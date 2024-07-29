Zalimi alkışlayan eller kırılsın

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Sözde medeni geçinen ve hürriyetin timsali gösterilen ABD Kongresi’ne bakar mısınız? Bir bebek katilini, bir insan kasabını, insan kanına susamış bir canavarı, kullardan utanmadan, sıkılmadan ve Allah’tan korkmadan alkışlıyorlar.

Ünlü şair Akif’in hayal dünyasını alt üst edercesine; zulmün alkışlandığı, zalimin sevilip baş tacı edildiği ve ‘Üç buçuk soysuzun’(Siyonist’in) ardından zağarlık (köpeklik) yapıldığı aşağılık bir dünyada yaşıyoruz.

Büyük şeytan olan ABD, küçük şeytan olarak bellediği dünyanın birçok ülkesini (İslam ülkeleri dahil) envai çeşit şeytanlıkta kullanıp, adına ‘medeniyet’ diyor ve tüm avanelerini hak namına haksızlığa taptırıyor.

Kırılası bu kanlı eller, Siyonizm adına iş görüyor ve ‘arz-ı mev’ud’a hizmet ederek, bütün bir insanlığı süratle kıyamete doğru koşturuyor.

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Belli ki Siyonist barbarlar gemi azıya almışlar, dur durak bilmeden mazlum kanı akıtmaya devam edecekler.

Meydan yeri zalimlerin artık!

Haşa kuluna zulmetmez Hüda’sı; zira marka Müslümanları bu zilleti hak ediyorlar. Nasıl etmesinler ki, marka Müslümanları (özellikle petrolü elinde bulunduran Araplar) ellerindeki nimetin (petrol) musluklarını birazcık kıssa, zalim ve destekçileri hizaya gelecek ama istisnasız hepsi lal olmuş şeytan kesilmişler.

Tabiatıyla hepsi de zalimin zulmüne misliyle ortaktırlar.

ABD Kongresi demişken; merhum üstat Necip Fazıl, vaktiyle (vesayet dönemlerinde) Türk dış politikasının, Amerikan Kongresi’nin müstekreh (iğrenç) ayak kokusuna bulandığını söylerdi.

Çok şükür, Türkiye’miz bu zilletten kurtuldu lakin bu iğrenç kokuya bulanmayan ve adeta onu bir hayat iksiri olarak bellemeyen İslam ülkesi yok gibidir.

Böyle Müslümanlık olur mu?

Zulme karşı ses çıkarmak şöyle dursun; İsrail’le yaptıkları sözde Abraham anlaşmaları ile bu zulmün yanında yer almayı marifet biliyorlar ve bu da yetmiyor, daha çok Arap ülkesinin bu anlaşmaya dahil olması için adeta yarış halindeler.

Bu menfur alkışla ABD artık; hürriyetin değil esaretin, insan haklarının değil haksızlığın, medeniyetin değil vahşetin, adaletin değil zulmün, vicdaniliğin değil vicdansızlığın ve her türlü kahpeliğin ve barbarlığın temsilcisi ve destekleyicisidir.

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Tüm zalimler, akıttıkları kanda boğulsunlar ve zalimler için yaşasın cehennem!