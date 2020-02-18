@ankarageddo, Twitter hesabından, “Ankara’da herkesin bildiği bi yalan söyleyin” çağrısında bulundu. Paylaşıma birbirinden ilginç yanıtlar gelirken, buluşmalara geç kalan kentlinin ‘Vallahi beş dakikaya oradayım. Yolda kaza vardı. Otobüs bozuldu” gibi bahaneleri, yalanlar listesinde ilk sırada yer aldı.
İşte kentlinin kaleminden, (gündelik dildeki gibi yazılan, düzeltsem anlamını yitirecek) Ankara yalanları:
@ortopeditek Yürüyerek 10 dakika.
@aliramizbasogl2 5 dakkaya Kızılay’dayım gardaşım la.
@Slh_krpe1 Çinçin’e polis giremez.
@mebincocugu Sarı Tutku ölmüş.
@loveordeathrr Arkada boş yer var. (297-339)
@madamshelby Görüşelim gardaşım baş tacısın.
@beratmusdal Fatih köprüsündeyim 5 dakikaya geliyorum. (Bir Keçiörenli yalanı)
@Volvox13507582 Ankara’ya gelince mutlaka görüşelim.
@buradayoklar Tam yaşanacak yer.
@turininrealife Gardaş bi lira var mı la otobüse binecem param yok.
@yagmurbisakin Sercan yani Ezhel bizim mahalleden arkadaşım.
@mertatik76 Yolda kaza vardı ondan geç kaldım.
@dartderet1 Biz alıştık bu soğuklara.
@yasinguless Öğrenci ve memur kenti tercihlerine yaz gel...
@AngaraBBsiyiz Soğuk değil de ayaz var gardaş ayaz.
@civitante Buraya bakarlar.
@cephedesungule1 Erdal Beşikçioğlu da burada takılıyormuş.
@salihcanneseli Evdeyim.
@burakellyg -Pardon hediye Atatürk fotoğrafı ister misiniz? (Zorla elinize tutuşturulup para talep ederler.)
@darkangelfb Ankara’ya Angara dediğimiz yalan.
@hektor451 Öğrenciyken güzel de mezun olunca kalmam burada.
@limlime8 Koray Avcı bizim abinin yakın arkadaşıydı la metroda çalardı hep.
@Admgullu3 Gardaş valla hediye la.
KENTİN KURALLARI
@ankarageddo’nun bir diğer sorusu ise “Ankara’ya ait yazılı olmayan bir kural söyleyin” oldu. @bukonucokomelli, “Tek buluşma noktası Kızılay AVM önüdür” derken, cep telefonunun olmadığı zamanlardaki buluşma mekânını ve ritüelini anlatan @onarin76, şunları söyledi: “Cep telefonu icat edilmediği zamanlar, ateş henüz yeni icat edilmişti, buluşma mekanı Yeni Karamürsel önüydü. Hey gidi günler hey, gençlere bak AVM önü diyor... Evden çıkmadan önce ev telefonu (sabit telefon) ile saati sözleşir, o saatte Yeni Karamürsel’in önünde beklerdik.” Twitter kullanıcılarının diğer yorumlarıysa şunlar oldu:
@ugur_bayram Sağa dönüş her zaman serbesttir.
@GunindiFurkan Ankara’da geçiş üstünlüğü olan araçlar; ticari taksi, dolmuş, otobüs, Tofaş ve ambulans olarak devam eder.
@s_zilyet Trafikte yol verilmez, alınır.
@et07___ Dolmuşa minibüs diyenlere garip gözlerle bakmak.
@onarin76 İlk durakta dolmuşa sıradan binenler, en arka köşe koltuğa oturmaz, sonraki dolmuşu bekler...
@ykslism “LA“ kelimesi olmadan cümleye başlanmaz. Başlanması teklif dahi edilemez.
@kcemeryilmaz Boş dolmuşun arkasından, dolu taksinin önünden gidilmez.
@verrnesteri Hava -3 olduğunda bugün de hava güzel hee denir.
