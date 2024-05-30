Şirket sahipleri SSK’lı olabilir mi?

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Cevap: Şirket sahipleri ya da ortakları, yani Bağ-Kur’lular, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde SSK’lı olamıyor ve kendilerini 4/A’lı gösteremiyorlar. Dolayısıyla Bağ-Kur’lu olmak zorundalar ve haliyle de 4/B üzerinden emekli olmak durumundalar. Bu durumda şirket ortağı iken ve Bağ-Kurlu olmanız gerekirken SSK’lı olarak sigortalı olduğunuz için şirket ortağı olduğunuz tarih itibariyle Bağ-Kur sigortalılığınız başlatılacak ve SSK’lı olarak bildirimde bulunduğunuz sigortalılık süresi Bağ-Kur kapsamında hizmet olarak değerlendirilecek. Hizmet süreniz yok sayılmıyor sadece SSK’lı süreniz, geçmişe dönük olarak Bağ-Kur’lu sayılıyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Bağ-Kur’lu şirket sahipleri sonradan kendilerini SSK’lı gösterirlerse, Bağ-Kur sigortalılığı son bulmadan yeni bir sigortalılık başlamayacağından SKK’lılığı iptal edilecek. Şirket sahibi olup da kendini Bağ-Kura kaydetmeyen ancak sonradan SSK’lı olarak sigortalı olanların SSK’lı süreleri Bağ-Kur’lu sayılacak. Şirket ortağı olan ve kendini SSK’lı olarak gösterenler şirkette kendinden başka SSK’lı kalmadığı durumda, şirketin de sermaye şirketi olması halinde SSK’lı sigortalılığı devam eder.

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7000 PRİM GÜNLE KIDEM TAZMİNATINI ALIRSINIZ



Soru: 2003 SGK girişliyim. 7200 ödenmiş günüm mevcut. Çalışmakta olduğum işyerinde 17’inci senemdeyim. İstifa ederek kıdem tazminatı alabilir miyim? Hale K.

Cevap: İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler. Bu durumda 7000 prim günü doldurduğunuz için işyerinde ayrılarak kıdem tazminatını alabilirsiniz.

ÖLÜM AYLIĞI ALAN YAŞLILIK AYLIĞI ALAMAZ



Soru: Ölen eşimden dolayı ölüm aylığı alıyorum. Aynı anda yaşlılık aylığı da alabilir miyim? Yaşlılık aylığına başvurabilir miyim? Fatma A.

Cevap: 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık aylığı alabilmek için 65 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık da almıyor olmak gerekiyor. Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için malullük aylığı, yetim ve dul aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri de almıyor olmak gerekiyor.



KADEMELİ EMEKLİLİĞİ YAKINDA BEKLEMEYİN



Soru: Kademeli emeklilik düzenlemesi konusunda her gün bir haber çıkıyor ve bazı tablolar yayınlanıyor. Yayınlanan tabloya baktım 45 yaşında, 6.550 prim gün ile emekli olabiliyorum. Sigorta girişim 2004. Benim prim günüm 6.980. Önümüzdeki günlerde kademeli emeklilik düzenlemesinin yapılacağı söyleniyor. Bu durumda emekli olabilir miyim? Işık T.

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Cevap: Sosyal güvenlik mevzuatına göre 8.9.1999-30.4.2008 arası sigorta girişi olan erkek çalışanlar 7000 prim gün ve 60 yaşında, kadın çalışanlar ise 7000 prim gün ve 58 yaşında emekli olabiliyor. Sosyal medyada EYT düzenlemesinden yararlanamayan, 2000 ve sonrası sigorta girişi olanlar için erken emeklilik, kademeli emeklilik, kademeli yaş indirimi adı altında bazı söylentiler dolaşıyor, hatta bazı tablolar yayınlanıyor ancak kademeli emeklilik konusunda bir çalışma yok ve uzun bir süre de olacağa benzemiyor. En azından yakın bir tarih için kademeli emekliği beklemeyin diyebilirim.