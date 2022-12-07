İşte emeklilerin 2023 zamları

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MEMUR emeklileri, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. 2022-2023’teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre de 2023’ün Ocak-Haziran döneminde memur emeklilerinin zam oranı yüzde 8 olacak. 2022’nin ikinci altı ayında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 7’yi geçmesi halinde ise aradaki fark emekli zamlarına eklenecek.

ENFLASYON FARKI OLUŞTU

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TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE’de 5 aylık enflasyon yüzde 14.5 oldu. Açıklanan bu enflasyon rakamına göre bugün için memur emeklileri açısından yüzde 7’lik enflasyon farkı oluşmuş durumda. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 8’lik zam oranına enflasyon farkı da eklendiğinde emekli memurların şimdiden 2023 başında alacağı zam oranı yüzde 15 oldu. Asıl zam oranı TÜİK, 2022’nin Ocak-Aralık dönemi 6 aylık enflasyon rakamını açıkladığında kesinleşecek. 5 aylık enflasyona göre en düşük memur emeklisinin aylığı da 6 bin 800 liraya çıkacak.

2022 yılının başında ise memur emeklilerinin hem toplu sözleşmeden hem de enflasyon farkından kaynaklı zam oranı yüzde 27.47 olmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerine, toplu sözleşme çerçevesinde yüzde 2.5 oranında ilave artış yapılacağını açıklamış; ardından ek zam önerisi yasa tasarısı olarak Meclis’e gönderilerek, yasalaşmıştı. Bu kapsamda memur emeklileri 2022’nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı almıştı. Bu yılın temmuz ayında ise memur emeklileri yine toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile birlikte maaşlarını yüzde 41.69 zamlı almıştı. Böylece memur emeklilerinin 2022’de toplam zam oranı yüzde 72’yi geçmişti.

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EK GÖSTERGE ZAMMI

Peki, 2023’de de 2022’nin başındaki gibi memur emeklilerine ek bir zam gelebilir mi? Şu ana kadar yapılan açıklamalar benzer bir ek zam ya da bir başka adıyla refah payı artışı yapılacağına işaret ediyor. Bu durum, 2022’nin son altı aylık enflasyonunun açıklanması ile birlikte netleşecektir. Tabi, şunu da eklemeden geçmemek lazım, özellikle memur emeklileri 2023’ün başında ek gösterge artışından da yararlanacak.

Malum, ek göstergeye ilişkin yasal düzenleme temmuz ayının başında Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı ve uygulama 2023’ün Ocak ayında olacak. Yani, 2023’ün Ocak ayında memur emeklilerinin ek göstergeleri artacak, bu da emekli maaşlarına yansıyacak. Bu kapsamda da emekli maaşlarında yüzde 20’ler civarında bir artış olacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde memur emeklileri 2023’ün başında hem toplu sözleşme zammı hem enflasyon farkı hem de 3600 ek göstergeden kaynaklı zam alacaklar.

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SSK VE BAĞ-KUR’LU NE KADAR ALACAK

* GELELİM SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin durumuna. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE’deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 14.5 zam kesin gözüküyor. Bu söylediğimiz 5 aylık enflasyona göre; 6 aylık enflasyon açıklandığında zam oranı kesinleşecek ve bu rakamın da üzerine çıkabilir.

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri 2022’nin Ocak-Haziran döneminde maaşlarını yüzde 25.47, Temmuz-Aralık döneminde de yüzde 42.35 zamlı almışlardı. Böylece SSK, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin 2022 zam oranı toplamda 67.82 olmuştu. Ayrıca, bu yılın başında en düşük emekli maaşı 2.500 liraya çıkartılmış, ardından da temmuz ayında en düşük emekli aylığı 3.500 lira yükseltilmişti.

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Peki, 2023’ün Ocak ayında memur emeklilerinde olduğunda gibi işçi ve Bağ-Kur emeklilerine refah zammı yapılır mı? 2022’nin başında böyle bir artışa gidilmemiş ama bunun yerine en düşük emekli aylıkları artırılmıştı. 2023’ün ocak ayında da benzer bir uygulama yapılabilir. Yani, memur emeklilerinde olduğu gibi zam oranı artırabilir ya da en düşük emekli aylığı yükseltilebilir.