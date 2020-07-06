Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
TÜİK, 2020 ocak-haziran enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacaklar.
EN DÜŞÜK EK ÖDEME 63 LİRA
Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.341 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2 bin 99 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.578 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur, tarım emeklileri bu yılın ocak ayında maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almışlardı. Böylece 2020 yılında toplamda 12.20 zam almış oldular. 2019’un Ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 10.19 zamlı almıştı. Temmuz ayı zammı ile birlikte 2019 yılı zam toplamı yüzde 15.2 oldu.
Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. Emekliler 63 lira ile 300 lira arasında ek ödeme alacaklar.
NOT: Tabloda 2020 temmuz maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. 2020 Ocak
ayı maaşı, ek ödeme hariç maaştır. Zam oranı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanır.
En düşük SSK emekli aylığı 2.341 lira
Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
TÜİK, 2020 ocak-haziran enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacaklar.
EN DÜŞÜK EK ÖDEME 63 LİRA
Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.341 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2 bin 99 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.578 liraya çıkacak. SSK ve Bağ-Kur, tarım emeklileri bu yılın ocak ayında maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almışlardı. Böylece 2020 yılında toplamda 12.20 zam almış oldular. 2019’un Ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 10.19 zamlı almıştı. Temmuz ayı zammı ile birlikte 2019 yılı zam toplamı yüzde 15.2 oldu.
Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. Emekliler 63 lira ile 300 lira arasında ek ödeme alacaklar.
NOT: Tabloda 2020 temmuz maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. 2020 Ocak
ayı maaşı, ek ödeme hariç maaştır. Zam oranı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanır.