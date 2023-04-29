Depremden etkilenen 10 ilde sınıfta kalma yok

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İstanbul’da Sabancı Öğretmenevi’nde eğitim editörleriyle bir araya gelen Bakan Özer şu açıklamalarda bulundu:

- YÜKSEK NOT ESAS ALINACAK: Yıl sonu ortalamasında normalde birinci dönem ve ikinci dönem performansı birlikte değerlendiriliyor. Ancak bu sene deprem bölgesinde farklı bir uygulamamız var. Eğer öğrencinin ikinci dönem notu düşükse yıl sonu ortalaması için birinci dönem notu esas alınacak. Bilindiği gibi deprem bölgesinde devam zorunluluğu da yok, eğer ikinci dönem çocuk sınavlara girmemişse yine birinci dönem puanı esas alınacak. İkinci dönem okula devam edip sınavlara girdiyse ve ortalaması birinci dönemden daha yüksekse bu defa iki dönemin ortalaması alınacak.

- KURSLARDAN 145 BİN ÖĞRENCİ YARARLANDI: Deprem bölgesinde 3 bin 450 noktada DYK (Destekleme Yetiştirme Kursu) var ve son rakamlara göre bu kurslardan 145 bin öğrenci yararlandı. 1 Ağustos-1 Eylül arası bölgede telafi eğitimleri için de DYK kursları açılacak. Programların kitapları basıldı. Katılım zorunlu değil gönüllü olacak.

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- ATAMADA ÖNCELİK HATAY’A: Atanacak 45 bin öğretmenin yüzde 50’sini bölgeye vereceğiz ve çoğunluğunu da Hatay’a atayacağız. 45 bin öğretmenlerin il bazlı dağılımı da belli oldu.

- OKUL ÖNCESİNDE DEVRİM: 3 bin anaokulu için yola çıktık, 9 bin 482’ye ulaştık. Göreve geldiğimizde bu rakam 2 bin 782 idi. Bu yapılanlar bir devrimdir. 3 yıl önce sadece 28 ilde özel eğitim anaokulu vardı. ‘Tüm illerde özel eğitim anaokulu kurulacak’ dedik, başlangıçta il müdürlerimiz bile direndi talep yok diye ama önce arz sunmak lazım. Bu süreçte tüm ilerde açtık ve sayıyı 247’ye çıkardık. Sosyal devlet olarak bu arzı sunmak da görevimizdi.

- DEVLET OKULLARI ÖZELLERDEN DAHA İYİ: Türkiye’de istisnalar hariç devlet okulları özellerden daha iyi. Devlet yapamaz, beceremez algısı oturmuş. Bizim çok başarılı okullarımızın hikayeleri pek anlatılmıyor.

İÇİM RAHAT

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Bakanlıkta olağanüstü bir süreç geçirdim. Koyduğum hedeflerin hepsi gerçekleşti. MEB şurasında alınan kararların büyük bir kısmı uygulandı. Her şeye rağmen eleştirilere açığımama vicdanlı olmak lazım. Genel olarak memnunum.

DARÜŞŞAFAKA İÇİN FIRSATI KAÇIRMAYIN

Annesi ve babasından biri veya her ikisi de hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere tam burslu, yatılı, kolej eğitimi fırsatı sunan Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın 2023 yılı Giriş Sınavı; 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de, 37 ilde düzenlenecek. Her yıl yaklaşık 120 öğrenciyi bünyesine katan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, bu yıl deprem bölgesindeki 11 ilden 100 çocuğu daha kabul ederek toplamda 220 öğrenciye eğitim imkânı sunacak.

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Gerekli şartları karşılayan ilkokul 4’üncü sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı’nda başarılı olup, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler; ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitim alma imkânı kazanacak.

SON BAŞVURU: 15 MAYIS

Öğrenciler dilerlerse online olarak https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden sınava başvuru yapabilir. Deprem bölgesinde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara nitelikli eğitim sunmak için Türkiye İş Bankası’nın verdiği destekle okul imkânları dahilinde öğrenci kabul kontenjanını artırdıklarını belirten Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı “70 ilimiz için 120, afetten etkilenen 11 ilimiz içinse ek 100 kontenjan oluşturduk. Böylelikle Darüşşafaka Giriş Sınavı ile bu yıl okula alınacak toplam öğrenci sayımız 220’ye yükseldi” dedi. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını Darüşşafaka Ortaokulu’na, 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Depremden etkilenen öğrenciler, başvuru evraklarını gönderemeseler bile bulundukları illerde veya depremden sonra ikamet etmeye başladıkları diğer illerde sınava girebilecek.