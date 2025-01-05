Kuruşu kuruşuna emekli zamları... En düşük emekli memur maaşı 19.600 TL

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TÜİK, 2024 Temmuz-Aralık döneminin enflasyonunu açıkladı, memur emeklilerinin maaş zamları netleşti. Memur emeklileri 2025’in ocak ayında maaşlarını yüzde 11.54 zamlı alacaklar. Yeni zamla birlikte en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil 19 bin 600 liraya çıkacak.

2.5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Toplu Sözleşme’ye göre 2025’in Ocak-Haziran döneminde görevdeki memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6 zam alacaklar. 2024’ün Temmuz-Aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde de geçen tutar, enflasyon farkı olarak ödenecek. Buna göre memur ve emeklilerinin 2025 ocak ayı maaşı, toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.54 zamlı olacak.

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2024’ün ocak ayında ise memur emeklilerinin maaş zammı oranı yüzde 49.25 olmuş ve bu zam ile memur emeklileri, son beş yıldaki en yüksek zam oranını almışlardı. 2024’ün temmuz ayında ise memur emeklileri yüzde 19.31 zam aldı. Böylece memur emeklilerinin 2024 zammı yüzde 68.56 oldu.

2025’in ocak ayında yüzde 11.54’lük artış ile birlikte emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarı da artacak. Buna göre ocak ayında maaşa göre emekliler, 753 ila 4 bin 900 lira arasında değişen tutarlarda ek ödeme alacaklar.

YARIN: GÖREVDEKİ MEMURLARIN ZAMLI MAAŞLARI

NOT: Tabloda; 4 kademinin 1. derecesi ve ek göstergesi 9000 ila 6000 arasındaki memurların 30-25 hizmet yılına göre 205 Ocak ayı zamlı maaşları yer almaktadır. Ayrıca 40-50 hizmet yılına göre 1/4 bazı memur emeklileri ile 25 ve 30 hizmet yılına göre; derece ve kıdemi 1/4, 4/1, 5/1, 3/1 olan emekli polis, öğretmen, akade-misyen, hemşire, yargı üyeleri, kaymakam, müftü, teknisyen, mühen-dislerin 2025 Ocak ayı zamlı maaşları da yer almaktadır. 2024 Temmuz ayı maaşı, ek ödeme hariç maaştır. Zam oranı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanır. Ek ödeme tutarı yüzde 4 üzerinden hesaplanmıştır.