@eneshansirin Kavga ettiğin adama bile “Hayırdır gardaşım” demektir Ankara.
@qizozz Dolmuşlar yazın kapı açık gider. Sıkı tutunup düşmemek senin elinde.
İÇLİK ÜSTÜNE İÇLİK
@nazarikdogan Metrodan Koru’da inince otobüs durağına çıkana kadar koşmak zorundasınız yoksa yer verdiğiniz yaşlıların bile sizi solladığını görebilirsiniz.
@FetaminMeram Kaybolursan yokuş aşağı in! Kesin şehir merkezine çıkarsın!
@cengizhansarii Kızılay’da arabalara kırmızı yanmadan yayalardan biri yola atlarsa herkes atlar ve bir anda 100 kisi yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçer. O ilk atlayan kişi kendini halk kahramanı sanar.
@proserpine_iniz Yayalar araçları şoförler yayaları beklemez.
@omerrrrr35 İçlik üstüne içlik giyilir.
@jddwashere “On dakikaya oradayım” diyen kimse on dakika sonra orada olmaz.
@zfrtekes Kafa dağıtmak için toplanılan neredeyse her gecenin sonu oyun havasıyla biter.
@qarres1 Ankara’ya ilk defa gelen misafir Aspava’ya götürülür.
@demekoyleolmuss Üst geçit kullanılmaz.
@manueldegea1 Cebeci-Kızılay arası metroya binilmez, yürünür.
@KURSUN___66 Kızılay metrosunda istediğin yerden çıkamazsın.
@ziraraziriza Ankaralılar Ankara’ya toz kondurmaz.
@ensar_kanat55 Naptın denir napıyosun denmez.
YOK OLAN SADECE BİR EV DEĞİL
“Ankara’nın merkezinde yok olmaya yüz tutmuş bir mahalle. Yahudi Mahallesi’ndeki evlerin büyük bir kısmı 19. yüzyıla ait ve ne yazık ki çoğunun durumu içler acısı” diyen @KaraaslanMzffr, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflara, “Bugün mahallenin sokaklarında yürürken içim acıdı. Yok olan şey sadece bir ev değil kültürel mirasımız” notunu düştü. @KaraaslanMzffr “Bu sokakları, tarihi evleri ve o evlerdeki ayrıntıları görmenizi öneririm. İnsanların uğrak noktası olan yerler daha çok korunuyor. Bu sokaklarda gezmemiz ve insanların burayı fark etmesini sağlamamız lazım” çağrısında da bulundu. Paylaşım, beni 2008 yılına götürdü...
Muhabirliğimin dokuzuncu ayı. Tecrübesi ile bilgisi az, heyecanı ve mesleğe sevgisi çok olan bir tıfılım. Bir yazı dizisi hazırlayacağım. Yahudi Mahallesi’ne gidiyorum. 1937’den itibaren uzun süre Ankara’da yaşayan, şiirler, oyunlar yazan, ‘Efsaneden Tarihe: Ankara Yahudileri’ adlı bir kitabı bulunan Beki L. Bahar ve 1955 yılına kadar mahallede yaşayan yazar Yakup Almelek’le uzun telefon görüşmeleri yapıyorum. Olanca çömezliğime rağmen fena bir iş çıkmıyor ortaya. Sevgili Beki Bahar, bana, ‘Sevdim Onu’ adlı şiir kitabını ve yazıda kullanılmak üzere bazı eski Ankara fotoğraflarını gönderiyor. Kimini kendisine tekrar göndermemi rica ediyor, kiminin arkasına ise ‘Sizde kalabilir’ notu düşülmüş.
Aradan geçen 12 yıldan sonra kitabı elime alıyorum. Arasından, üzerinde Beki L. Bahar kabartması bulunan bir zarf, zarfın içindense bende kalan fotoğraflar çıkıyor. Fotoğraflardan biri 1939’da, Söğütözü’ndeki bir çeşmenin başında çekilmiş. Bir başka fotoğrafa ‘Söğütözü’nde piknik’ notu düşülmüş. Diğerleriyse Yahudi Mahallesi’ndeki sinagogdan kareler. Şimdi ne söğüt var, ne çeşme, ne de sevgili Beki... Dilerim Yahudi Mahallesi hâlâ oradayken, özenle korunur. Çok geç olmadan...
