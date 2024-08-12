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Engin Kehale
Engin Kehale
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Hücum hattına çözüm gerekli

#Trabzonspor#Süper Lig#Sivasspor

Trabzon’un ön tarafındaki formsuzluk ve verimsizlik gerçekten düşündürücü.

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İlk 11’leri gördüğümde, Okay Yokuşlu’nun tek merkez olduğu oyun bana cazip geldi. Sivasspor’un Bülent Uygun’la geçen sezondan gelen 5’li savunma alışkanlığı, üç stoperle eşleşecek birer oyuncu gerektiriyordu. Abdullah Avcı da bu durumu, 5’li bir ön hat ile çözmeyi düşünmüştü. 35 dakika, Trabzonspor’un istediği gibi oynandı Sivas’ta. Baskın bir Okay performansı, topa ve oyuna hakimiyet getirdi. Dar alanda öne iyi yerleşen, ancak pek üretemeyen bir performans gördük bordo mavililerden. Avcı, önce Cihan ve Bardhi’nin yerlerini değiştirerek, sonra Visca’yı çizgiye basmak yerine biraz daha içte konumlandırarak çözüm aradı. Savic’in Manaj karşısındaki iyi performansının bu istenilen oyunda payı büyüktü. İlk yarının son 10 dakikası, topla çıkarken yapılan pas hatalarının ardından Uğurcan’ın kalesinde görülen pozisyonlar ile sonlandı.

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KALECi UĞURCAN OLMASA...

Hem fiziksel düşüş hem de Savic’in çıkmasıyla ikinci yarı oyun daha geniş bir alana yayıldı ve bu gel gitli mücadele, Trabzonspor’u daha da yordu. Avcı, oyuncu değişiklikleriyle ön tarafa hareketlilik getirmeyi denedi ama ceza sahası içinde etkili olamama sıkıntısı bir kez daha elini kolunu bağladı. Malheiro’nun oyunu, Okay’ın ilk 35 dakikası, Savic’in savunma liderliği gibi olumlu noktalar olsa da ön taraftaki verimsizlik gerçekten düşündürücü. Uğurcan olmasa, bugün dünden daha karanlık olabilirdi Trabzonspor için.

#Trabzonspor#Süper Lig#Sivasspor
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