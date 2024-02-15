Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar artacak?

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2018 yılında yapılan düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesinde ikramiye veriliyor.

2018 yılından bu yana da emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödendi.

Düzenleme çıktığında emeklilere her bayram öncesinde 1.000 TL ikramiye yatırıldı, ardından bu tutar 1.100 liraya, 2023 yılında ise 2.000 liraya yükseltildi.

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Böylece geçen sene toplam 4.000 lira bayram ikramiyesi ödendi ve EYT’den emekli olanlar da bayram ikramiyelerini aldı. Geçen sene 4.000 liralık bayram ikramiyelerinin dışında sene sonunda tüm emeklilere 5 bin lira daha ikramiye yatırıldı. Başta sadece çalışmayan emeklilere ikramiye ödenmesine karar verilirken, sonradan alınan kararlara bu imkândan tüm emekliler yararlandı. Bu kapsamda da 2023 yılında tüm emekliler 9 bin lira ikramiye aldı.

NİSANIN İLK HAFTASINA YETİŞMELİ

Şimdi ise 2024 yılında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinde artışa gidilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması yönünde talebi olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan,“Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz” açıklamasını yaptı.

2024 yılında bayram ikramiyeleri, 9 Nisan Ramazan Bayramı ve 15 Haziran Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Eğer ikramiyeler artacaksa 31 Mart yerel seçimlerinden önce çalışmanın tamamlanması lazım ki, 9 Nisan Ramazan Bayramı öncesine, yani nisan ayının ilk haftasına yetişsin. Malum bunun için yasa hazırlanması, tasarının Meclis’te görüşülmesi ve ardından da onaylanıp, yasalaşması gerekiyor.

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Peki, ikramiyeler ne kadar artacak? Çeşitli senaryolar var. Kimileri 5’er bin liradan 10 bin lira olur diyor, kimileri bunun da üzerinde rakamlar telaffuz ediyor. Açıkçası ben bu rakamlara çıkılacağını zannetmiyorum. Neden mi? İki nedeni var. Birincisi, sene başında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geçmiş enflasyondan kaynaklı yüzde 37.57 zam oranı yüzde 49.25’e yükseltildi. İkinci neden ise Kurban Bayramından hemen sonra emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacakları zam oranları belli olacak.

AĞIR BASAN SENARYO

Tahminlere göre de 2024’ün ilk yarısında enflasyon yüksek seviyeye çıkacak sonrasında da düşmeye başlayacak ve yılsonunda yüzde 36 seviyesinde tamamlayacak. Bu da şu anlama geliyor ki, emeklilerin, 2024 Temmuz zamları enflasyona bağlı olarak yüksek olacak. Tüm bunları alt alta koyduğumda benim tahminim, 2.000 lira olan bayram ikramiyesi yüzde 50 artarak, 3.000 liraya çıkacak ve 2024 yılında emekliler bayram ikramiyesi adı altında 6.000 TL alacak.