İşte işverene asgari ücret desteğinin şartları

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2023 yılının ilk yarısında günlük 13.33 lira, ikinci yarısında ise günlük 16.66 lira olarak uygulanan asgari ücret desteği 2024 yılında günlük 23.33 liraya çıkıldı. Böylece bu yıl işverene çalışan başına aylık 700 liralık asgari ücret desteği verilecek.

Peki, kimler bu destekten yararlanacak? SGK, yayımladığı yeni genelge ile destekten yararlanma şartlarını tek tek belirledi. Madde madde sıralayayım.

- Asgari ücret desteği sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek. Çalışan sayısı ve sektör ayrımı olmadan destekten yararlanılacak.

HER ÇALIŞAN İÇİN 700 TL DESTEK

- Destek, 2024 yılının ocak-aralık dönemi için verilecek ve İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

- İşveren, geçen yılın aynı ayında, çalıştırdığı işçi için prime esas kazancı günlük 671 lira, aylık da 20 bin 130 lira ve altında olan çalışanlar için destekten yararlanacak. Bu çalışanlar için işverene, günlük 23.33 lira, aylık da 700 lira asgari ücret desteği verilecek. Prime esas kazancı toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için günlük 1.341 lira ve linyit, taşkömürü çıkarılan işyerleri için de günlük 1.789 lira olanlar için de günlük 23.33 lira, aylık da 700 lira asgari ücret desteği verilecek.

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- Asgari ücret desteği işverenlerin SGK’ya olan prim borçlarından mahsup edilecek.

- Emekli çalışanlar ile EYT’den emekli olanlar için işverene destek verilmeyecek.

2024 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLI

- Destek, 1 Ocak 2024 tarihinden önceki işyerleri ile bu tarihten sonra kurulan veya tescil edilen işyerleri için farklı uygulanacak. 2024 öncesi döneme ilişkin sigorta primine esas kazanç tutarı 671 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayılarını geçmemek üzere 2024 yılının aynı döneminde asgari ücret desteği verilecek. 2023’ün ocak-aralık döneminde bildirilen sigortalı sayısının altına düşülmemesi gerekiyor. Örneğin, geçen senenin tamamında işyerinde sigorta primine esas kazanç tutarı 671 lira ve altında olan 200 çalışıyorsa, bu yıl da aynı çalışan sayısının aynı olması gerekiyor. Çalışan sayısı 190’a düşmüşse o işletme asgari ücret desteğinden yararlanamayacak.

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EV İŞLERİNDE ÇALIŞANLARI KAPSIYOR

- 2024 yılında tescil edilen işyerlerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları esas alınacak.

- Bu yıl uygulanacak asgari ücret desteğinin geçen yıllardan bir farkı var. Buna göre, ister geçmiş yıllarda kurulmuş olsun ister 2024 yılında sigortalı çalıştırmaya başlanmış olsun; ödeme vadesi geçmiş prim ve para cezası borcu olan işverenler destekten yararlanamayacak. Düzenleme ile de ilgili aya ait primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şartı getirildi.

- Asgari ücret desteğinden ev hizmetlerinde veya hasta bakıcı, çocuk bakıcısı gibi ev işlerinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar da yararlanacak. Bu şekilde çalışanlara günlük 23.33 lira, aylık 700 lira asgari ücret desteği verilecek. Destekten geçen sene ev işlerinde çalışan veya bu sene ilk kez çalışmaya başlayanlar yararlanacak.