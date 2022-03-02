11 soruda özel emekliliğe geçişin şartları

Dernek, vakıf, sandık üyelerinin özel emeklilik sistemine, yani Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) geçişi ile ilgili detaylar belli oldu.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yayınladığı genelge ile özel emekliliğe geçişin şartlarını netleştirdi. Böylece sandık, dernek, vakıflarda çalışan ve emekli olanlar artık birikimlerini özel emeklilik sistemine aktarabilecek. Genelge ile 50 vakıf ve sandıktaki, 300 bin kişinin özel emekliliğe geçişinin önü açıldı. Peki, kimler, hangi şartlarda aktarım yapacak?
1- Kimler özel emekliliğe geçiş yapabilecek?
Üyelerine ve çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan vakıf, sandık, derneklerdeki çalışanlar geçiş yapabilecek. Örneğin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), POLSAN gibi sandık üyeleri özel emekliliğe geçiş yapabilecek.
2- Sadece emekli üyeler mi geçiş yapabilecek?
Hayır, hem aktif üyeler hem de emeklilik planına göre kendilerine maaş ya da gelir bağlanmış olan üyeler -ki, bu kişilere pasif üye deniyor- geçiş yapabilecek.
3- Tüm birikimleri aktarma zorunluluğu var mı?
İsteyen tüm birikimlerini aktarabilir. İsteyen dernek, vakıf ya da sandığın emekliliğe yönelik taahhütlerinden bir kısmını aktarabilir.
4- Vakıf, sandıkların sundukları sağlık hizmetleri ne olacak?
Sadece emekliliğe yönelik birikimler özel emekliliğe aktarılacak, çünkü özel emeklilik sistemi sağlık hizmetini kapsamıyor. İsteyen sağlık hizmetini sandıkta veya vakıfta bırakabilecek.
5- Geçiş sırasında süre hesabı nasıl yapılacak mı? Vakıfta geçen süre özel emeklilikten sayılacak mı?
Sandık, dernek üyeleri veya çalışanların BES’e aktarım yaptıkları süre BES’e giriş tarihi olarak kabul edilecek. Emeklilik taahhüt planı kapsamında yapılacak aktarım tutarına göre özel emeklilikte kazanılmış süre hesabı yapılacak ve bu süre, emekliliğe hak kazanılmasına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınacak.
6- Geçiş nasıl olacak?
Geçiş yapacak olan vakıf ya da sandık üyeleri; istediği ve seçtiği emeklilik şirketine başvuracak. Emeklilik şirketi kişiye talebine göre bir emeklilik planı teklifi sunacak ve gerekli bilgileri verecek. Kişi emeklilik şirketinin teklifini kabul etmesi halinde SEDKK tarafından belirlenen aktarım talep formunu imzalayarak; dernek, sandık ya da vakfa gönderecek ve aktarımın yapılmasını isteyecek. Özel emekliliğe aktarım tek seferde yapılacak. Aktarım tutarı, emeklilik şirketine nakden ödenecek.
7- Geçiş sırasında üyelerden kesinti yapılacak mı?
Aktarımın yapıldığı BES şirketi aktarım tutarı üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapamayacak ve giriş aidatı almayacak.
8- İstendiği zaman özel emeklilikten çıkılabilecek mi?
BES’e ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren sakatlık ve ölüm dışında BES’ten 3 yıl içinde çıkılamayacak.
9- Özel emekliliğe geçenlere devlet katkı yapacak mı?
Geçiş yapanlara devlet yüzde 30 katkı yapacak. Ancak bu katkı sandık ya da vakıftaki geçmiş birikimleri üzerinden yapılmayacak. Geçiş yapıldığı tarihten itibaren devlet yüzde 30 katkı yapmaya başlayacak. Aktarım tutarına istinaden kazanılmış sürenin, üye veya çalışanın emeklilik taahhüt planında geçirdiği süreden az olması durumunda devlet katkısı ödenmeyecek. Eksik olan her ay için ilgili tutarlar, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde kişinin seçtiği emeklilik şirketine ödenerek bu süreler bireysel emeklilik sisteminde kazanılan süreye eklenecek. Bundan sonra devlet katkısı hak edilmiş olacak.
10- Geçiş için bir süre var mı?
Dernek, vakıf ve sandık üyeleri 2023 yılının sonuna kadar aktarım yapabilecekler.
11- Emeklilik hakkı elde etmiş olanlar nasıl geçiş yapacak?
Emeklilik hakkı elde etmiş aktif üyeler, 56 yaşını tamamlamış ve en az 10 yıllık kazanılmış süreye denk gelecek tutarı aktarabilecek. Aktif üye veya çalışanlar birikim amaçlı bir emeklilik sözleşmesine aktarım yapabileceği gibi emeklilik gelir planına aktarım yapmayı da tercih edebilecek. Emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmelerin kurulması için en az aylık brüt asgari ücretin 4 katı kadar tutarın sözleşmeye aktarılması gerekiyor.
11 soruda özel emekliliğe geçişin şartları
Dernek, vakıf, sandık üyelerinin özel emeklilik sistemine, yani Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) geçişi ile ilgili detaylar belli oldu.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yayınladığı genelge ile özel emekliliğe geçişin şartlarını netleştirdi. Böylece sandık, dernek, vakıflarda çalışan ve emekli olanlar artık birikimlerini özel emeklilik sistemine aktarabilecek. Genelge ile 50 vakıf ve sandıktaki, 300 bin kişinin özel emekliliğe geçişinin önü açıldı. Peki, kimler, hangi şartlarda aktarım yapacak?
1- Kimler özel emekliliğe geçiş yapabilecek?
Üyelerine ve çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan vakıf, sandık, derneklerdeki çalışanlar geçiş yapabilecek. Örneğin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), POLSAN gibi sandık üyeleri özel emekliliğe geçiş yapabilecek.
2- Sadece emekli üyeler mi geçiş yapabilecek?
Hayır, hem aktif üyeler hem de emeklilik planına göre kendilerine maaş ya da gelir bağlanmış olan üyeler -ki, bu kişilere pasif üye deniyor- geçiş yapabilecek.
3- Tüm birikimleri aktarma zorunluluğu var mı?
İsteyen tüm birikimlerini aktarabilir. İsteyen dernek, vakıf ya da sandığın emekliliğe yönelik taahhütlerinden bir kısmını aktarabilir.
4- Vakıf, sandıkların sundukları sağlık hizmetleri ne olacak?
Sadece emekliliğe yönelik birikimler özel emekliliğe aktarılacak, çünkü özel emeklilik sistemi sağlık hizmetini kapsamıyor. İsteyen sağlık hizmetini sandıkta veya vakıfta bırakabilecek.
5- Geçiş sırasında süre hesabı nasıl yapılacak mı? Vakıfta geçen süre özel emeklilikten sayılacak mı?
Sandık, dernek üyeleri veya çalışanların BES’e aktarım yaptıkları süre BES’e giriş tarihi olarak kabul edilecek. Emeklilik taahhüt planı kapsamında yapılacak aktarım tutarına göre özel emeklilikte kazanılmış süre hesabı yapılacak ve bu süre, emekliliğe hak kazanılmasına ilişkin sürenin hesabında dikkate alınacak.
6- Geçiş nasıl olacak?
Geçiş yapacak olan vakıf ya da sandık üyeleri; istediği ve seçtiği emeklilik şirketine başvuracak. Emeklilik şirketi kişiye talebine göre bir emeklilik planı teklifi sunacak ve gerekli bilgileri verecek. Kişi emeklilik şirketinin teklifini kabul etmesi halinde SEDKK tarafından belirlenen aktarım talep formunu imzalayarak; dernek, sandık ya da vakfa gönderecek ve aktarımın yapılmasını isteyecek. Özel emekliliğe aktarım tek seferde yapılacak. Aktarım tutarı, emeklilik şirketine nakden ödenecek.
7- Geçiş sırasında üyelerden kesinti yapılacak mı?
Aktarımın yapıldığı BES şirketi aktarım tutarı üzerinden aktarıma ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapamayacak ve giriş aidatı almayacak.
8- İstendiği zaman özel emeklilikten çıkılabilecek mi?
BES’e ilk aktarımın yapıldığı tarihten itibaren sakatlık ve ölüm dışında BES’ten 3 yıl içinde çıkılamayacak.
9- Özel emekliliğe geçenlere devlet katkı yapacak mı?
Geçiş yapanlara devlet yüzde 30 katkı yapacak. Ancak bu katkı sandık ya da vakıftaki geçmiş birikimleri üzerinden yapılmayacak. Geçiş yapıldığı tarihten itibaren devlet yüzde 30 katkı yapmaya başlayacak. Aktarım tutarına istinaden kazanılmış sürenin, üye veya çalışanın emeklilik taahhüt planında geçirdiği süreden az olması durumunda devlet katkısı ödenmeyecek. Eksik olan her ay için ilgili tutarlar, emeklilik sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde kişinin seçtiği emeklilik şirketine ödenerek bu süreler bireysel emeklilik sisteminde kazanılan süreye eklenecek. Bundan sonra devlet katkısı hak edilmiş olacak.
10- Geçiş için bir süre var mı?
Dernek, vakıf ve sandık üyeleri 2023 yılının sonuna kadar aktarım yapabilecekler.
11- Emeklilik hakkı elde etmiş olanlar nasıl geçiş yapacak?
Emeklilik hakkı elde etmiş aktif üyeler, 56 yaşını tamamlamış ve en az 10 yıllık kazanılmış süreye denk gelecek tutarı aktarabilecek. Aktif üye veya çalışanlar birikim amaçlı bir emeklilik sözleşmesine aktarım yapabileceği gibi emeklilik gelir planına aktarım yapmayı da tercih edebilecek. Emeklilik gelir planı kapsamındaki sözleşmelerin kurulması için en az aylık brüt asgari ücretin 4 katı kadar tutarın sözleşmeye aktarılması gerekiyor.