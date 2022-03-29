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Nur Hande Başpınar

Nur Hande Başpınar

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Ankara sahneleri sosyal medyada

29 Mart 2022

Ankara, mart ayında çok sayıda konsere ev sahipliği yaptı. Her yeni güne baharı kucaklamak umuduyla uyanan kent sakinleriyse, içini bu konserlerde ısıttı. İşte, rengârenk konser programlarıyla başkente misafir olan ünlü isimlerin ‘Ankara’ temalı sosyal medya paylaşımları:

Ankara sahneleri sosyal medyada
Gülben Ergen Ankara’dan selam olsun.

Ankara sahneleri sosyal medyada
Demir Demirkan Ne güzeldiniz dün Ankara. Hasret giderdik tamam da tadı damağımızda kaldı!

Ankara sahneleri sosyal medyada
Harun Tekin 3000 kişiyle şarkı söylemenin tercüme edilemeyeceğini düşünüyorum. Doğduğum yer, dışarıdan çok zor anlaşılacak nezaketiyle Ankara bize sarıldı.

Ankara sahneleri sosyal medyada
Ebru Gündeş Benden size. #Ankara

Ankara sahneleri sosyal medyada
Burcu Güneş Allah’ım çok şükür dersin. Bazı anlar vardır, o anları sonsuza dek kalbinde mühürlemek istersin. İşte bu konser öyleydi.

Ankara sahneleri sosyal medyada
Leman Sam Harika bir Ankara gecesi paylaştık yine, teşekkürler hepinize.

Ankara sahneleri sosyal medyada
Defne Samyeli Fotoğraflarını ‘Sahne öncesi’, ‘Sonrası’ notuyla paylaştı.

Ankara sahneleri sosyal medyada
Sibel Can Dün gece çok güzeldin Ankara. Uzun zaman sonra Ankara’da sahne almak benim için çok özeldi. Unutulmaz bir geceye daha imza attık. Tekrar görüşmek üzere Ankara.

Ankara sahneleri sosyal medyada
Yonca Evcimik Ankara! Birazdan sahne vakti. #yoncabizi90laragötürdahadagerigetirme.

Ankara sahneleri sosyal medyada
Levent Yüksel Kar, kış ya da kara kış demeden yollara düşüp geldiğimiz Ankara’da bizi yalnız bırakmayan, şarkılara hep birlikte eşlik eden güzel Ankara izleyicisi, dün gece yine çok keyifliydi sizlere şarkı söylemek.

Ankara sahneleri sosyal medyada
zaramuzik Her defasında daha da mı katlanarak büyür bu sevgi? Coştunuz coşturdunuz. Ayaklarınıza sağlık.

BİR ANKARA YALANI

@ankaramesken, Twitter hesabından, “Bir Ankara yalanı yazın” çağrısında bulundu. İşte cevaplar:
@Nihat447 Sincan’da oturursun ama Eryaman’da oturuyorum dersin.
@yusufsimsek___ Pavyona gitmedim.
@yalcinpoyrazzz Ankara’ya gel pavyona götüreceğim seni.
@adzukiiii Beş dakikaya oradayım.
@Ceydaereenn Ne var la şurası işte beş dakika.
@YamurBjkAnkara1 La gardaş vallaha 5 dakikaya oradayım.
@HaticeG21988237 Metro arıza yaptı.
@art_twitte Ankara çok güzel.
@abozilhan 5 dakikaya Kızılay’dayım.
@tommsawyer1876 Marttan sonra havalar ısınır.
@iremiga En güzel Aspava burası.
@hakanhedef Ankara’yı diyorum avucumun içi gibi bilirim.
@ismailustundag Ne üşümesi gardaş.
@Mervikingunlugu Hallederiz gardaş.

Ankara sahneleri sosyal medyada

DOLMUŞA BİNDİ ÜCRET ÖDEMEDİ

@rukiss1903, çektiği fotoğrafa, “Başkanım bu arkadaş benimle beraber dolmuşa binip ücretini ödemedi bilginiz olsun. @mansuryavas06” notunu düştü.

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