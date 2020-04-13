BES’ten çıkmayın dondurun

Yaşanan sürecin uzun sürüp ekonomik sıkıntıların artması halinde kişilerin BES’teki birikimlerine başvuracaklarını belirten emeklilik şirketleri, “Katılımcılar sistemden çıkmak yerine ödenen katkı paylarını azaltabilir ya da prim ödemelerini dondurabilirler” dedi.
Koronavirüs salgını döneminde emeklilik ve hayat şirketleri de peş peşe tedbirlerini açıklamaya başladı. Şirketler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarına mobil ve on-line üzerinden hizmet vermeye geçerken, primlerini ödeyemeyenlerin de poliçeleri iptal edilmiyor. Poliçe iptal süreleri ise 60 günden 90 güne çıkartıldı. Emeklilik şirketleri, koronavirüs nedeniyle katılımcıların BES hesaplarını kapatmamaları, bugüne kadar elde edilen hakları kaybetmemeleri konusunda da uyarıyor.
Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, koronavirüs döneminde esneklikler sunmaya başladıklarını, prim borcunu ödeyemeyenlerin poliçelerini iptal etmediklerini, mayıs ayına kadar kendilerine sigorta güvencesi sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Banka kredilerinde erteleme yapan müşterilerimiz için herhangi bir ilave prim talep etmeden, hayat sigortası güvencesi vermeye devam ediyoruz. Krediye bağlı hayat sigortaları için vefat tazminatı taleplerinde, 50 bin liraya kadar olan banka kredi borçlarını anında ödüyoruz; bunun için belge de talep etmiyoruz” dedi.
ÖDEMELERİ AZALTABİLİRSİNİZ
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, BES müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarına hızla karşılık verebilmek adına, ayrılma işlemlerini evlerinden çıkmalarına gerek olmadan yapabilmelerine imkan tanıdıklarını belirterek, “Ödeme güçlüğü çekenler diledikleri zaman ödedikleri katkı payını düşürebiliyor, ödemelerine ara verebiliyor” dedi. Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılımcılara ihtiyaç oluşmadığı sürece sistemden çıkmamalarını, birikimlerine dokunmamalarını tavsiye ediyoruz. Son dönemde ayrılma adetlerinde dikkat çeken bir artış olmadı. Yaşadığımız sürecin uzun sürmesi, ekonomik sıkıntıların artması hâlinde kişilerin üzerindeki nakit ihtiyacı baskısı, buna bağlı olarak da birikimlere başvurma oranının artması muhtemel. Bununla birlikte, toplu para ihtiyacı ve ödeme güçlüğü nedenleri ile sistemden ayrılmak zorunda kalan müşterilerimizden, çalışma koşulları ve piyasaların düzelmesiyle birlikte yeni BES açtıracakları yönünde dönüşler alıyoruz.”
MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven, kriz dönemlerinde kimi katılımcıların tasarrufa yöneldiğini, kimi katılımcıların ise ekonomik endişe nedeniyle birikimlerini aldıklarını belirterek, “BES’i güvenli bir liman olarak görüyoruz” dedi. Yurtseven, hayat sigortalarına da değinerek, “Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde, mevcut hayat poliçelerimizin yenilenme oranları önceki dönemlere göre arttı. Bu da bize müşterilerimizin hayat sigortasının bir lüks değil, ihtiyaç olduğunun daha çok farkında olduklarını gösteriyor” şeklinde konuştu.
BİRİKİM BU GÜNLER İÇİN
Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, salgın sonrasında birikim yapmaya başlayanların sayısında artış olacağını belirterek, şunları söyledi: “BES birikimine başvuranlar henüz olmadı. Ancak ilerleyen zamanlarda olabilir. Birikimler zaten bu kötü günler için var. Yine de BES katılımcıları bu aşamaya son noktada geliyor, en son başvurdukları kaynak BES birikimleri oluyor. Bu süreci atlattıklarında da tekrar birikim yapmaya başlıyorlar. Çünkü bu birikimini kullananlar tasarrufun böyle günlerde ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlamış oluyorlar.”
