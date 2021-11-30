Ha bu diyardan tüm dünyaya selamlar

Çankaya’daki 96’lar Köprüsü’nün, kullanım ömrünü tamamladığı gerekçesiyle geçtiğimiz hafta sökülmesinin ardından sanal alemde çok sayıda yorum yapıldı. Sosyal medyadaki ‘Ankara ve diğer şehirler müsabakaları’ kapsamında bazı kullanıcılar Başkentlileri aşırı ve gereksiz duygusallıkla suçlarken, ‘96’lar duygusallığı’ Twitter’a şu satırlarla yansıdı:

@handekosse 96lar köprüsü mü yıkılmış? Gençliğimi de yıksaydınız...

@semyk_ Kalbim yaralı. Lise yılları. Köprünün başına gelince okula gitmekten vazgeçip düzenli olarak kahvaltıya gitmek. 96lar seni özleyeceğim.

@kedimelegi Bu köprü bir dönemin sosyal medyası idi. Gündemde protesto edilecek ne varsa afişi daima 96lar köprüsünde olurdu.

@mrsnbs 96lar köprüsü de yıkılmış, anılar bir bir gidiyor.

@madegilda 96lar köprüsünü yıkmışlar. Biraz ağlayacağım, lütfen dokunmayın.

@yirmakue 96lar köprüsü yıkılmış. Hoşçakal yaylı köprü ve zıplaya zıplaya yürümenin yaşattığı küçük tatlı kalp krizleri.



