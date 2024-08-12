Türkiye Avrupa’ya iş yapmayı öğretiyor

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Duygular üzerinden marka iletişimi

40’ıncı yılını kutlayan Borusan Otomotiv’in Bodrum Villa Maçakızı Otel’de kurduğu Range Rover House’da markanın yöneticileri ve sanat iş birliği geliştirdikleri heykeltıraş Seçkin Pirim’le bir araya geldim.



Arda Sayıner - Carlo Bernardini - Hakan Tiftik - Seçkin Pirim

Pirim’in çağdaş sanat eserleri, otelin bahçesi ve lobisinde bizi karşıladı. Range Rover’ın otomobillerinde yarattığı duyguyu sanatla ifade etmeye çalışan marka, bu duygu iletişimini gastronomiyle de desteklemiş.

Ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini ve Slow Food Bodrum iş birliğinde beldenin coğrafi işaretli ürünleri üzerinden yerel tarifler tattığımız etkinlikte sürdürülebilirlik, orijinal olma ve zevk sunma olgularını deneyimledik.

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Yemekte nokta atışı lezzetler keşfettim.

Yalıçiftlik bölgesinde üretilen keçiboynuzundan glutensiz unun, 12 saat süreyle gel-gitlere maruz kalarak sürekli temizlenen zengin bir ekosistemi olan Köyceğiz Gölü’nün kefal balığının ve dünyaya Halikarnas’taki denizcilerden yayıldığına inanılan peksimet ekmeğinin Bodrum’a özel olduğunu duymak şaşırttı ve sevindirdi

Slow Food Bodrum’u beldenin gastronomik değerlerini araştırdığı, desteklediği ve tanıttığı için tebrik ediyorum.

Hizmet aşkı DNA’mızın bir parçası

Akşam yemeğinde bir araya geldiğimiz Borusan Otomotiv CEO’su Hakan Tiftik, distribütörlüğünü yaptıkları markalar için Türkiye’nin çok önemli olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Ülkemiz sadece yabancı lüks markalar için bir pazar ve satış yeri değil, aynı zamanda değer ve fark yaratan Türk yöneticileriyle Avrupa coğrafyasında markalar gözünde değer katan, yetenek çıkaran, iş öğreten bir ülke. Yerelde sağladığımız müşteri memnuniyeti ve kendi yöntemlerimizle geliştirdiğimiz satış sistemlerimiz İngilizlerin dikkatini çekti. Adeta bir başarı hikâyesi olduk. Avrupa ülkelerine Türk ekipler olarak bu deneyimlerimizi aktarmak ve öğretici olmak gurur verici. Türk yöneticilerin DNA’sında yer alan misafirperverlik kültürü ve hizmet bilinci, global markaların dikkatini çekiyor ve takdirini topluyor.”

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Tekneni otele park et

Bodrum’un hiç şüphesiz turizm dinamiklerini canlı tutan noktalarından biri de Yalıkavak Marina.

Bu ziyaretimde marinanın içinde yer alan Yalıkavak Marina Hotel by Social Living Collection’ı ziyaret ettim. Bodrum’daki büyük oteller bünyelerine lüks markaları almaya çalışadursun, böylesine dev markalarla butik bir oteli bir arada görmek ve turistlerin adeta 5 yıldızlı bir AVM’de denize girdiğine şahit olmak farklı ve sempatik geldi.

Tüm marina adeta otelin sosyal tesisi olmuş. Hem kendi başınıza tatil yapmak ve sosyalleşmek hem de görüşmek istediğiniz kişilerle bir araya gelmek için avantajlı bir buluşma noktası olmuş.

Sunset Hospitality Group’un Türkiye’deki ikinci oteli olan otelin tüm havuzları deniz suyundan arıtılarak doldurulmuş.

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Oteldeki en iddialı bölüm ise The Yalıkavak Panoramik Villa. Bodrum’da kendi iskelesine tekne yanaşabilen tek otel villası olma özelliği taşıyan bu lüks yapı, 305 metrekare büyüklükte. Bodrum’daki konaklama seçeneklerinin geldiği noktayı görmemiz adına iddialı bir örnek.