İşte dul ve yetimlerin zamlı maaşları

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AÇIKLANAN yeni zam oranı ile sayıları 4.5 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı. SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 49.25 zam yapılmasını içeren kanun teklifi yasalaştı. Buna göre SSK, Bağ-Kur’dan dul ve yetim aylığı alanlar da ocak ayında yüzde 49.25’lik zamdan yararlanacaklar. Ayrıca en düşük emekli aylığı da 2024 Ocak ayından itibaren 10.000 TL olarak açıklanmıştı; en düşük emekli aylığı hisse oranına göre dul ve yetimlerin maaşlarına da yansıtılacak.

En düşük emekli aylığının 10.000 TL olması ile ölüm aylıkları alanların maaş hesapları da ocak ayında değişecek. Bu kapsamda yüzde 25 hisse oranına göre maaş alanların maaşı 2.500, yüzde 50 hisse oranına göre maaş alanların maaşı 5.000 TL, yüzde 75 hisseye göre alanların da maaşları 7.500 TL’den düşük olmayacak.

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MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ

Bu kapsamda dul ve yetim maaşı alanlar ocak ayında önce yüzde 49.25’lik zamdan yararlanacak, zamma rağmen maaş en düşük emekli aylığının altında kalırsa, maaş artırılacak. Örneğin, 2023’ün Temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre 1.500 ölüm aylığı alan dul eşin maaşı, 2024’ün Ocak ayında yüzde 49.25 zamla 2.238 TL olacak, ancak yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2.500 liradan düşük olamayacağı için Ocak ayında hesabına 2.500 TL yatacak.

Benzer şekilde 2023’ün Temmuz ayında yüzde 50 hisseye göre 2.500 TL yetim aylığı alanın, yüzde 49.25 zamla maaşı 2024 Ocak ayında 3.731 TL’ye çıkacak; ancak yüzde 50 hisseye göre en düşük maaş 5.000 TL’den az olamayacağı için, Ocak ayında 5.000 TL maaş yatırılacak. 2024 Ocak ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük dul ve yetim aylığı ek ödeme dahil 3.000 TL’ye çıkacak.

KİMLER ALABİLİYOR

Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.

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HİSSE ORANINA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR 2024 OCAK ZAMLI DUL VE YETİM AYLIKLARI (TL)













NOT: Maaş zamları SSK ve Bağ-Kur’dan ölüm aylığı alanlar için geçerlidir. Maaş hesaplaması en düşük emekli aylığı olan 10.000 liraya göre yapılmış ve bu tutara göre hisse oranına göre belirlenmişti.