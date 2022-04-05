Ankara sevgisi içine sığmayıp Twitter hesabından taşan @Ozge_Oner’in geçtiğimiz günlerde Twitter’dan yaptığı paylaşım çok tartışıldı. İşte, “Sevdiğim çok şehir var. Ama Ankara’yı bir insanı sever gibi seviyorum. Ankara’nın boynuna sarılıp gözlerinden öpmek istiyorum bazen. Canım Ankara” diyen @Ozge_Oner’e gelen yorumlardan bazıları:
@sal_bizi_agam Özellikle Pursaklar, Sincan ve Keçiören tam yanaklardan makas almalık.
@beraberat2 Çok samimiyetle soruyorum bir fani Ankara’yı nasıl sever ya? İçinden otobüsle bile geçerken daralma yaşıyorum Rabb’im sabır versin.
@Furkantion Bir şehirle böyle bir bağ kurulması çok ilginç. Anılarınızı, orada geçen zamanınızı ve sevdiğiniz insanları Ankara’yla ilişkilendiriyorsunuz sanırım. Her şeyi muhafaza etme atamama huyunuz da var mı? Uçak bileti vs.
@Brezilya Ankara’yı sevmek için bir insanın ruhsal sorunları olması gerekir.
@klarkkent_ Özellikle Bala, Sincan falan anlatılmaz yaşanır.
06 SEVEN DEFANSA GELSİN
@armaganpekkaya Büyük dedem Kale bebesi, dedem Altındağ bebesi, babam Altındağ doğumlu Keçiören bebesi, ben de Altındağ doğumlu Etlik bebesiyim. Soğuğuna kurban dimdik tutar omuriliği.
@kuntakintemun Ankara gri görünse bile 1001 rengi barındıran bir şehir ve mükemmel dokulara sahip. Biraz tadını çıkarmayı bilmek lazım. Dipte köşede kalan enteresanlıkları mevcuttur. Maalesef öğrencilik için, iş için gelip Ankara’yı hiç keşfedemeden karalayan çok, kolay keşfedilir bir şehir değil.
@cetincetinerin1 Ankaralı değilim ama Ankara’yı çok sevdim. İmkânım olsa bir ömür orada yaşamak isterdim.
@merFarukBayko Sadece kendimi Ankara bağımlısı sanırdım. Bu twitin her kelimesini büyük bir zevkle okudum. Altına da kocaman bir İMZA.
Konuya son noktayı ise @Ozge_Oner koydu ve “Vay arkadaş, ne Ankara gömüldü. Ankara benim memleketim. Ben seviyorum. Siz sevmeyin. Ankara sizin yılgın bir hoşgörüyle onu benimsemenize mi kaldı? #06SevenDefansaGelsin” dedi.
ŞU GİDEN KIŞ DEĞİL Mİ
Çankaya Belediyesi, görenlerin içini ısıtan bu kareyi, “Şu giden kış değil mi” notuyla paylaştı.
SUÇLULARIN KORKULU RÜYASI BOMBA AVCISI TOMMY
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Twitter’dan paylaştığı fotoğrafa, “Bomba avcısı Tommy... Sevimli dostumuz suçluların korkulu rüyası. Uzman eğiticisiyle güne eğitimle başladı” notunu düştü.
ANKARA DEYİNCE...
@ankaraamizah, Twitter hesabından “#Ankara deyince aklınıza ilk gelen şey nedir” diye sordu. İşte bazı yanıtlar:
@duygusuz_xxq Gelmeyen yaz.
@GuldenErol Hafta sonu çaresizliği.
@sevilay_kayikci Gar gış gıyamet 3 g.
@BRKRMN Anıtkabir.
@SNMKRDGN En büyük sevda.
@alper__1910 Sabah ayazında dona dona işe gitmek.
@fndkrkmz Ankara simidi.
@U_Berber Sonbahar.
@zgeErbas1 Oyun havası.
@omer___1903 Alaska.
@muffin_mutlu Pavyon.
@gklp060671 Samimiyeti.
@ysm0307 Kışları uzun uzun, yazları özet geçmesi.
@ziyneti_kaplan Aspava.
Ankara sizin yılgın bir hoşgörüyle onu benimsemenize mi kaldı
Ankara sevgisi içine sığmayıp Twitter hesabından taşan @Ozge_Oner’in geçtiğimiz günlerde Twitter’dan yaptığı paylaşım çok tartışıldı. İşte, “Sevdiğim çok şehir var. Ama Ankara’yı bir insanı sever gibi seviyorum. Ankara’nın boynuna sarılıp gözlerinden öpmek istiyorum bazen. Canım Ankara” diyen @Ozge_Oner’e gelen yorumlardan bazıları:
@sal_bizi_agam Özellikle Pursaklar, Sincan ve Keçiören tam yanaklardan makas almalık.
@beraberat2 Çok samimiyetle soruyorum bir fani Ankara’yı nasıl sever ya? İçinden otobüsle bile geçerken daralma yaşıyorum Rabb’im sabır versin.
@Furkantion Bir şehirle böyle bir bağ kurulması çok ilginç. Anılarınızı, orada geçen zamanınızı ve sevdiğiniz insanları Ankara’yla ilişkilendiriyorsunuz sanırım. Her şeyi muhafaza etme atamama huyunuz da var mı? Uçak bileti vs.
@Brezilya Ankara’yı sevmek için bir insanın ruhsal sorunları olması gerekir.
@klarkkent_ Özellikle Bala, Sincan falan anlatılmaz yaşanır.
06 SEVEN DEFANSA GELSİN
@armaganpekkaya Büyük dedem Kale bebesi, dedem Altındağ bebesi, babam Altındağ doğumlu Keçiören bebesi, ben de Altındağ doğumlu Etlik bebesiyim. Soğuğuna kurban dimdik tutar omuriliği.
@kuntakintemun Ankara gri görünse bile 1001 rengi barındıran bir şehir ve mükemmel dokulara sahip. Biraz tadını çıkarmayı bilmek lazım. Dipte köşede kalan enteresanlıkları mevcuttur. Maalesef öğrencilik için, iş için gelip Ankara’yı hiç keşfedemeden karalayan çok, kolay keşfedilir bir şehir değil.
@cetincetinerin1 Ankaralı değilim ama Ankara’yı çok sevdim. İmkânım olsa bir ömür orada yaşamak isterdim.
@merFarukBayko Sadece kendimi Ankara bağımlısı sanırdım. Bu twitin her kelimesini büyük bir zevkle okudum. Altına da kocaman bir İMZA.
Konuya son noktayı ise @Ozge_Oner koydu ve “Vay arkadaş, ne Ankara gömüldü. Ankara benim memleketim. Ben seviyorum. Siz sevmeyin. Ankara sizin yılgın bir hoşgörüyle onu benimsemenize mi kaldı? #06SevenDefansaGelsin” dedi.
ŞU GİDEN KIŞ DEĞİL Mİ
Çankaya Belediyesi, görenlerin içini ısıtan bu kareyi, “Şu giden kış değil mi” notuyla paylaştı.
SUÇLULARIN KORKULU RÜYASI BOMBA AVCISI TOMMY
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Twitter’dan paylaştığı fotoğrafa, “Bomba avcısı Tommy... Sevimli dostumuz suçluların korkulu rüyası. Uzman eğiticisiyle güne eğitimle başladı” notunu düştü.
ANKARA DEYİNCE...
@ankaraamizah, Twitter hesabından “#Ankara deyince aklınıza ilk gelen şey nedir” diye sordu. İşte bazı yanıtlar:
@duygusuz_xxq Gelmeyen yaz.
@GuldenErol Hafta sonu çaresizliği.
@sevilay_kayikci Gar gış gıyamet 3 g.
@BRKRMN Anıtkabir.
@SNMKRDGN En büyük sevda.
@alper__1910 Sabah ayazında dona dona işe gitmek.
@fndkrkmz Ankara simidi.
@U_Berber Sonbahar.
@zgeErbas1 Oyun havası.
@omer___1903 Alaska.
@muffin_mutlu Pavyon.
@gklp060671 Samimiyeti.
@ysm0307 Kışları uzun uzun, yazları özet geçmesi.
@ziyneti_kaplan Aspava.