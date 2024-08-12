Ekrem İmamoğlu’nun yerine iki aday

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı seçeriz’ diye hesap yapıyorlar. Bir kısmı ise, ‘İmamoğlu CHP Genel Başkanı olsun. O zaman Cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alır’ diye kulis yapıyor. Bunların adayı ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. İki grubun ortak noktası ise Ekrem İmamoğlu’nu bir an önce belediye başkanlığı koltuğundan kaldırmak. Bunun için de ‘Nasıl olsa Belediye Meclisi’nde çoğunluğumuz var. CHP’li bir ilçe belediye başkanını seçeriz’ diyorlar.

İMAMOĞLU-YAVAŞ REKABETİ

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hesap etmedikleri iki nokta var. Biri Özgür Özel diğeri ise Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın arası açılıyor. İkisi arasındaki rekabet hızlanıyor. İki başkanın etrafındaki halkalar genişliyor.

Bir grup ölümüne Ekrem İmamoğlu derken, diğer bir kesim ölümüne Mansur Yavaş diyor. Ekrem İmamoğlu, CHP içinde güçlü. Mansur Yavaş, CHP dışında merkez sağ ve milliyetçi tabanda etkili. Ekrem İmamoğlu gümbür gümbür ilerliyor, Mansur Yavaş sessiz ve derinden mesafe alıyor.

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Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanyaya 1-1.5 yıl önceden başlamayı planladığı konuşuluyor. Başkan adaylığı çantada keklik değil ama CHP’deki gücü nedeniyle bunun sorun olmayacağını düşündüğü söyleniyor. İmamoğlu’nun Anadolu’yu gezip adaylığı konusunda hem CHP Genel Merkezi üzerinde bir baskı oluşturmayı hem de seçim kampanyasını erken başlatıp, birkaç tur gezmeyi planladığı konuşuluyor. Uzun süre Demirel’i izlediğim için ondan sık sık örnek veriyorum. Bu Demirel taktiği. Siyasi yasaklarını böyle kaldırtmıştı. Üstü açık bir arabanın üstünde saatlerce fötr şapkasını sallayıp, milleti sokaklara döküp, meydanlara toplamıştı. Tabii eski AP’lilerin organizasyon kabiliyeti de eklenince yasaklar referandumu zorlamıştı. Demirel seçim kampanyalarına da erken başlardı. İktidar partisi Ankara’dan çıkmadan Demirel Anadolu’yu birkaç kez turlamış olurdu.

Ekrem İmamoğlu’nun da başarılı bir seçim kampanyası için Cumhurbaşkanlığı seçiminden 1-1.5 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa edeceği söyleniyor. Yerine ise Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı düşünüyormuş.

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ERDOĞAN- BİNALİ YILDIRIM İLİŞKİSİ

CHP’liler Sinem Dedetaş ile Ekrem İmamoğlu arasındaki yakınlığı Erdoğan-Binali Yıldırım ilişkisine benzetiyorlar.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken Binali Yıldırım, Deniz Otobüsleri Genel Müdürüydü. Binali Bey, Erdoğan’ın her kabinesinde bakan olarak yer aldı. Sonunda Erdoğan Cumhurbaşkanı-Binali Yıldırım Başbakan olarak görev yaptı.

ÇAYELİ’NİN GELİNİ

Sinem Dedetaş da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda Şehir Hatları Genel Müdürü’ydü. Ekrem İmamoğlu’nun desteğiyle Üsküdar Belediye Başkanı oldu. İmamoğlu, istifa ederse yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gösteriliyor. Eşinin Rizeli olması nedeniyle Ekrem İmamoğlu ile yakınlıkları olduğu söyleniyor. Sinem Dedetaş’a, “Çayeli gelini” deniliyor. Paris Olimpiyatları’nda Ekrem İmamoğlu’nun en yakınındaki kişiydi. Sinem Dedetaş ayrıca donanımlı birisi.

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SİNEM DEDETAŞ: “HAZIRIM”

6 Ağustos tarihinde Hürriyet’te “İmamoğlu koltuğunu kime bırakacak” başlıklı bir yazı yazmıştım. Orada, “İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiledikten sonra yerini Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a bırakacağı söyleniyor. İmamoğlu’nun veliahtı olarak Sinem Dedetaş gösteriliyor” diye yazmıştım.

O SORU

Paris Olimpiyatları için bulunduğu Fransa’da Habertürk’ten Oray Eğin, Sinem Dedetaş’a bu soruyu sordu. O bölümü aynen aktarıyorum:

“Sinem Dedetaş’a belediye başkanlığının nasıl gittiğini sordum, “Gayet iyi gidiyor” diye yanıt verdi.

“Peki” diye devam ettim, “İstanbul’u yönetmeye hazır mısınız?”

“Evet” diye yanıtladı.

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“Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız?”

“Gayet hazırım” dedi.

Bir buçuk sene sonra olası bir erken seçimde İmamoğlu’nun yerini Dedetaş’a bırakıp aday olacağı senaryosu epeydir konuşuluyor. Dedetaş bu hazırlığın ilk teyidini vermiş oldu.”

RIZA AKPOLAT DİYENLER VAR

Kısa bir süre önce mutlu bir evlilik yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da İmamoğlu’nun yerine aday gösterilen isimlerden birisi. Kartal, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Kadıköy belediye başkanlarının ise İmamoğlu aday olduğu takdirde yerine Rıza Akpolat’ın seçilmesini istedikleri söyleniyor. CHP siyasetinde etkili bir isim olan Erdoğan Toprak’ın desteğinin de Rıza Akpolat’tan yana olduğu ifade ediliyor.

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Rıza Akpolat’ı destekleyenlerin tezi ise farklı. Onlar Ekrem İmamoğlu’nun önce CHP Genel Başkanı olmasını, bir süre genel siyaset yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı adayı olmasını savunuyorlar. ‘Muhalefetin ortak adayı olur’ tezini ileri sürüyorlar. ‘Nasıl olsa Belediye Meclisi’nde çoğunluğumuz var, İmamoğlu’nun yerine Rıza Akpolat’ı seçeriz’ diyorlar. Sinem Dedetaş formülü ise İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda geçerli olacak.

MURAT ÇALIK NE YAPACAK?

Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ı aday göstereceğini düşünüyordum. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olunca yerine Murat Çalık’ı önermişti. Ama son günlerde aldığım bilgiler o yönde değil. Murat Çalık’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği ve bu nedenle de mesafeli oldukları söyleniyor. İmamoğlu, Sinem Dedetaş diyormuş.