Prim borçlarının yüzde 90’ı silinecek

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Yeni yasadan 14 milyon kişinin yararlanması bekleniyor. Düzenleme kapsamında sosyal güvenlik prim borçlarına kapsamlı yapılandırma geldi. Peşin ödemelerde toplam prim borcunun yüzde 90’ı silinirken, borçlarını taksitle ödemeyi tercih edenlere ise 48 ay taksit imkânı getirildi. Bazı alacakların ise yüzde 50’sinden vazgeçildi. Yapılandırma; SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı prim borcu olanların tamamını kapsıyor. Peki, yapılandırmadan kimler yararlanacak, ne zaman başvurulacak, borçlar nasıl ödenecek? İşte, madde madde tüm detaylar.

- 2022 yılı Aralık ay öncesine ait; SSK sigorta primleri, Bağ-Kur primi, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi ve gecikme cezaları, gecikme zamlarından doğan borçlar yapılandırılacak.

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- 31 Aralık 2022 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmeyen idari para cezasının aslının yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme zammının tamamı silinecek.

- Genel sağlık sigortası borcu olanların 31 Ağustos tarihine kadar borçlarını peşin ya da taksitle ödemeleri halinde gecikme cezası ve gecikme zammının tamamı silinecek.

31 MAYIS TARİHİNE DİKKAT

- Genel sağlık sigortası primlerini kendi ödeyip de gelir testi yaptırmamış olanlar 31 Temmuz tarihine kadar gelir testi için başvurabilecek. Gelir testi sonucu, kişinin gelirinin, brüt asgari ücretin üçte birinden (3.300 TL) düşük olduğu tespit edilirse, primleri devlet karşılıyor. Gelir testi sonucu kişinin gelirinin, brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu tespit edilirse, bu kişiler 31 Ağustos tarihine kadar prim borçlarını ödeyebilecek ve prim borçlarından kaynaklanan gecikme cezaları ve zamları silinecek. Aynı zamanda bu kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetinden de yararlanabilecek.

- Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Mayıs tarihine kadar başvurulması gerekiyor.

- Yapılandırmada ilk taksit ödemesi ise Haziran ayından itibaren başlayacak.

- Deprem bölgesindeki illerde ise başvuru 31 Temmuz tarihinden sonra başlayacak ve 31 Ekim tarihine uzayacak. İlk taksit tarihi ise 30 Aralık tarihinden başlayacak.

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48 AY TAKSİT İMKÂNI

- Yapılandırmadan yararlananlar borçlarını 12-18-24-36 ve 48 ay, eşit taksitler halinde ödeyebilecek.

- Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) üzerinden hesaplanacak.

- Prim borcunun aslının ilk taksit tarihine kadar ödenmesi halinde uygulanacak zammın ve gecikme cezasının yüzde 90’ı silinecek. Böylece borca uygulanacak Yİ-ÜFE’nin yüzde 10’unu ödenince borç kapatılmış olacak.

- Borcunu taksitle ödemeyi tercih edenler ise seçilen taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Katsayılar ise; 12 taksit için 1.09, 18 taksit için 1.135, 24 taksit için 1.18, 36 taksit için 1.27, 48 taksit için 1.36 olarak uygulanacak.

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10 BİN TL’NİN ALTI ÖDENMEYECEK

- Örneğin, yapılandırmaya başvurdunuz ana borcunuzun üzerine Yİ-ÜFE uygulaması üzerinden gecikme zammı ve cezası da uygulandı ve toplam borcunuz 30 bin lira çıktı. Bunu da 48 eşit taksitle ödemek istediniz. 48 taksite uygulanacak katsayı oranı 1.36. Toplam borcunuz 40.800 lira olacak ve 48 ayda aylık 850 lira ödenecek. Borcunuzu 12 ay taksitle ödemek isterseniz de toplam borcunuz 32.700 lira olacak ve 12 ayda, aylık 2.725 lira ödeyeceksiniz.

- Borcunu taksitler halinde ödemek isteyip de toplam borcunu ilk taksit tarihinden sonra ödemeyi tercih edenler için katsayı uygulanmayacak, ancak Yİ-ÜFE üzerinden de indirim yapılmayacak.

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- Ödemeler bankalar kanalıyla veya kredi kartıyla ya da banka kartıyla yapılabilecek.

- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamından çıkarılan iş yerleri için 31 Aralık 2020 öncesinde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçlarının 500 lirasını aşmayan kısmı ile bu alacaklara bağlı feri alacaklardan tutarı 10 bin lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçilecek.