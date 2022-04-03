130 milyon liralık kefalet nasıl nakde çevrildi?

Finansal sigortaların gelişmeye başlaması ile kefalet sigortası, bir başka adıyla da kefalet senedi, son günlerin gündemdeki konusu.
Biraz da kamunun finansal sigortaların yaygınlaşmasını istemesi üzerine, yavaş yavaş sigorta şirketleri bu alana girmeye başladı. Peki, nedir kefalet sigortası? En basit haliyle bankaların verdikleri teminat mektubu yerine geçiyor. Reel sektör şirketleri, bankadan teminat mektubu almak yerine sigorta şirketinden kefalet sigortası yaptırıyor, sigorta şirketi kefil oluyor.
Dedim ya, kamu bu alanın gelişmesini istiyor. Bu çerçevede de yakın tarihte iki önemli düzenleme yapıldı. Biri, kamu ihalelerine katılacak firmaların banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası sunmalarına, kefalet sigortasının banka teminat mektubu yerine geçmesine imkan tanındı. İkincisi ise elektronik ihalelerde de kefalet sigortasının kullanımına izin verildi. Böylece sigorta şirketleri 700 milyar liralık teminat mektubu pazarında bankacılara rakip oldu. Düzenlemeler sonrası da özellikle de inşaat, altyapı ve enerji alanlarında, kamu ihalelerinde kefalet sigortası yoğun olarak kullanılmaya başlandı.
ENERJİ İHALESİNDE KULLANILDI
Ancak kefalet sigortasının gündem olmasının asıl nedeni başka. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de ilk defa ve en yüksek kefalet hasarı ödendi. Hasarı ödeyen şirket Quick Sigorta, kefalet senedinin nakde çevrildiği şirket ise Yılmaz Elektrik. Ödenen hasar tutarı ise 130 milyon lira. Konuyu biraz açayım. Türkiye’nin en büyük enerji dağıtım şirketlerinin altyapı yatırımlarının müteahhitliğini yapan ve enerji altyapılarında yüzde 40’ın üzerinde payı olan Yılmaz Elektrik, 2021 yılında Ouick Sigorta’dan kefalet sigortası yaptırıp, ihalelere katıldı ve ihaleleri kazandı. İhale kapsamında da Quick Sigorta, Yılmaz Elektrik’in, 28 ayrı projesi için toplamda 130 milyon TL kefalet sigortası düzenledi. Ancak, bu yılın şubat ayında Yılmaz Elektrik, enerji dağıtım şirketleri ile sorun yaşayınca; enerji dağıtım şirketlerinden oluşan enerji grubu kefalet sigortasının nakde çevrilmesi için Quick Sigorta’nın kapısını çaldı. Sigorta şirketi aynı gün gelen talebi değerlendirdi ve 130 milyon lirayı nakde çevirerek, enerji grubuna ödedi. Kamuoyuna yansıdığı şekliyle de Yılmazlar Elektrik’in, katıldığı ihaleler için hem bankalardan teminat mektubu hem de başka sigorta şirketlerinden de kefalet sigortaları bulunuyor ve şirket şubat ayında konkordato ilan etti.
ÖDENEN EN YÜKSEK TAZMİNAT
Bence bu konuda önemli iki husus var. Birincisi, ödenen 130 milyon liralık tazminat, kefalet sigortalarında ödenen en yüksek hasar. İkincisi, sigorta şirketleri, kefalet sigortası işine girip de bankalara rakip olduklarında kimi kesimlerin, ‘sigorta şirketleri bu işin altında kalkamaz, bu kadar yüksek tutarlarda nakit akışını yönetemez’ iddialarının çürümüş olması. Peki, 130 milyon lirayı kim ödedi? İşin ilginç yanı da burası. Quick Sigorta, verdiği kefalet sigortaları için yurtdışındaki reasürans şirketlerinden kendine sigorta koruması satın aldı. Ödenen bu 130 milyon liralık kefalet hasarının çok büyük kısmını Avrupalı ve Amerikalı reasürans şirketleri ödedi.
