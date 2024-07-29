Öyle istiyorlar ki Kürtçe halayın yasak olmasını

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Çünkü Kürtçe halay, sonuna kadar özgürdür.

*

Bu memlekette terör örgütünün başına hiç kimse temenna çekemez.

Çünkü terör propagandası, sonuna kadar yasaktır.

*

Son günlerde...

Kürtçe halay çekenlere yönelik baskınlar söz konusu değildir.

Halaylarda terör örgütüne selam çakanlara yönelik baskınlar söz konusudur.

*

Yalın gerçek bu olduğu halde...

Basit hakikat bu olduğu halde...

DEM Parti çevresinden bazı isimler, sanki Kürtçe halay çekenleri tutup götürüyorlarmış gibi bir hava estiriyorlar. “Halaylarımız yasaklanıyor” diye ajitasyon yapıyorlar.

*

Buradan çıkarabileceğimiz en anlamlı sonuç şudur:

DEM Parti çevresine mensup bu kişiler...

Kürtçe halay çekilmesinin yasak olduğu günleri fena halde özlüyorlar. Kürtçe halay çekenlerin karakollara götürüldüğü günleri yaman biçimde arzuluyorlar.

*

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Çünkü Kürtçe halay çekilmesinin yasak olduğu günlerde söyleyecek çok haklı ve çok meşru sözleri olabiliyordu. Söyledikleri sözlerin bir karşılığı vardı.

Oysa şimdi malzemesiz kalmanın sancısı içinde kıvranıyorlar.

*

“Halaylarımızı yasaklıyorlar” falan diye apaçık bir yalana sarılmalarının başka bir nedeni yok.

OLİMPİYAT AÇILIŞ TÖRENİ AŞIRI SAĞ PROPAGANDASI GİBİYDİ

Paris’teki olimpiyat açılış töreninde...

- Cinsel özgürlük adına bir gösteri mahiyetinde minnacık çocuklar, trans bireylerin arasına yerleştirildi.

- Cinsiyet ayrımının bir anlamı kalmadığı mesajını vermek için işi soytarılığa vardıran gösteriler yapıldı.

- Woke kültürün bütün unsurları piyasaya sürüldü.

- Aile değerlerine önem veren muhafazakârların irkiltici bulacağı her türlü öge, gösterilere boca edildi.

*

Buradan ancak şunlar çıkar:

*

- Macron’un partisi daha da erir.

- Trump’ın yükselme ihtimali daha da artar.

- Muhafazakâr bir karşı rüzgar esmesi kaçınılmaz olur.

- Avrupa’da aşırı sağ, bir kez de bu temalar üzerinden yükselir.

- Aile değerlerine önem verenler sağa kayar.

*

Yazın bir kenara:

Avrupa’da aşırı sağ daha da yükselecek ve bu yükselişte Paris’teki olimpiyat açılışının da bir payı olacak.

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MAHMUD ABBAS’IN FİLİSTİNLİLERDEN DE ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından anlıyoruz ki...

Netanyahu’nun ABD Parlamentosu’nda konuşturulmasına karşılık olarak...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuşmasına imkân tanınmak istenmiş.

Abbas, davet edilmiş.

Ancak Abbas, bu muazzam imkânı değerlendirmekten kaçınmış.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mahmud Abbas’ın bizden özür dilemesi gerekir” diyor.

*

Yetmez.

Abbas, ayrıca Filistin halkından da özür dilemeli.

Halkı açısından böylesine önemli bir fırsatı heba ettiği için.

CHP’Lİ NAMIK TAN’A CEVAP CHP’DEN

CHP’li Namık Tan, “Mavi Vatan” kavramı için “masal” demiş.

*

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Biz susalım, kendisine cevabı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu versin:

*

“Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk’ün direktifiyle vücut bulan Türk’ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir.”

MİLLİCİ BİRİNİ BULAMIYORLAR MI

Ünal Çeviköz’ün yaptığı gayri milli çıkışların CHP’ye verdiği zararın haddi hesabı yok.

*

Çeviköz’den bayrağı devralan Namık Tan da gayri milli çizgide CHP’ye zarar vermek için çabalıyor.

*

CHP’nin dış politika alanında...

“Aman ABD’yi küstürmeyelim. Aman boyumuzdan büyük işlere karışmayalım. Aman AB’nin kuyruğundan ayrılmayalım. Aman egemenlik ve bağımsızlık diye tutturmayalım. Aman da aman” diyen 90’ların küreselci büyükelçilerinin dışına çıkması şart.

*

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Yok mu koca CHP’de millici bir dış politikacı?

NEREDE KAMALA’CI NEREDE TRUMP’ÇI

İsrail ve Filistin konusunda Kamala, Trump’tan daha insaflı.

Bu konuda net olarak Kamala’cıyım.

*

Rusya ve Ukrayna konusunda Trump, net olarak barışçı.

Şu konuda net olarak Trump’çıyım.





FECİ DEMODE ÜÇ BEYANAT

- BİR: Bir zamanlar magazin programlarının en meşhur beyanatlarından olan “Sadece arkadaşız” beyanatı.

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- İKİ: Kötü çekilmiş filmlerin ardından oyuncuların verdiği “Filmi çekerken sette çok eğlendik” beyanatı.

*

- ÜÇ: Bir polemiğin tam ortasında “Her söze verilecek bir cevabım var lakin...” şeklinde devam eden beyanat.

ÇOK KÖTÜ BİR FİKİR

Geçen gün market alışverişine çıkmıştım.

Vitrinleri inceliyordum.

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Birden gözüme şöyle bir ürün çarptı:

*

“ÇİKOLATALI TAZE PEYNİR.”

*

Çikolata ile yan yana getirilmesi hayli güç bir üründür peynir.

İlk kimin aklına geldi bu fikir acaba? Nasıl bir toplantıda tartışılıp kabul edildi acaba? Ürün ortaya çıkarılırken “Biz ne yapıyoruz abi” diyen çıkmadı mı acaba? Market raflarında bu ürünü beğenip satın alanlar kimlerdir acaba?

Hepsini deli gibi merak ediyorum.

*

Benim için o kadar kötü bir fikir ki...

Ananaslı pizza bile bundan daha iyi bir fikir olabilir.