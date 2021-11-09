96’lar duygusallığı

Yılın o zamanı geldi. Başkentlinin sosyal medyadaki mevzusu ‘Ankara havası.’ Kent sakinleri üşüyor, kıyı şehirlerinden üniversite için Ankara’ya gelen öğrenciler perişan, öğrenci valizlerindeki şortlar ağlıyor... Deneyimli annelerin, çiçeği burnunda annelerin üzerine acımasızca gönderdiği bir cümle vardır: “Bu daha iyi günlerin.” Ayazla hısım olan Ankaralı da yüzünde müstehzi bir gülümseme, tekrarlıyor, “Bu daha fragman.” İşte çok yakında izleyeceğimiz ‘Ayaz’ filminin fragmanına gelen yorumlar:

@gibiyimshit Bugün Sivas’tan Ankara’ya yeni gelen Hacettepe’de hukuk kazanmış bir kardeşimize yol tarifi yaptım. Diyor ki “Abi Ankara hep böyle soğuk mu?” Dedim, “Hayır bu sadece fragman.”

@ankaraasabisi Ankara’ya yeni gelen arkadaşlar, bu soğuklar sadece fragman...

@nazztugce Üniversite kombinleri diye reelsler görüyorum. O kombinleri Ankara ayazında eksi bilmem kaç derecede yapın da görem ben.

@mamamaribelll Ankara’dayım, hava soğuk ve benim bütün jeanlerim yırtık.

@IQturnusoluu Asla gittiğimde Ankara soğuk olacak gerçeğini kabullenmiyorum, hâlâ etek, şort, crop, elbise falan götürmeyi planlıyorum.



ÜŞÜYEN ENSEDEN GİREN YEL

@cgdmkrtr