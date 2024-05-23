4 bin kadın 4 bin kadını işe alacak devlet destek olacak

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Proje kapsamında 15 bin 925 TL destek verilecek. Projeden sadece kadın işverenler yararlanacak. Kadın işverene istihdam edeceği yeni bir kadın işçi için 25 ay boyunca net asgari ücret tutarına kadar hibe desteği sağlanacak.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülen mali destek uygulaması. Uygulamadan 4 bin kadın işveren ve 4 bin kadın çalışan yararlanacak. Proje; İstanbul, Ankara, Denizli, Ankara, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa olmak üzere 7 ilde uygulanacak. Bu kapsamda da Ankara’da 900, İstanbul’da bin, Samsun’da 500 ve diğer illerde 400’er kişilik kontenjan ayrıldı.

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Amaç, 7 ilde uygulanacak proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi. Böylece kadın istihdamının desteklenmesi ile birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve deneyim kazanan kadınlar çalışmaya devam edecek.

4 BİN KADIN YARARLANACAK

Proje kapsamında illerdeki gerekli şartları taşıyan 4 bin kadın işverene mali destek verilecek. Toplam mali destek tutarı ise 25 milyon avro. Mali desteğe hak kazanan işverenlere verilecek destek miktarı, bir işçinin işverene olan toplam maliyetinin yüzde 65’ini geçemeyecek ve net asgari ücretin tutarına kadar olacak ki, bu tutar aylık 15.925 lira ediyor.

Proje uygulama süreci içinde ortalama 4 bin kadın işverene 20 ay süreyle mali destek sağlanmış olacak. Bu da toplam destek tutarının 318 bin 500 lira olacağı anlamına geliyor. 2024 başında asgari ücretteki artışla birlikte bu destek tutarı daha da artmış olacak.

Peki, destekten hangi işletmeler ve hangi çalışanlar yararlanacak? Öncelik şartlar, hibe desteği başvurusunda bulunacak işverenlerin kadın olması, ortaklı işletmelerde ise en az iki ortak kadın bulunması gerekiyor. Destekten yararlanacak işletmelerin 2021 Mart tarihinden sonra kurulmuş olması, işletmede en fazla 9 işçi çalıştırıyor olması da gerekiyor. Kadın işverenler, ilave olarak işe alacağı kadın çalışan için hibe başvurusunda bulanabilecek.

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HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

İşe alınan kadın çalışanın önceki yıldaki ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekiyor. Kadın işverenin SGK’ya olan toplam prim borcu brüt asgari ücret tutarını (20 bin TL) geçmeyecek. İşe alınan ilave kadın istihdamının hibe alındığı sürece devamlılığı sağlanacak. İşverenin, hibe desteğinden yararlanabilmesi için her ay projenin başvuru şartlarını sağlamaya devam etmesi, çalıştırdığı işçinin maaş ve prim ödemelerini zamanında yapılması gerekiyor ki, bu kontroller SGK tarafından yürütülecek.

Gelelim, işçinin taşıması gereken şartlara. İstihdam edilecek kadın işçinin en az bir ay süreyle işsiz olması, kadın işveren ile birinci derece yakınlığının olmaması, 65 yaşından küçük olması ve kendi sigortalılığından emekli aylığı gibi herhangi bir aylık almıyor olması gerekiyor. Projeye başvurular ise e-Devlet üzerinden yapılıyor.