AYAKTA DURAN AMCA MUHİTİNE DÖNDÜ
Kızılay Değişim Projesi çalışmaları sırasında bulunduğu yerden kaldırılan, Yüksel Caddesi’nin simgelerinden ‘ayakta duran amca heykeli’ geçtiğimiz günlerde muhitine döndü. @AlperTasdelen06, amcanın dönüşünü paylaştığı fotoğrafla duyururken, sosyal medya sakinleri, heykelin yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. İşte yorumlar:
@ankaracimbizi Alper Bey, eğer oturan kadın heykelini de geri döndürme inceliğini gösterirseniz ricamız amcamıza doğru bakmasıdır. Bu iki heykelin bütünlüğü kadının adama bakmasıdır ve amcamızın yeri değişmiş zira. Teşekkür ederiz.
@sinanmelekoglu1 Başkanım teyzeyi de geri getirseniz, ne mutlu olurduk.
@artvitray Bir heykel sanatçısı olarak söylüyorum, heykeli görmek sevindirdi beni ama konulan yer çok yanlış derhal düzeltilmelidir. Heykel boşlukta duruyordu önceden eski yeri gibi konumlandırılmalıdır.
@AlperYAHSI Keşke İtalyan mafyası gibi amcanın ayaklarına beton dökmeseydiniz...
@aciyesil Amca dönmüş de, özgün hali Mülkiye Kültür Merkezi’ne sırtını verip, bankların önüne doğru duruyordu. Yürüyenlere bir duraksama, hafif yön değiştirme bazen de yanlışlıkla çarpınca insan sanıp özür dileme şansı veriyordu, görüyorum ki ‘ayakaltından’ kaldırmışsınız. #yükselinhalleri
Ankara yalanları
@ankarageddo, Twitter hesabından, “Ankara’da herkesin bildiği bi yalan söyleyin” çağrısında bulundu. Paylaşıma birbirinden ilginç yanıtlar gelirken, buluşmalara geç kalan kentlinin ‘Vallahi beş dakikaya oradayım. Yolda kaza vardı. Otobüs bozuldu” gibi bahaneleri, yalanlar listesinde ilk sırada yer aldı.
İşte kentlinin kaleminden, (gündelik dildeki gibi yazılan, düzeltsem anlamını yitirecek) Ankara yalanları:
@ortopeditek Yürüyerek 10 dakika.
@aliramizbasogl2 5 dakkaya Kızılay’dayım gardaşım la.
@Slh_krpe1 Çinçin’e polis giremez.
@mebincocugu Sarı Tutku ölmüş.
@loveordeathrr Arkada boş yer var. (297-339)
@madamshelby Görüşelim gardaşım baş tacısın.
@beratmusdal Fatih köprüsündeyim 5 dakikaya geliyorum. (Bir Keçiörenli yalanı)
@Volvox13507582 Ankara’ya gelince mutlaka görüşelim.
@buradayoklar Tam yaşanacak yer.
@turininrealife Gardaş bi lira var mı la otobüse binecem param yok.
@yagmurbisakin Sercan yani Ezhel bizim mahalleden arkadaşım.
@mertatik76 Yolda kaza vardı ondan geç kaldım.
@dartderet1 Biz alıştık bu soğuklara.
@yasinguless Öğrenci ve memur kenti tercihlerine yaz gel...
@AngaraBBsiyiz Soğuk değil de ayaz var gardaş ayaz.
@civitante Buraya bakarlar.
@cephedesungule1 Erdal Beşikçioğlu da burada takılıyormuş.
@salihcanneseli Evdeyim.
@burakellyg -Pardon hediye Atatürk fotoğrafı ister misiniz? (Zorla elinize tutuşturulup para talep ederler.)
@darkangelfb Ankara’ya Angara dediğimiz yalan.
