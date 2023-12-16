Enkazdan mucize çıkaran üniversite

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Geçen kış 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden en çok etkilen illerden biri de Hatay’dı. Şehir adeta yerle bir oldu. Buradaki Mustafa Kemal Üniversitesi de depremde 38’i akademisyen olmak üzere 97 personelini ve 275 öğrencisini kaybetti. Kampüsü oluşturan binalardan pek çoğu yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Deprem sonrası 277 personel çeşitli nedenlerle üniversiteden ayrıldı. Ancak Mustafa Kemal Üniversitesi’nin bugün her şeye rağmen görevinin başında olan akademisyenleri yüzyılın felaketine rağmen bilimsel üretkenliği sürdürerek mucizeler yarattı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nin öğretim elemanları 2023 yılı içerisinde Web of Science’da Q1 sınıfında yer alan dergilerde 54, Q2 sınıfında yer alan dergilerde 89 yayın yaptı, ulusal ve uluslararası 45 proje hazırladı ve 3 de patent aldı.

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YÖK BAŞKANI’NDAN ZİYARET

Geçtiğimiz günlerde Yürütme Kurulu’ndan bir ekiple Hatay’a giderek buradaki akademisyenleri gösterdikleri bilimsel çaba için kutlayan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Hocalarımızın üniversitelerini terk etmeden, başka yerlere göç etmeden üniversitelerine sahip çıkmaları, eğitim ve öğretim konusunda ısrar etmeleri, bilimsel çalışmalarını yapmak için gayret sarf etmeleri bu ülkenin canlılığının, hayatiyetinin temel göstergesidir” dedi ve şunları söyledi:

HOCALAR ACIYI BAL EYLEMİŞ

“Acıyı bal eylemiş hocalarımız. Sorunlara yönelik daha fazla araştırma yapmak, laboratuvarda deneyler yapmak, kısacası bilimsel etkinliklere daha fazla odaklanmak kendilerini psikolojik olarak güçlü hissetmelerini sağlamış. Acılarını, fakültelerinde, laboratuvarlarında, kliniklerinde çalışarak yenmişler, üstelik bunları bilimsel ürünlere tahvil etmişler. Depremde kaybettiğimiz üniversitemizin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Serhat Akın’ın yarım kalan çalışmasını arkadaşları tamamladı. Hocamız vefat etti ama araştırması değerli akademisyenlerimizin çabalarıyla sonuçlandırıldı. İlgili çalışma etki değeri yüksek bir dergiden geçtiğimiz hafta kabul de aldı.

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MAZERET DEĞİL BİLİM ÜRETTİLER

Hocalarımız mazeret üretmedi, bilim üretti, nitelikli yayın yaptı. Bu performans normal zamanlarda bile dikkat çekecek bir gelişmedir. Depremin hayatımızı sarstığı böylesi olağan dışı şartlarda ise bütün takdirlerin üstündedir. ‘Her şehre üniversite mi olur?’ diyenlere cevabım açık: Üniversiteler çok dinamik ve canlı yapılar. Şehirlerin iyi ve kötü günlerinde dostudur. Depremin ardından üniversitelerimiz kamu ve özel kurumlarımızla birlikte tek bir vücut oldu, depremzedelerin yardımına koştu, yaralarını sardı. Depremin ardından bölgedeki illerimizdeki üniversitelerimizin eğitim öğretimlerine ve araştırma faaliyetlerine ara vermeksizin devam etmesi için büyük gayret sarf ettik. Üniversitelerimize bu uğurda her türlü kolaylığı sağladık. Ama burada en büyük pay hiç şüphe yok ki üniversitesine sahip çıkan, büyük zorluklara büyük acılara rağmen görevlerine devam eden hocalarımızda.”

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İŞTE O KADRO

ÇALIŞARAK İYİLEŞTİK

Doç. Dr. Sinan Erdoğan: Deprem sonrası toparlanma süreci açıkçası çalışarak oldu. Fakültemden 6 meslektaşımı kaybettim. Depremde rahmetli olan meslektaşım rektör yardımcımız Prof. Dr. Cemil Serhat Akın’ın yarım kalan çalışmasını tamamladık. Çalışma yine SCI-SSCI endeksli bir dergide kabul aldı. Özetle benim deprem süreci ve getirdiği yük ile başa çıkmam kendimi tamamen çalışmaya vermeyle oldu diyebilirim.

KAFA DAĞITMAK İYİ GELİYOR

Prof. Dr. Soner Soylu: Bitki hastalıkları ve mücadele yolları üzerine bilimsel çalışmalarım var. Alanında saygın birçok bilimsel derginin baş editör ve Editörler Kurul üyeliğini yürütüyorum. Yapmış olduğum yayınlara yapılan birçok atıf nedeniyle “Dünyada En Fazla Atıf Alan Bilim Adamları” arasında yer aldım. Yıkım öncesi de böyle yoğundum deprem sonrası aynı yoğunlukta çalışmak kafamı dağıtmamda etken oldu.

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LABORATUVARDA UNUTUYORUM

Prof. Dr. Cemil Kürekçi: Çalışma alanım gıda hijyeni ve gıda mikrobiyolojisi. Mikrobiyolojiyi seviyorum, laboratuvara girince depremi biraz unutuyorum kampüs içinde çok etkisini hissetmiyorum, ama şehrin merkezi kötü. Projelerimin çoğu yurt dışı ile ortaklı o yüzden gerekli çalışmaları yapmam gerekiyor. Çin Halk Cumhuriyeti, Yangzhou Üniversitesi ile ikili iş birliği projeleri yürütüyorum.

1001 ÇABA PROJESİ

Doç. Dr. Ferhat Arık: Depremden sonra ilk olarak Hatay için ne yapabiliriz düşüncesiyle çalıştık. TÜBİTAK’ın 1001 çaba projesi yardımımıza koştu, bir proje yazdım ve kabul edildi. Bu proje hem yıkıma uğramış şehrimize akademik katkı sağlama işlevi görürken aynı zamanda o kötü günlerden ve her gece gördüğümüz kabuslardan bizi uzaklaştırdı, bu dönemi çalışmakla ve bir şeylerle meşgul olmakla geçirmek normalleşme açısından önemli bir işlev gördü.

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KIT İMKÂNLARLA ZORU BAŞARDIK

Prof. Dr. İsmail Hakkı Karahan:

Hatay’da 14 yıldır yoğun madde fiziği ve ince filmlerin fiziksel özellikleri üzerine çalıyorum. Kıt imkanlarla da olsa birkaç yıldır Stanford Üniversitesi’nin etkili bilimadamları arasında olmaktan sevinçliyim, umarım deprem bizi bu yarıştan koparmaz.