Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Noyan Doğan>16 bin sigorta acentesİ ne istiyor?
"Noyan Doğan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Noyan Doğan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Noyan Doğan

Noyan Doğan

noyandogan@hurriyet.com.tr

16 bin sigorta acentesİ ne istiyor?

22 Mayıs 2020

Pazartesi günkü, ‘16 bin işletme itirazında haklı mı?’ yazımda, 9 Mayıs’ta yayımlanan yönetmelik ile sigortacılıkta önemli düzenlemeler yapıldığına, asli işi sigorta aracılığı olmayan şirketlere, mal ve hizmet satarken, belirli ürünlerle sınırlı olmak üzere sigorta hizmeti verebilmelerine imkan tanındığına değinmiştim.

Düzenlemeye de gelirlerinde azalışa neden olacağı gerekçesiyle sigorta acentelerinin itiraz ettiklerini belirtip, aslında düzenlemenin söylendiği kadar acentelerin işine engel olmayacağını, nedenleriyle anlatmıştım. Yazım üzerine, 16 bin sigorta acentesinin bağlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut arayarak, “Bir de bizi dinle” dedi. Dinledim; hatta sorunlarını yazarak, paylaşmasını da istedim.

ACENTELERİN İTİRAZI

Levent Korkut, düzenlemenin acentelerin geleceğini karartacağını belirterek, “Sigortacılık yetkisi olmayan kişi, kurumlar, kendi işi ile bağlantılı gerekçesiyle sigorta aracılığı yapmaya başlayacak. Adı komisyon olmasa da hizmet bedeli olarak kazanç elde edecek. Yetkisiz birçok firma internet sitelerine konulacak linklerle sigorta aracılığı yapacak. Yönetmelik için yürütmenin durdurulması ve tümüyle iptali için Danıştay’da dava açtık” diyor.

Levent Korkut’a tam olarak nelerin acenteleri rahatsız ettiğini de sordum. Anlattı; burada madde madde sıralayamayacağım ama özetleyeyim. Korkut,
düzenleme ile gümrük müşavirleri, emlakçılar, eczacılar, turizm acenteleri hatta sağlık hizmeti veren kurumlar gibi sigorta acentesi olmayan kişilerce hizmet bedeli adı altında poliçe satılabileceğini vurguluyor. Korkut, “Yönetmeliği, turizm acenteleri sigorta poliçesi satabilir diye algılıyoruz. Acenteler, turizm işi yapamıyorsak, turizm acenteleri de sigorta poliçesi satamamalı” diyor.

TOBB’DAN İZİN ALSINLAR

Önerilerini de sordum, Levent Korkut’a. Şunları söylüyor: “Sigorta acentesi ve TOBB’a kayıtlı olmayan kuruluşların sigorta satışı ve faaliyetine izin verilmemeli. Yönetmelikte, bu kurumların yapacakları sigortacılık faaliyeti ile ilgili, ‘sorumluluk sigortası, hayat sigortası ve motorlu taşıt sigortası olamaz’ deniyor. Bu kurumların, yapamayacakları değil, yapabilecekleri sigortaların yönetmelikte yer almasını istiyoruz. Örneğin, elektronik marketlerde satılan elektronik cihazların sigortası yapılabilir ve sadece faturaya bağlı satışı yapılan yeni cihazlar sigortalanabilir, ikinci el cihazlar sigortalanamaz denmeli. Yoksa beyaz eşyacılar, mobilya satıcıları sigortacılık yapabilir. Ayrıca web siteleri üzerinden poliçe satışı elbette yapılabilmeli, buna itirazımız yok, ancak TOBB’a kayıtlı sigorta acenteleri tarafından yapılmalı.” Sigorta acentelerinin itirazları ve önerileri özetle böyle. Haklı ya da haksız olduklarına hukuk sitemi ve düzenleyici kurumlar karar verecektir.

X
Noyan Doğan Noyan DoğanTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
65 yaş üstü efsane kuşakGüzin Abla65 yaş üstü efsane kuşak22.05.2020
Umudu tüketmeyelimDoğan HIZLANUmudu tüketmeyelim22.05.2020
Neleri unuttuk hatırladıkNaci Cem ÖncelNeleri unuttuk hatırladık22.05.2020
Uzaklaştırma bitti kapıya dayandıMehmet ÜstündağUzaklaştırma bitti kapıya dayandı22.05.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.