biri de Zeynep Çelebi oldu. 13 çocuklu bir ailenin 6’ncı çocuğu olarak dünyaya gelen Zeynep, o yılın eylül ayında 4’üncü sınıftan Darüşşafaka’ya başladı. Türk Eğitim Vakfı’nın desteği ile şimdi eğitimini Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi olarak sürdürüyor.

EN KARANLIKTA BİLE IŞIK VARDIR

Zeynep Çelebi, eğitimin dezavantajı avantaja çevirdiğini söyleyerek, “Yaşadıklarımdan çok şey öğrendim, hiçbir zaman umutsuzluk diye bir şey yok. En kötü durumda bile ışık var” diyor. Henüz 9 yaşındayken tanık olduğu katliamda anne ve babasının yanısıra ablasını, kardeşini, babaannesini, halasını, teyzesini ve birçok yakın akrabasını kaybeden; ailesinde üniversiteye giden tek kız olan Zeynep Çelebi’nin hedefi üniversiteyi bitirdikten sonra yurtdışında yüksek lisans yapıp köyüne dönerek kızlara destek vermek. Aynı zamanda Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nda gönüllü çalışan Zeynep, 2009 yılının 4 Mayıs gecesini ve o vahşet gecesinin ardından yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Geceydi, her yer karanlıktı. Nişanın yapıldığı ev kalabalıktı. Bir adamın elinde silahıyla eve doğru yürüdüğünü gördüm.

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O GECEYE KADAR ÇOK MUTLUYDUK

Bir şeylerin ters gittiğini anladım. Adamın yanında başkaları da vardı, hızlı yürüyorlardı. Korkuyla koşarak gelin evi için hazırlanan yandaki eve gittim. Bir komodinin altına saklandım. Oradan silah seslerini duydum, sonrasında yakınlarımı kaybettiğimi öğrendim. Cennet gibi olan köyüm, o gece cehenneme dönmüştü. Yemyeşildi bizim köyümüz. Çok mutluyduk. Anne babamı çok özlüyorum. Mezarlarına sık sık gidiyor, onlarla konuşuyorum. Köyümü seviyorum. Belki hayatımın tamamını orada yaşamasam da köyüme hizmet etmeye devam edeceğim. Köyde sadece ablam kaldı. Gittiğimde köpeklerin havlamasından bile korkuyorum. Diğer kardeşlerim bu olaydan sonra Mardin’e yerleştiler, memur oldular. Sadece küçük kız kardeşim okuyor.”

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BEN BAŞARDIM SIRA ONLARDA

- Zeynep, bundan sonraki hedeflerini ise şöyle sıralıyor: “Henüz Mardin’de hayata yenik başlamış 9 yaşında bir çocuk olan ben, birçok yetişkin insan için bile hazmedilmesi zor bir savaştan çıktım. 13 çocuklu bir ailenin 6’ncı çocuğu olarak doğum tarihi bile net olarak bilinmeyen sürecim, 2009’un 4 Mayıs akşamında sadece baklava yemek için gittiğim nişan töreninde ailesizleştirildiğim bir 5 Mayıs’a uyanmamla başladı. Hayat mottom, dezavantajları avantaja çevirmek. Eğer bunları yapamazsak ayakta kalamıyoruz. Bunun da en güzel yolu eğitim. Keşke herkes eğitim alabilse, üniversite okuyabilse. Mardin’le bağım hala devam ediyor. Ailem Mardin’de yaşıyor. Yaşayan 10 kardeşiz. Benim hayatımı Darüşşafakalı ve TEV’de yöneticilik yapan Davut Ökütçü değiştirdi. Mardin’de biz 5 çocuğun elini sımsıkı tuttu, Darüşşafaka’ya getirdi. En kötü durumda bile ışık var. Birileri seni fark edince hayatın değişiyor. Benim Mardin’den çıkış hikayem Davut Ökütçü ile başlıyor, onunla hâlâ devam ediyor.”

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DARÜŞŞAFAKA VE TEV SAYESİNDE...

- “Yaşadığım coğrafya hâlâ imkânsızlıklarla dolu. Teknoloji ilerlese de dünya hızla değişse de bazı yerler kolay gelişmiyor. Aynı gerçeklerle tıkanıp kalıyoruz. Bazıları özellikle biz kızların eğitimine bile engel olmaya çalışıyor. Üniversite hayatımın başlangıcı, TEV ailesinin hayatıma dokunmasıyla gerçekleşti. Burası beni sosyal ve eğitsel anlamda çok destekledi. Bir çocuğa, bir insana dokunan TEV, sadece destek olmaktan ziyade insanı daha değerli kılan, değiştiren, geliştiren, misyonu ile yetiştiren bir kurumun parçası. TEV’in desteği olmasa ben bu engellere göğüs geremez, okuyamazdım. TEV’in maddi manevi desteği bana dayanak oldu. Yaslanacak birilerinin her zaman olması çok güzel.

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HAYALİM MARDİN’E HİZMET ETMEK

Üniversiteyi bitirdikten sonra yurtdışında yüksek lisans yapmak istiyorum. En büyük hayalim Mardin’e hizmet etmek. Kadın hakları konusunda orada bir şeyler yapmak. Küçük kardeşim okuyor. Köyümde ve diğer köylerde hâlâ okula gönderilmeyen çok kız var. Herkesin hayatını belki değiştiremem ama birinin hayatını değiştirmek bile çok önemli. Küçük dokunuşlarla insanların hayatında çok büyük değişiklikler yapabiliriz. Benim de hayatım öyle. Başka kızlara umut olmak istiyorum. Birilerinin onları hatırladığını ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyorum. Annem okuma yazma bilmezdi, Türkçe bile konuşamıyordu. Bizim oralarda kadınların çalışmasına sıcak bakılmıyor, hâlâ kızlar okutulmuyor. Ben onlara küçük de olsa umut ışığı olabiliyorsam ne mutlu bana.”

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NE OLMUŞTU?

7’Sİ ÇOCUK 44 KİŞİ KATLEDİLDİ

- Türkiye, 4 Mayıs 2009 gecesi Mardin Mazıdağı ilçesine Bağlı Bilge Köyü’nden gelen kara haberle adeta şoka girdi. Köylülerden Sevgi Çelebi ile Habip Arı’nın nişan töreni için biraya gelenlerin bulunduğu muhtar Hacı Halim Çelebi’ye ait eve el bombaları ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucunda büyük bir katliam yaşandı. 21.30 sıralarında 4 koldan başlayan ve yarım saat süren yaylım ateşiyle nişan evi feryat eden yaralıların yardım çığlıklarıyla inlerken, katliamı yapan saldırganlar peşlerinden takip edilmemeleri için köyde karşılaştıkları tüm araçların lastiklerine ateş açarak kaçtı. 7’si çocuk 44 kişinin can verdiği korkunç katliamda, köyde yaşayan 61 çocuk öksüz ve yetim kaldı. Daha sonra yakalanan saldırganlar ısrarla bunun namus cinayeti olduğunu söylemiş, ağırlaştırılmış hapis cezası almışlardı. Sanıklardan biri daha sonra intihar etmişti.

KIZLARA KODLAMA EĞİTİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından “Kızlar Kodlar Projesi” hayata geçirildi. MEB ve yeni nesil teknoloji ürünleri şirketi Reeder tarafından imzalanan protokolle mesleki ve teknik eğitim Anadolu liselerinde okuyan kız öğrencilere geleceğin mühendisleri ve bilim insanları olmaları için eğitim desteği verilecek.

Proje, ilk olarak Samsun, İstanbul, Manisa, Mersin ve Gaziantep’te uygulanacak. Kızlar Kodlar projesiyle 12-18 yaş aralığında en az 2 bin 500 kız öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Kız öğrencilere, okul yönetimi ve öğretmenleri aracılığı ile çevrimiçi olarak bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerini bütünleşik olarak ele alan “STEAM” eğitimi verilecek. İlk aşamada, 5 ilde 50 okulda eğitim gören kız öğrenciler; Maker Kültürünü Tasarım Odaklı Düşünme, 3 Boyutlu Tasarım, Algoritmalar, Oyun Tasarımı, Arduino ile Kodlama ve Mobil Programlama dersleri görecek ve birer Maker olmaları hedeflenecek. Eğitimini ve sınavını başarıyla tamamlayan, 250 kız öğrenciye, her ilde 2 gün sürecek uygulamalı yüz yüze atölyeler ile öğrenilen teorik bilgileri pratiğe dönüştürme ve ilk prototiplerini üretme imkânı sunulacak. Reeder’ın staj ilanlarına başvuru yapan başarılı kız öğrenciler, staj için önceliklendirilecek.