HAKLARINI KAYBETMESİNLER
MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven, katılımcıların BES’te edindikleri avantajları korumaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Devlet katkısına hak kazanmak için BES’in bozulmaması gerekiyor. Getiriyi maksimize etmek için belli koşulların sağlanması gerekiyor; 10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını tamamlamak. Katılımcılara kısa vadeli bakarak birikimlerini, devlet katkısı avantajını göz ardı etmemelerini, başka kaynaklara yönelmelerini tavsiye ediyoruz. BES’te, zor dönemlerde dondurma hakkı var. Tavsiyemiz, ilk etapta sistemden çıkmak yerine bir süre prim ödemelerini dondurmaları, daha sonra kaldıkları yerden devam etmeleri yönünde. Maddi kaynak gerektiği durumlarda ise bankaların sunduğu avantajları değerlendirmelerini öneriyoruz.”
KORONAVİRÜSÜ DE KAPSIYOR
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, kriz dönemlerinde ön plana çıkan yaşam kaybı riskinin hayat sigortası ürünleri ile teminat altına alındığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Kişilerin kendini güvende hissetmesini sağlıyor, hayat sigorta ürünlerine olan ihtiyacın fark edilmesine, böylelikle daha fazla insanın sigortanın sunduğu imkânlardan yararlanmasına katkıda bulunuyor. Hayat sigortası ürünleri, rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçekleşmemiş olması şartı ile koronavirüsten dolayı yaşam kaybı halinde de teminat sağlıyor. Bugünlerde hayat sigortası ürünlerinin önemi daha net anlaşılacak, henüz bu sigortaya sahip olmayan kişiler de bu ürünleri satın alacak.”
BES’ten çıkmayın dondurun
Yaşanan sürecin uzun sürüp ekonomik sıkıntıların artması halinde kişilerin BES’teki birikimlerine başvuracaklarını belirten emeklilik şirketleri, “Katılımcılar sistemden çıkmak yerine ödenen katkı paylarını azaltabilir ya da prim ödemelerini dondurabilirler” dedi.
Koronavirüs salgını döneminde emeklilik ve hayat şirketleri de peş peşe tedbirlerini açıklamaya başladı. Şirketler, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarına mobil ve on-line üzerinden hizmet vermeye geçerken, primlerini ödeyemeyenlerin de poliçeleri iptal edilmiyor. Poliçe iptal süreleri ise 60 günden 90 güne çıkartıldı. Emeklilik şirketleri, koronavirüs nedeniyle katılımcıların BES hesaplarını kapatmamaları, bugüne kadar elde edilen hakları kaybetmemeleri konusunda da uyarıyor.
Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, koronavirüs döneminde esneklikler sunmaya başladıklarını, prim borcunu ödeyemeyenlerin poliçelerini iptal etmediklerini, mayıs ayına kadar kendilerine sigorta güvencesi sunmaya devam edeceklerini belirterek, “Banka kredilerinde erteleme yapan müşterilerimiz için herhangi bir ilave prim talep etmeden, hayat sigortası güvencesi vermeye devam ediyoruz. Krediye bağlı hayat sigortaları için vefat tazminatı taleplerinde, 50 bin liraya kadar olan banka kredi borçlarını anında ödüyoruz; bunun için belge de talep etmiyoruz” dedi.
