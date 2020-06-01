Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na beklenen atamalar yapıldı

Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (SEDDK) beklenen atamalar gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu benzeri bir yapının sigortacılıkta da kurulması, neredeyse 20 yıldır gündemde olan bir konuydu; 2019’un ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.
SEDDK’nın başına kimlerin geçeceği, üyelerinin kimler olacağı ise merak konusuydu. Atamalar, 24 Mayıs’ta yapıldı ve SEDDK Başkanlığına Türker Gürsoy, İkinci Başkanlığa Ali Ersoy; üyeliklere de Ender Şenol, Fatih Küçükcan, Rifat Vefa Murteza getirildi. Atamalarla birlikte SEDDK, faaliyete geçti. Üç gün önce de Rifat Vefa Murteza, üyelik görevinden ayrılarak, Ankara Sigorta Genel Müdürlük görevine devam etmek istediğini açıkladı.
KİMLER ATANDI?
Peki, kim bu, başkan ve üyeler? Uzun yıllar özel sektörde, sigorta ve emeklilik şirketlerinde çalışmış, yöneticilik yapmış; sigortacılık, bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı konularında uzman, her iki alanı da iyi tanıyan ve bilen kişiler. Kaldı ki, sektörün beklentisi de SEDDK’yı yönetecek kişilerin kendi alanlarında uzman olmaları, işi bilen kişilerden oluşması yönündeydi. Neden? Çünkü SEDDK, sigortacılık ve özellikle de bireysel emeklilikte hem düzenleme yapacak hem de denetleme görevini yürütecek de ondan. Birileri diyecektir ki, -diyorlar da zaten-, ‘ama efendim bu kişiler şudur, budur’. İyi araştırılırsa; işin hiç de söylendiği gibi olmadığı, hatta aksi bir durum söz konusu olduğu hemen ortaya çıkar.
ÖZEL EMEKLİLİĞE İLK ADIM
Yeri gelmişken şunu da belirteyim. SEDKK, kurulduğunda, ‘Kurumun ağırlıklı gündemi özel emeklilik olacak’ diye ortaya bir görüş atmış, hatta bunu da hem sigorta hem de emeklilik şirketlerinin yöneticileri ile paylaşmıştım. Bunu da niyet okuyarak söylemedim. Son bir yılda açıklanan ekonomik programlara bakıldığında; tamamlayıcı emeklilik, tamamlayıcı sağlık, bireysel emeklilik sistemine entegre edilmiş kıdem tazminatı reformu öncelikli konular arasında. Yapıya bakınca, SEDKK’nın bu reformlarda etkin rol oynayacağı anlaşılıyor.
Tüketiciye faydası ne olacak diye sorarsanız; SEDKK’nın kuruluş amaçları arasında, hatta ilk sırada; tüketicilerin korunması için tedbirler almak var. Evet, bir taraftan sigortacılığın ve özel emekliliğin gelişmesini sağlayacak, bu alanda yapılacak reformlarda baş aktör olacak ama aynı zamanda vatandaşı da koruyup, kollayacak.
Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na beklenen atamalar yapıldı
Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (SEDDK) beklenen atamalar gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu benzeri bir yapının sigortacılıkta da kurulması, neredeyse 20 yıldır gündemde olan bir konuydu; 2019’un ekim ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu.
SEDDK’nın başına kimlerin geçeceği, üyelerinin kimler olacağı ise merak konusuydu. Atamalar, 24 Mayıs’ta yapıldı ve SEDDK Başkanlığına Türker Gürsoy, İkinci Başkanlığa Ali Ersoy; üyeliklere de Ender Şenol, Fatih Küçükcan, Rifat Vefa Murteza getirildi. Atamalarla birlikte SEDDK, faaliyete geçti. Üç gün önce de Rifat Vefa Murteza, üyelik görevinden ayrılarak, Ankara Sigorta Genel Müdürlük görevine devam etmek istediğini açıkladı.
KİMLER ATANDI?
Peki, kim bu, başkan ve üyeler? Uzun yıllar özel sektörde, sigorta ve emeklilik şirketlerinde çalışmış, yöneticilik yapmış; sigortacılık, bireysel emeklilik ve hayat sigortacılığı konularında uzman, her iki alanı da iyi tanıyan ve bilen kişiler. Kaldı ki, sektörün beklentisi de SEDDK’yı yönetecek kişilerin kendi alanlarında uzman olmaları, işi bilen kişilerden oluşması yönündeydi. Neden? Çünkü SEDDK, sigortacılık ve özellikle de bireysel emeklilikte hem düzenleme yapacak hem de denetleme görevini yürütecek de ondan. Birileri diyecektir ki, -diyorlar da zaten-, ‘ama efendim bu kişiler şudur, budur’. İyi araştırılırsa; işin hiç de söylendiği gibi olmadığı, hatta aksi bir durum söz konusu olduğu hemen ortaya çıkar.
ÖZEL EMEKLİLİĞE İLK ADIM
Yeri gelmişken şunu da belirteyim. SEDKK, kurulduğunda, ‘Kurumun ağırlıklı gündemi özel emeklilik olacak’ diye ortaya bir görüş atmış, hatta bunu da hem sigorta hem de emeklilik şirketlerinin yöneticileri ile paylaşmıştım. Bunu da niyet okuyarak söylemedim. Son bir yılda açıklanan ekonomik programlara bakıldığında; tamamlayıcı emeklilik, tamamlayıcı sağlık, bireysel emeklilik sistemine entegre edilmiş kıdem tazminatı reformu öncelikli konular arasında. Yapıya bakınca, SEDKK’nın bu reformlarda etkin rol oynayacağı anlaşılıyor.
Tüketiciye faydası ne olacak diye sorarsanız; SEDKK’nın kuruluş amaçları arasında, hatta ilk sırada; tüketicilerin korunması için tedbirler almak var. Evet, bir taraftan sigortacılığın ve özel emekliliğin gelişmesini sağlayacak, bu alanda yapılacak reformlarda baş aktör olacak ama aynı zamanda vatandaşı da koruyup, kollayacak.