130 milyon liralık kefalet nasıl nakde çevrildi?
Finansal sigortaların gelişmeye başlaması ile kefalet sigortası, bir başka adıyla da kefalet senedi, son günlerin gündemdeki konusu.
Biraz da kamunun finansal sigortaların yaygınlaşmasını istemesi üzerine, yavaş yavaş sigorta şirketleri bu alana girmeye başladı. Peki, nedir kefalet sigortası? En basit haliyle bankaların verdikleri teminat mektubu yerine geçiyor. Reel sektör şirketleri, bankadan teminat mektubu almak yerine sigorta şirketinden kefalet sigortası yaptırıyor, sigorta şirketi kefil oluyor.
Dedim ya, kamu bu alanın gelişmesini istiyor. Bu çerçevede de yakın tarihte iki önemli düzenleme yapıldı. Biri, kamu ihalelerine katılacak firmaların banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası sunmalarına, kefalet sigortasının banka teminat mektubu yerine geçmesine imkan tanındı. İkincisi ise elektronik ihalelerde de kefalet sigortasının kullanımına izin verildi. Böylece sigorta şirketleri 700 milyar liralık teminat mektubu pazarında bankacılara rakip oldu. Düzenlemeler sonrası da özellikle de inşaat, altyapı ve enerji alanlarında, kamu ihalelerinde kefalet sigortası yoğun olarak kullanılmaya başlandı.
ENERJİ İHALESİNDE KULLANILDI
Ancak kefalet sigortasının gündem olmasının asıl nedeni başka. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’de ilk defa ve en yüksek kefalet hasarı ödendi. Hasarı ödeyen şirket Quick Sigorta, kefalet senedinin nakde çevrildiği şirket ise Yılmaz Elektrik. Ödenen hasar tutarı ise 130 milyon lira. Konuyu biraz açayım. Türkiye’nin en büyük enerji dağıtım şirketlerinin altyapı yatırımlarının müteahhitliğini yapan ve enerji altyapılarında yüzde 40’ın üzerinde payı olan Yılmaz Elektrik, 2021 yılında Ouick Sigorta’dan kefalet sigortası yaptırıp, ihalelere katıldı ve ihaleleri kazandı. İhale kapsamında da Quick Sigorta, Yılmaz Elektrik’in, 28 ayrı projesi için toplamda 130 milyon TL kefalet sigortası düzenledi. Ancak, bu yılın şubat ayında Yılmaz Elektrik, enerji dağıtım şirketleri ile sorun yaşayınca; enerji dağıtım şirketlerinden oluşan enerji grubu kefalet sigortasının nakde çevrilmesi için Quick Sigorta’nın kapısını çaldı. Sigorta şirketi aynı gün gelen talebi değerlendirdi ve 130 milyon lirayı nakde çevirerek, enerji grubuna ödedi. Kamuoyuna yansıdığı şekliyle de Yılmazlar Elektrik’in, katıldığı ihaleler için hem bankalardan teminat mektubu hem de başka sigorta şirketlerinden de kefalet sigortaları bulunuyor ve şirket şubat ayında konkordato ilan etti.
ÖDENEN EN YÜKSEK TAZMİNAT
Bence bu konuda önemli iki husus var. Birincisi, ödenen 130 milyon liralık tazminat, kefalet sigortalarında ödenen en yüksek hasar. İkincisi, sigorta şirketleri, kefalet sigortası işine girip de bankalara rakip olduklarında kimi kesimlerin, ‘sigorta şirketleri bu işin altında kalkamaz, bu kadar yüksek tutarlarda nakit akışını yönetemez’ iddialarının çürümüş olması. Peki, 130 milyon lirayı kim ödedi? İşin ilginç yanı da burası. Quick Sigorta, verdiği kefalet sigortaları için yurtdışındaki reasürans şirketlerinden kendine sigorta koruması satın aldı. Ödenen bu 130 milyon liralık kefalet hasarının çok büyük kısmını Avrupalı ve Amerikalı reasürans şirketleri ödedi.