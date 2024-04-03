Emekli promosyonuna bloke konur mu?

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Cevap: Emekli maaşına bloke konulamaz, haczedilemez. Promosyona bloke konulması ise biraz tartışmalı bir konu. Kimi hukukçulara göre verilen promosyon emekli maaşının bir parçası, eklentisi olduğu için ödenen promosyona bloke konulamaz. Kimi hukukçular ise promosyonun maaştan ayrı bir ödeme olduğunu savunup, bloke edilebileceğini, haczedilebileceğini savunuyor. Bu konuda verilmiş bir hukuk kararı da yok. Ancak ağır basan görüş, ödenen promosyona bloke konulamayacağı yönündü. Böyle bir durum karşısında yapmanız gereken haciz işlemini yapan icra müdürlüğü ise buraya başvurulması, banka ise şikâyet edilmesi

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE YATACAK

Soru: Emeklilik dilekçemi 15 Mart’ta verdim. Ben de bayram ikramiyesi alabilecek miyim? Alacaksam ne zaman para yatacak? Yoksa bir sonraki bayramda mı ikramiye ödenecek? Berrin T.

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Cevap: Okuyuculardan bayram ikramiyesi ile ilgili çokça soru alıyorum. Bu okuyucunun sorusu vesilesiyle bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilenlere açıklık getireyim. Bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Ödemeler Salı gününden itibaren başladı. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan 2024 tarihine kadar veren ve yeni emekli olacaklar Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin lira bayram ikramiyesini alabilecek. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan tarihinden sonra verenler, Ramazan Bayramı’ndaki 3 bin liralık ikramiyeyi alamayacak, Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Dul ve yetim aylığı alanlara hak sahiplerinin hisseleri oranında ikramiye; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi alabilecek. Birden fazla emekli aylığı alanlar ayrı ayrı emekli aylığı alamayacak, en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden, tek ikramiye ödenecek.

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EMEKLİ OLACAKLAR YÜKSEK BÜYÜMEDEN PAY ALACAK

Soru: 1978 doğumluyum, askerliğimi borçlanarak ilk sigorta başlangıç tarihimi 26.4.1999 tarihine çektim. 7600 gün prim ödemem mevcut olup şu anda 52.500 TL net maaş almaktayım, 25 yıllık sigortalılık dönemimin dolduğu nisan ayında emeklilik için başvuruda bulunmalı mıyım, yoksa sigortalı olarak çalışmaya devam mı etmeliyim? Mahir Ç.

Cevap: Emekli olup, olmamak sizin tercihiniz. Bu ay emekliliğinizi istemeniz halinde alacağınız emekli aylığı hakkında şunları söyleyebilirim. 2023 yılına ait büyüme rakamı yüzde 4.5 olarak açıklandı. Bu sene emekli olacaklar bu büyüme hızından yararlanacak. Emekli maaşları, 2023 yılı TÜFE’nin tamamı ve GSYH’nın yüzde 30’u olarak hesaplanacak ve güncelleme katsayısı 1.662 olacak. Bu yıl emekli olmanız halinde bu katsayı maaşınıza yansıyacak ve artış olacak. Yani, bu sene emekli olmanız avantajlı. Ancak net maaşınız 52.500 TL olduğuna göre asgari ücretin çok üzerinde bir maaş alıyorsunuz, dolayısıyla da SGK’ya ödenen primleriniz yüksek. Bu durumda emekli olmayıp, çalışmaya devam ederseniz yüksek prim ödediğiniz için çalıştığınız her yıl emekli aylığınızın az da olsa artmasına katkı sağlar.

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25 YIL ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR

Soru: 12.9.1981 doğumluyum. 8.2.2001 tarihinden beri sigortalıyım. 6000 prim günüm var. 25 yıllık sigorta süresini doldurduğumda kısmi emeklilikten yararlanıp kıdem tazminatı alabilir miyim? Gözde O.

Cevap: Çalışma yılınıza göre 7000 prim gün ödeyip, 58 yaşında emekli olacaksınız. Kısmi emeklilik prim gün sayısı eksik olup, yaş şartını ve sigortalılık süresini yerine getirenler için uygulanıyor. Kıdem tazminatına gelince; ilk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4500 prim günü doldurduk-larında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduk-larında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler.