16 bin sigorta acentesİ ne istiyor?

Pazartesi günkü, ‘16 bin işletme itirazında haklı mı?’ yazımda, 9 Mayıs’ta yayımlanan yönetmelik ile sigortacılıkta önemli düzenlemeler yapıldığına, asli işi sigorta aracılığı olmayan şirketlere, mal ve hizmet satarken, belirli ürünlerle sınırlı olmak üzere sigorta hizmeti verebilmelerine imkan tanındığına değinmiştim.
Düzenlemeye de gelirlerinde azalışa neden olacağı gerekçesiyle sigorta acentelerinin itiraz ettiklerini belirtip, aslında düzenlemenin söylendiği kadar acentelerin işine engel olmayacağını, nedenleriyle anlatmıştım. Yazım üzerine, 16 bin sigorta acentesinin bağlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut arayarak, “Bir de bizi dinle” dedi. Dinledim; hatta sorunlarını yazarak, paylaşmasını da istedim.
ACENTELERİN İTİRAZI
Levent Korkut, düzenlemenin acentelerin geleceğini karartacağını belirterek, “Sigortacılık yetkisi olmayan kişi, kurumlar, kendi işi ile bağlantılı gerekçesiyle sigorta aracılığı yapmaya başlayacak. Adı komisyon olmasa da hizmet bedeli olarak kazanç elde edecek. Yetkisiz birçok firma internet sitelerine konulacak linklerle sigorta aracılığı yapacak. Yönetmelik için yürütmenin durdurulması ve tümüyle iptali için Danıştay’da dava açtık” diyor.
Levent Korkut’a tam olarak nelerin acenteleri rahatsız ettiğini de sordum. Anlattı; burada madde madde sıralayamayacağım ama özetleyeyim. Korkut,
düzenleme ile gümrük müşavirleri, emlakçılar, eczacılar, turizm acenteleri hatta sağlık hizmeti veren kurumlar gibi sigorta acentesi olmayan kişilerce hizmet bedeli adı altında poliçe satılabileceğini vurguluyor. Korkut, “Yönetmeliği, turizm acenteleri sigorta poliçesi satabilir diye algılıyoruz. Acenteler, turizm işi yapamıyorsak, turizm acenteleri de sigorta poliçesi satamamalı” diyor.
TOBB’DAN İZİN ALSINLAR
Önerilerini de sordum, Levent Korkut’a. Şunları söylüyor: “Sigorta acentesi ve TOBB’a kayıtlı olmayan kuruluşların sigorta satışı ve faaliyetine izin verilmemeli. Yönetmelikte, bu kurumların yapacakları sigortacılık faaliyeti ile ilgili, ‘sorumluluk sigortası, hayat sigortası ve motorlu taşıt sigortası olamaz’ deniyor. Bu kurumların, yapamayacakları değil, yapabilecekleri sigortaların yönetmelikte yer almasını istiyoruz. Örneğin, elektronik marketlerde satılan elektronik cihazların sigortası yapılabilir ve sadece faturaya bağlı satışı yapılan yeni cihazlar sigortalanabilir, ikinci el cihazlar sigortalanamaz denmeli. Yoksa beyaz eşyacılar, mobilya satıcıları sigortacılık yapabilir. Ayrıca web siteleri üzerinden poliçe satışı elbette yapılabilmeli, buna itirazımız yok, ancak TOBB’a kayıtlı sigorta acenteleri tarafından yapılmalı.” Sigorta acentelerinin itirazları ve önerileri özetle böyle. Haklı ya da haksız olduklarına hukuk sitemi ve düzenleyici kurumlar karar verecektir.
16 bin sigorta acentesİ ne istiyor?
Pazartesi günkü, ‘16 bin işletme itirazında haklı mı?’ yazımda, 9 Mayıs’ta yayımlanan yönetmelik ile sigortacılıkta önemli düzenlemeler yapıldığına, asli işi sigorta aracılığı olmayan şirketlere, mal ve hizmet satarken, belirli ürünlerle sınırlı olmak üzere sigorta hizmeti verebilmelerine imkan tanındığına değinmiştim.
Düzenlemeye de gelirlerinde azalışa neden olacağı gerekçesiyle sigorta acentelerinin itiraz ettiklerini belirtip, aslında düzenlemenin söylendiği kadar acentelerin işine engel olmayacağını, nedenleriyle anlatmıştım. Yazım üzerine, 16 bin sigorta acentesinin bağlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut arayarak, “Bir de bizi dinle” dedi. Dinledim; hatta sorunlarını yazarak, paylaşmasını da istedim.
ACENTELERİN İTİRAZI
Levent Korkut, düzenlemenin acentelerin geleceğini karartacağını belirterek, “Sigortacılık yetkisi olmayan kişi, kurumlar, kendi işi ile bağlantılı gerekçesiyle sigorta aracılığı yapmaya başlayacak. Adı komisyon olmasa da hizmet bedeli olarak kazanç elde edecek. Yetkisiz birçok firma internet sitelerine konulacak linklerle sigorta aracılığı yapacak. Yönetmelik için yürütmenin durdurulması ve tümüyle iptali için Danıştay’da dava açtık” diyor.
Levent Korkut’a tam olarak nelerin acenteleri rahatsız ettiğini de sordum. Anlattı; burada madde madde sıralayamayacağım ama özetleyeyim. Korkut,
düzenleme ile gümrük müşavirleri, emlakçılar, eczacılar, turizm acenteleri hatta sağlık hizmeti veren kurumlar gibi sigorta acentesi olmayan kişilerce hizmet bedeli adı altında poliçe satılabileceğini vurguluyor. Korkut, “Yönetmeliği, turizm acenteleri sigorta poliçesi satabilir diye algılıyoruz. Acenteler, turizm işi yapamıyorsak, turizm acenteleri de sigorta poliçesi satamamalı” diyor.
TOBB’DAN İZİN ALSINLAR
Önerilerini de sordum, Levent Korkut’a. Şunları söylüyor: “Sigorta acentesi ve TOBB’a kayıtlı olmayan kuruluşların sigorta satışı ve faaliyetine izin verilmemeli. Yönetmelikte, bu kurumların yapacakları sigortacılık faaliyeti ile ilgili, ‘sorumluluk sigortası, hayat sigortası ve motorlu taşıt sigortası olamaz’ deniyor. Bu kurumların, yapamayacakları değil, yapabilecekleri sigortaların yönetmelikte yer almasını istiyoruz. Örneğin, elektronik marketlerde satılan elektronik cihazların sigortası yapılabilir ve sadece faturaya bağlı satışı yapılan yeni cihazlar sigortalanabilir, ikinci el cihazlar sigortalanamaz denmeli. Yoksa beyaz eşyacılar, mobilya satıcıları sigortacılık yapabilir. Ayrıca web siteleri üzerinden poliçe satışı elbette yapılabilmeli, buna itirazımız yok, ancak TOBB’a kayıtlı sigorta acenteleri tarafından yapılmalı.” Sigorta acentelerinin itirazları ve önerileri özetle böyle. Haklı ya da haksız olduklarına hukuk sitemi ve düzenleyici kurumlar karar verecektir.