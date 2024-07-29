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Arda Sayıner
Arda Sayıner
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Eski günlerdeki gibi

#Bryan Adams#Mtv#Grammy

Türkiye, artan global etkinlikler ve ardı ardında düzenlenen yabancı konserlerle 90’ların o renkli ve heyecan verici konser günlerine yavaş yavaş geri dönüyor. İşte önümüzdeki aylarda ülkemizde yapılacak ses getirici etkinlikler...

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Kendi mutfağıyla geliyor

Bu senenin en heyecan verici isimleri arasında kariyerinde 100 milyondan fazla albüm satışı yapmış, Grammy ve MTV ödüllerini toplamış Bryan Adams var.

Eski günlerdeki gibi

Ülkemize ilk kez 1992’de gelen Adams, 2019’daki konseri sonrası Türk hayranlarıyla 5 yıl aradan sonra tekrar buluşmaya hazırlanıyor.

18 Ekim’de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda NEO Events ve Steller Co. organizasyonuyla sahneye çıkacak olan sanatçının konser biletlerinin yarısından fazlası tükenmiş bile.

Ülkemize 12 TIR’lık dev bir ekipmanla gelecek olan Bryan Adams ve ekibinin bir önceki konserden çok daha büyük bir hazırlık içinde olduğunu öğrendim.

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Sahne, orkestra ve teknik donanımlara hiç olmadığı kadar bütçe ayrılmış.

Kendisi tam bir vegan ve hayvan âşığı olan Adams için tek bir TIR ona özel yemekler hazırlayacak olan catering ekibinin malzemelerini taşıyacakmış.

Sanatçıya ve menajerlerine önerim, zeytinyağlılarıyla vegan lezzetleri sunan Türk mutfağının bu yönünü de keşfetmeleri ve menülerine yerel lezzetleri de eklemeleri.

Antalya’da Latin rüzgârı 

Türkiye’ye gelecek olması heyecan yaratan bir diğer isimse Latin yıldız Ricky Martin. 1991 yılında başlayan müzik kariyeri boyunca 70 milyon albüm satan, son yıllarda oyunculuk yeteneğiyle de göz dolduran Ricky Martin bu hafta ülkemize geliyor.

Eski günlerdeki gibi

İlk kez 1998’de İstanbul’a gelen Porto Rikolu sanatçı, en son 2016’da Türkiye’deydi.

8 yıl aradan sonra yine ülkemize gelecek ünlü isim bu sefer Antalya’da sevenleriyle buluşacak. 31 Temmuz akşamı Belek Regnum Carya Golf Resort’ta sahne alacak.

Biletleri halen satışta olan konsere son dakika katılmak isteyenler, kişi başı 15 bin TL’lik bir bütçeyi gözden çıkarmak zorunda. En üst kategori biletler ise 28 bin TL seviyesinde.

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Ünlü yıldız Antalya’daki konser sonrası 2 Ağustos’taki performansı için Azerbaycan’a geçecek.

Ardı ardına etkinlik

Şimdi bahsedeceğim etkinlik, 34 ülkede 5 binin üzerinde performans ile 6 binden fazla kişiyle buluşmuş sıra dışı bir şov: Fuerza Bruta Aven.

22-25 Ağustos tarihleri arasında Volkswagen Arena’da sahnelenecek şovu Piu Entertainment’ın ortaklarından Cemil Demirok’un davetiyle Londra’da izledim. Dans, ışık, ses, havada uçuşan insanlar ve sıra dışı bir su entegrasyonunun olduğu gösteri gerçekten alışılmışın dışında.

Eski günlerdeki gibi

Şovda özellikle dansçıların su dolu tavandaki performansı dikkat çekiciydi. Demirok ile sohbetimizde öğrendim ki, 21 Eylül’de Gipsy Kings ve 22 Eylül’de Buika da Harbiye Açıkhava’da konser verecekmiş.

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22-24 Kasım tarihlerinde ise “Peaky Blinders”ın müzikali Zorlu PSM’de olacak. Ülkemize böylesine önemli sanatçıların ve organizasyonların geliyor olması, eğlence turizmi ve yarattığı ekonomi adına           cidden sevindirici.

 

#Bryan Adams#Mtv#Grammy
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