Eğitimde deprem endişesi: Benim okulum sağlam mı

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Deprem bölgesindeki 10 ilde bulunan 20 bin 868 okuldan 24’ünün yıkıldığı, 83’ünün ise ağır hasarlı olduğu açıklandı. Bölgedeki Milli Eğitim Bakanlığı’na ait tüm binaların hasar tespiti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından detaylı olarak yapılıyor. Kullanılabilir, az hasarlı ve orta hasarlı binaların tam sayıları da yakında açıklanacak.

BOŞALTILAN OKULLAR

Diğer yandan geçtiğimiz hafta ikinci dönemin başlamasının ardından gözler İstanbul’a çevrildi. Daha dönem başlamadan cumartesi günü İstanbul’da aralarında Pertevniyal, Korkmaz Yiğit gibi önemli okulların da bulunduğu 93 okulun bazı binalarının depreme dayanıksız olduğu belirtilerek buralarda eğitim gören öğrenciler başka binalara taşındı. İstanbul’da 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1418 okulun deprem etüt ve analizleri yapıldı. Bu çalışmalarda 1351 okulun riskli olduğu tespit edildi. 1223 okul yeniden yapıldı veya güçlendirildi. 128 okulla ilgili çalışmalar devam ediyor. 1999 depreminin ardından okulların fay hattına yakınlığı, bina büyüklüğü ve kat durumlarına göre sıralamaya alındığı; en risklilerin yıkıldığı, ihtiyacı olanların güçlendirildiği ve az riskli olanların da bu dönemde boşaltılarak yeniden yapılacağı belirtildi.

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İstanbul’un köklü liselerinden Pertevniyal, binaları riskli olduğu için boşaltıldı. Öğrenciler başka binalara taşındı.

ÖZEL OKULLAR NE DURUMDA

Devlet okullarında bütün bunlar olurken bu hafta çocuklarını özel okula gönderen veliler okul yönetimlerini binalarıyla ilgili soru yağmuruna tuttu. Bazı okullar güçlendirme ve sağlamlık raporunu gönderirken bazıları bu konuda veliyi tatmin edemedi. Veliler okul yönetimlerinden bina ve zemin etüdü için ayrıntılı raporlar istemeye başladı. Bahçeköy’de bulunan Sarıyer Açı Okul Öncesi, ilkokul ve ortaokul yerleşkesi deprem denetim raporlarına göre; gerek zemin etütleri gerek beton kalitesi açısından emniyetsiz bulunarak okul yönetimi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlangıcı olan eylül ayına kadar kapatıldı. Bu yerleşkede mayısa kadar güçlendirme projelerinin tamamlanacağı ve ardından inşaata başlanıp Eylül 2023’te okulun açılacağı belirtildi.

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KİRALIK BİNA SEÇENEĞİ

Bu arada öğrenciler 20-24 Şubat arası derslerine çevrimiçi devam etti. 27 Şubat sonrası da diğer binalardaki boş sınıfların değerlendirilmesi, ikili eğitime geçilmesi ve kiralık binalarda eğitim öğretimin yüz yüze yapılması gibi seçeneklerin planlandığı açıklandı. Açı’nın Sarıyer kampusunun ardından Kadıköy bölgesinde bazı okulların zemininin de pek sağlam olmadığı bu okulların da eğitime ara vermeye hazırlandığı, Florya bölgesindeki bir özel okulun ise aynı şekilde binasında risk olduğu için kapatılacağı iddia edildi. Binasını yönetmeliklere göre yapan ya da güçlendiren pek çok okul var ama binaları riskli olan okullar şimdi telaş içinde.

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‘DEPREM GELECEĞİMİZİ YIKMASIN’ KAMPANYASI

-Okul binalarıyla ilgili çalışmalar sürerken bazı kurumlar da depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklar için harekete geçti. Türk Eğitim Derneği (TED), Soma maden faciası ve Elazığ depremi sonrasında olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı önderliğinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte mağdur öğrencilere yönelik önemli bir projeye başlıyor. “Depremde ebeveynlerini kaybeden çocukların eğitimlerini birlikte destekleyelim” diye yola çıkan bu vakıflar, binlerce çocuğa kucak açmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda ebeveynlerini kaybeden öğrenciler tespit edildikten sonraonlara verilecek akademik, sosyal ve psikolojik destekler planlanacak ve gereklimaddi yardım sağlanacak. Öğrencilerin üniversite eğitimlerinin sonuna kadar desteklerin aynı kapsamda sürdürülmesi hedefleniyor.

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DEPREMZEDELERE İŞ BANKASI DESTEĞİ

-Darüşşafaka Cemiyeti, depremden etkilenen 11 il için özel kontenjan ayırma kararı aldı. 70 il için 120 kontenjanın yanı sıra afetten etkilenen 11 ile ek 100 kontenjan oluşturuldu. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile okula alınacak toplam öğrenci sayısı 220 olacak. Bu yıl, depremden etkilenen ve sınav merkezi olmayan Adıyaman, Elazığ, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye’de de sınav yapılacak. Bu 5 ilde sadece depremden etkilenen öğrenciler sınava girecek. Depremden etkilenmiş öğrenciler, başka sınav merkezinde sınava girseler de deprem bölgesi öğrencisi kabul edilecekler. Darüşşafaka Giriş Sınavı, afetten etkilenen iller de dahil olmak üzere toplam 37 ilde 21 Mayıs Pazar günü, saat 11.00’de yapılacak. Deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara nitelikli eğitim sunmak için Türkiye İş Bankası’nın verdiği destekle okulun imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanı artırıldı. Yapılan işbirliğiyle depremzede çocuklar, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda 5’inci sınıftan başlayıp 12’nci sınıftan mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, yatılı ve nitelikli eğitim alacak. İş Bankası’nın öğrencilerin eğitimine katkısı üniversite hayatlarında da devam edecek. Depremzede çocukları için bu, puan barajlı bir sınav olmayacak.

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DARÜŞŞAFAKA DA KAPILARINI AÇTI

Darüşşafaka Cemiyeti, depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine devam eden kardeşlerine de okulun kapılarını açtı. Bu kapsamda da 18 öğrenci, eğitim ve öğretimlerine Darüşşafaka’nın farklı seviyelerinde misafir öğrenci olarak devam edecek ve tüm giderleri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından karşılanacak.