@hektor451 Öğrenciyken güzel de mezun olunca kalmam burada.
@limlime8 Koray Avcı bizim abinin yakın arkadaşıydı la metroda çalardı hep.
@Admgullu3 Gardaş valla hediye la.
KENTİN KURALLARI
@ankarageddo’nun bir diğer sorusu ise “Ankara’ya ait yazılı olmayan bir kural söyleyin” oldu. @bukonucokomelli, “Tek buluşma noktası Kızılay AVM önüdür” derken, cep telefonunun olmadığı zamanlardaki buluşma mekânını ve ritüelini anlatan @onarin76, şunları söyledi: “Cep telefonu icat edilmediği zamanlar, ateş henüz yeni icat edilmişti, buluşma mekanı Yeni Karamürsel önüydü. Hey gidi günler hey, gençlere bak AVM önü diyor... Evden çıkmadan önce ev telefonu (sabit telefon) ile saati sözleşir, o saatte Yeni Karamürsel’in önünde beklerdik.” Twitter kullanıcılarının diğer yorumlarıysa şunlar oldu:
@ugur_bayram Sağa dönüş her zaman serbesttir.
@GunindiFurkan Ankara’da geçiş üstünlüğü olan araçlar; ticari taksi, dolmuş, otobüs, Tofaş ve ambulans olarak devam eder.
@s_zilyet Trafikte yol verilmez, alınır.
@et07___ Dolmuşa minibüs diyenlere garip gözlerle bakmak.
@onarin76 İlk durakta dolmuşa sıradan binenler, en arka köşe koltuğa oturmaz, sonraki dolmuşu bekler...
@ykslism “LA“ kelimesi olmadan cümleye başlanmaz. Başlanması teklif dahi edilemez.
@kcemeryilmaz Boş dolmuşun arkasından, dolu taksinin önünden gidilmez.
@verrnesteri Hava -3 olduğunda bugün de hava güzel hee denir.
@eneshansirin Kavga ettiğin adama bile “Hayırdır gardaşım” demektir Ankara.
@qizozz Dolmuşlar yazın kapı açık gider. Sıkı tutunup düşmemek senin elinde.
İÇLİK ÜSTÜNE İÇLİK
@nazarikdogan Metrodan Koru’da inince otobüs durağına çıkana kadar koşmak zorundasınız yoksa yer verdiğiniz yaşlıların bile sizi solladığını görebilirsiniz.
@FetaminMeram Kaybolursan yokuş aşağı in! Kesin şehir merkezine çıkarsın!
@cengizhansarii Kızılay’da arabalara kırmızı yanmadan yayalardan biri yola atlarsa herkes atlar ve bir anda 100 kisi yeşil ışıkta karşıdan karşıya geçer. O ilk atlayan kişi kendini halk kahramanı sanar.
@proserpine_iniz Yayalar araçları şoförler yayaları beklemez.
@omerrrrr35 İçlik üstüne içlik giyilir.
@jddwashere “On dakikaya oradayım” diyen kimse on dakika sonra orada olmaz.
@zfrtekes Kafa dağıtmak için toplanılan neredeyse her gecenin sonu oyun havasıyla biter.
@qarres1 Ankara’ya ilk defa gelen misafir Aspava’ya götürülür.
@demekoyleolmuss Üst geçit kullanılmaz.
@manueldegea1 Cebeci-Kızılay arası metroya binilmez, yürünür.
@KURSUN___66 Kızılay metrosunda istediğin yerden çıkamazsın.
@ziraraziriza Ankaralılar Ankara’ya toz kondurmaz.
@ensar_kanat55 Naptın denir napıyosun denmez.
