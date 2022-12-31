2023’te eğitimde yeni umutlar

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160 MİLYON ÜCRETSİZ KAYNAK





Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması kapsamında tüm sınıf seviyelerinde 160 milyon yardımcı kaynak ücretsiz dağıtıldı. 2023 yılında 200 milyon yardımcı kaynağın daha ücretsiz dağıtılacağı açıklandı.

KARİYER SINAVI ÇOK KONUŞULDU





Kuşkusuz yıl boyunca öğretmenlerin gündemi kariyer sınavı oldu. Tepkiler olduysa da sonunda sınav yapıldı ve bu sınava giren öğretmenlerin çok büyük kısmı başarılı olarak uzman ve başöğretmenlik hakkı aldı. Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin 672 öğretmenin 422 bin 368’i sınavda başarılı oldu ve muaf tutulanlarla birlikte toplam 516 bin 974 öğretmen uzman öğretmen olmaya hak kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin 67 uzman öğretmenin 66 bin 422’si başarılı oldu. 257 uzman öğretmen ise doktora eğitimini tamamladığı için sınavdan muaf tutuldu. Böylece 66 bin 679 uzman öğretmen başöğretmen unvanı kazandı. Bu yeni kariyerleri 2023’te öğretmenlerin maaşlarına da yansıyacak.

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YILIN YILDIZI MESLEK LİSELERİ





Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in önem verdiği projelerin başında gelen meslek liseleri, 2022’nin parlayan yıldızlarından biri oldu. Ayrıca mesleki eğitim merkezleri aracılığı ile ustalık ve kalfalık belgesi alanların sayısı arttırıldı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre mesleki ve teknik anadolu liselerin bazıları yüzde 1’lik başarı diliminden öğrenci aldı. Bu yıl açılan Demirören Medya MTAL, Pendik Teknopark MTAL, Arnavutköy İstanbul Havalimanı MTAL ve İTÜ MTAL yüzde 1’lik dilimle öğrenci alarak gençlerin tercihi oldu. Birçok fen ve anadolu lisesini geride bırakan meslek liseleri bu başarısıyla tarihe geçti. Bu yılın ilk 11 ayında meslek liselerinde üretilen döner sermaye geliri 2 milyar liraya yükseltildi. Bu gelirin 100 milyon lirası öğrencilere, 200 milyon lirası öğretmenlere katkı payı olarak dağıtıldı. 2023’te meslek liselerinde üretimden elde edilen döner sermaye gelirinin 3 milyar liraya yükseltilmesi hedefleniyor.

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OKULLARA 7 MİLYAR LİRA BÜTÇE GÖNDERİLDİ

Okulların temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarının karşılanması için ilk kez tüm okullara doğrudan 7 milyar lira bütçe gönderildi, uygulamaya gelecek yıl da devam edileceği açıklandı.

3 VE 4’ÜNCÜ SINIFTA PEDAGOJİK FORMASYON

Eğitim fakültesi dışında okuyan ve öğretmen olmak isteyenlere artık pedagojik formasyon üniversitelerin 3 ve 4’üncü yıllarında verilecek. Bu karar yılın son aylarında açıklandı.

ŞAİBELİ KPSS İPTAL OLDU

Bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme sınavındaki soruların bir kısmının KPSS’de sorulan sorularla örtüşmesiüzerine sınav iptal edildi. Kamuoyunda çok tartışılan bu olayın ardından söz konusu sınav tekrar yapıldı.

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ÖSYM BAŞKANI DEĞİŞTİ





Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmasının ardından Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Yerine ÖSYM Başkanı olarakProf. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

BARAJSIZ YKS’YE REKOR KATILIM

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde bu yıl ilk kez puan barajı olmadan yapıldı. Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran 3 milyon 234 bin 318 adaydan, 3 milyon 8 bin 287’si sınava girdi. Alan Yeterlilik Testi’ne (AYT) başvuran 2 milyon 56 bin 466 adaydan ise 1 milyon 852 bin 678’i sınava katıldı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE DOLULUK ORANI ARTTI

Yerleştirme sürecinde puanı hesaplanan yaklaşık 2 milyon 900 binden fazla aday arasından 850 bini üniversitelere yerleşti. Yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının yüzde 99’u doldu. Boş kalan kontenjan sayısı 13 bine kadar düştü. Önceki yıl boş kontenjan sayısı 164 bindi.

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ÜNİVERSİTEYİ YARIM BIRAKANLARA AF GELDİ

5 Temmuz 2022’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici 83. maddesi ile üniversiteyi yarıda bırakanlara af getirildi.