ÖDEMELERİ AZALTABİLİRSİNİZ
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, BES müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarına hızla karşılık verebilmek adına, ayrılma işlemlerini evlerinden çıkmalarına gerek olmadan yapabilmelerine imkan tanıdıklarını belirterek, “Ödeme güçlüğü çekenler diledikleri zaman ödedikleri katkı payını düşürebiliyor, ödemelerine ara verebiliyor” dedi. Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Katılımcılara ihtiyaç oluşmadığı sürece sistemden çıkmamalarını, birikimlerine dokunmamalarını tavsiye ediyoruz. Son dönemde ayrılma adetlerinde dikkat çeken bir artış olmadı. Yaşadığımız sürecin uzun sürmesi, ekonomik sıkıntıların artması hâlinde kişilerin üzerindeki nakit ihtiyacı baskısı, buna bağlı olarak da birikimlere başvurma oranının artması muhtemel. Bununla birlikte, toplu para ihtiyacı ve ödeme güçlüğü nedenleri ile sistemden ayrılmak zorunda kalan müşterilerimizden, çalışma koşulları ve piyasaların düzelmesiyle birlikte yeni BES açtıracakları yönünde dönüşler alıyoruz.”
MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven, kriz dönemlerinde kimi katılımcıların tasarrufa yöneldiğini, kimi katılımcıların ise ekonomik endişe nedeniyle birikimlerini aldıklarını belirterek, “BES’i güvenli bir liman olarak görüyoruz” dedi. Yurtseven, hayat sigortalarına da değinerek, “Özellikle içinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde, mevcut hayat poliçelerimizin yenilenme oranları önceki dönemlere göre arttı. Bu da bize müşterilerimizin hayat sigortasının bir lüks değil, ihtiyaç olduğunun daha çok farkında olduklarını gösteriyor” şeklinde konuştu.
BİRİKİM BU GÜNLER İÇİN
Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, salgın sonrasında birikim yapmaya başlayanların sayısında artış olacağını belirterek, şunları söyledi: “BES birikimine başvuranlar henüz olmadı. Ancak ilerleyen zamanlarda olabilir. Birikimler zaten bu kötü günler için var. Yine de BES katılımcıları bu aşamaya son noktada geliyor, en son başvurdukları kaynak BES birikimleri oluyor. Bu süreci atlattıklarında da tekrar birikim yapmaya başlıyorlar. Çünkü bu birikimini kullananlar tasarrufun böyle günlerde ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlamış oluyorlar.”
HAKLARINI KAYBETMESİNLER
MetLife Türkiye Genel Müdürü Deniz Yurtseven, katılımcıların BES’te edindikleri avantajları korumaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Devlet katkısına hak kazanmak için BES’in bozulmaması gerekiyor. Getiriyi maksimize etmek için belli koşulların sağlanması gerekiyor; 10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını tamamlamak. Katılımcılara kısa vadeli bakarak birikimlerini, devlet katkısı avantajını göz ardı etmemelerini, başka kaynaklara yönelmelerini tavsiye ediyoruz. BES’te, zor dönemlerde dondurma hakkı var. Tavsiyemiz, ilk etapta sistemden çıkmak yerine bir süre prim ödemelerini dondurmaları, daha sonra kaldıkları yerden devam etmeleri yönünde. Maddi kaynak gerektiği durumlarda ise bankaların sunduğu avantajları değerlendirmelerini öneriyoruz.”
KORONAVİRÜSÜ DE KAPSIYOR
Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, kriz dönemlerinde ön plana çıkan yaşam kaybı riskinin hayat sigortası ürünleri ile teminat altına alındığını hatırlatarak, şunları söyledi: “Kişilerin kendini güvende hissetmesini sağlıyor, hayat sigorta ürünlerine olan ihtiyacın fark edilmesine, böylelikle daha fazla insanın sigortanın sunduğu imkânlardan yararlanmasına katkıda bulunuyor. Hayat sigortası ürünleri, rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçekleşmemiş olması şartı ile koronavirüsten dolayı yaşam kaybı halinde de teminat sağlıyor. Bugünlerde hayat sigortası ürünlerinin önemi daha net anlaşılacak, henüz bu sigortaya sahip olmayan kişiler de bu ürünleri satın alacak.”