YOK OLAN SADECE BİR EV DEĞİL
“Ankara’nın merkezinde yok olmaya yüz tutmuş bir mahalle. Yahudi Mahallesi’ndeki evlerin büyük bir kısmı 19. yüzyıla ait ve ne yazık ki çoğunun durumu içler acısı” diyen @KaraaslanMzffr, Twitter hesabından paylaştığı fotoğraflara, “Bugün mahallenin sokaklarında yürürken içim acıdı. Yok olan şey sadece bir ev değil kültürel mirasımız” notunu düştü. @KaraaslanMzffr “Bu sokakları, tarihi evleri ve o evlerdeki ayrıntıları görmenizi öneririm. İnsanların uğrak noktası olan yerler daha çok korunuyor. Bu sokaklarda gezmemiz ve insanların burayı fark etmesini sağlamamız lazım” çağrısında da bulundu. Paylaşım, beni 2008 yılına götürdü...
Muhabirliğimin dokuzuncu ayı. Tecrübesi ile bilgisi az, heyecanı ve mesleğe sevgisi çok olan bir tıfılım. Bir yazı dizisi hazırlayacağım. Yahudi Mahallesi’ne gidiyorum. 1937’den itibaren uzun süre Ankara’da yaşayan, şiirler, oyunlar yazan, ‘Efsaneden Tarihe: Ankara Yahudileri’ adlı bir kitabı bulunan Beki L. Bahar ve 1955 yılına kadar mahallede yaşayan yazar Yakup Almelek’le uzun telefon görüşmeleri yapıyorum. Olanca çömezliğime rağmen fena bir iş çıkmıyor ortaya. Sevgili Beki Bahar, bana, ‘Sevdim Onu’ adlı şiir kitabını ve yazıda kullanılmak üzere bazı eski Ankara fotoğraflarını gönderiyor. Kimini kendisine tekrar göndermemi rica ediyor, kiminin arkasına ise ‘Sizde kalabilir’ notu düşülmüş.
Aradan geçen 12 yıldan sonra kitabı elime alıyorum. Arasından, üzerinde Beki L. Bahar kabartması bulunan bir zarf, zarfın içindense bende kalan fotoğraflar çıkıyor. Fotoğraflardan biri 1939’da, Söğütözü’ndeki bir çeşmenin başında çekilmiş. Bir başka fotoğrafa ‘Söğütözü’nde piknik’ notu düşülmüş. Diğerleriyse Yahudi Mahallesi’ndeki sinagogdan kareler. Şimdi ne söğüt var, ne çeşme, ne de sevgili Beki... Dilerim Yahudi Mahallesi hâlâ oradayken, özenle korunur. Çok geç olmadan...
AYAKTA DURAN AMCA MUHİTİNE DÖNDÜ
Kızılay Değişim Projesi çalışmaları sırasında bulunduğu yerden kaldırılan, Yüksel Caddesi’nin simgelerinden ‘ayakta duran amca heykeli’ geçtiğimiz günlerde muhitine döndü. @AlperTasdelen06, amcanın dönüşünü paylaştığı fotoğrafla duyururken, sosyal medya sakinleri, heykelin yerinin değiştirilmesine tepki gösterdi. İşte yorumlar:
@ankaracimbizi Alper Bey, eğer oturan kadın heykelini de geri döndürme inceliğini gösterirseniz ricamız amcamıza doğru bakmasıdır. Bu iki heykelin bütünlüğü kadının adama bakmasıdır ve amcamızın yeri değişmiş zira. Teşekkür ederiz.
@sinanmelekoglu1 Başkanım teyzeyi de geri getirseniz, ne mutlu olurduk.
@artvitray Bir heykel sanatçısı olarak söylüyorum, heykeli görmek sevindirdi beni ama konulan yer çok yanlış derhal düzeltilmelidir. Heykel boşlukta duruyordu önceden eski yeri gibi konumlandırılmalıdır.
@AlperYAHSI Keşke İtalyan mafyası gibi amcanın ayaklarına beton dökmeseydiniz...
@aciyesil Amca dönmüş de, özgün hali Mülkiye Kültür Merkezi’ne sırtını verip, bankların önüne doğru duruyordu. Yürüyenlere bir duraksama, hafif yön değiştirme bazen de yanlışlıkla çarpınca insan sanıp özür dileme şansı veriyordu, görüyorum ki ‘ayakaltından’ kaldırmışsınız. #yükselinhalleri