Korona dünya siyasetini nasıl etkiler

Ekonomik göstergeleri kötü gelen Avrupa koronavirüse karşı getirilen önlemleri tek tek kaldırmaya başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, valilere kısıtlamaları kaldırmaları için muazzam bir baskı uyguluyor, bir yandan da salgınla ilgili Çin’i suçlamayı sürdürüyor.
Ekonomik krize rağmen Çin, salgını kârlı bir fırsata çevirirken vaka sayısının hızla arttığı Rusya ise henüz tünelin sonunu göremiyor. Uluslararası siyaseti altüst eden korona dünyayı yepyeni sınamalarla yüzleştiriyor.
TRUMP SEÇİLİR Mİ
MALUM ABD’de seçim yılı. Kasım ayında başkanlık seçimlerine gidilmesi planlanıyor. Cumhuriyetçiler’den Trump’ın Demokratlar’dan ise Joe Biden’ın aday olması bekleniyor. Salgının seçimleri nasıl etkileyeceğine dair farklı senaryolar var.
Normalleşme adımları başarılı ilerler, ekonomik göstergeler toparlanmaya başlarsa Trump yeniden seçilebilir. Ancak adımlar ters teper, 77 yaşındaki rakibi de o ivmeyi tutturamazsa sandıkta ortaya çıkacak çok yakın sonuçlar ülkeyi siyasi belirsizliğe sürükleyebilir. Ya da Başkan Obama’nın yardımcısı olan Biden, Trump karşıtı rüzgârı yakalayarak ipi göğüsleyebilir.
Ancak tüm bu senaryolarda koronanın hem salgın, hem de ekonomik anlamda ne yöne evrileceği etkili olacak.
MERKEL ADAY OLUR MU
NORMAL şartlarda 15 yıldır iktidarda olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in (65) 2021 yılında emekli olması bekleniyordu. Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) kendine yeni lider aradığı günlerde patlak veren COVID-19 salgını Merkel’in bir dönem daha başbakanlığa aday olup olmaması tartışmasını da gündeme getirdi.
İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Merkel’in salgında mükemmel bir ekip çalışması yürüttüğünü söyleyerek yeniden aday olmasına dair değerlendirmeler olduğunu belirtti.
Ancak Merkel’in savunduğu sıkı tedbirlerin ekonomide neden olduğu kayıpların faturası da kendisine çıkabilir. Öte yandan krizin uzaması Avrupa Birliği’ni varoluşsal bir testle de karşı karşıya bırakabilir.
PUTİN’İ NASIL ETKİLER
SALGININ en kötü vurduğu ülkelerden biri Rusya oldu. Günlük vaka sayısının 11 bini geçtiği salgın nedeniyle Vladimir Putin’in (67), 2036’ya kadar iktidarda kalmasının yolunu açacak 22 Nisan’daki anayasa referandumu da ertelenmek zorunda kaldı.
Salgın dönemindeki kötü yönetim nedeniyle anket ortalamalarına göre Devlet Başkanı Putin’in yüzde 78 olan desteği yüzde 38’e geriledi. Salgının frenlenememesi, petrol gelirlerinde rekor kayıp ve Çin’den gelen halkın kullandığı ucuz ürünlerin de durması Putin’in eksi hanesine yazılıyor.
Suriye’de elde ettiği nüfuzla 2019’da süperler ligine geri dönen Putin Rusyası, krizle birlikte kendini eski günlere dönmüş olarak buldu. Rusya’da bir sonraki seçimler 2024’te. Putin de bu süreci muhtemelen en az hasarı alarak kapatmaya çalışacaktır.
ÇİN YENİ SÜPER GÜÇ MÜ
VE salgının baş aktörü Çin. Virüs Çin’deki bir hayvan pazarından mı çıktı ya da ABD’nin iddia ettiği gibi Çin’deki bir laboratuvardan mı sızdı dünya bu konuda kesin bir sonuca varmış değil.
Ancak ABD ile ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde virüsün Çin’e ilaç gibi geldiği sır değil. Virüsü kontrol altına alan Çin, krize rağmen nisan ayında sürpriz bir şekilde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre arttırdı. Öte yandan küresel ekonominin yavaşlaması ve artan işsizlik nedeniyle Çin ürünlerine talep de düşebilir.
Pekin, bu dönemde bir yandan salgını kontrol edip öte yandan Asya ve Pasifik’te nüfuz alanını genişletmenin yolunu arayabilir. Dünya ekonomik krizle baş etmeye çalışırken korona Çin, ABD ve Rusya ekseninde yeni gerilimler üretebilir.
Korona dünya siyasetini nasıl etkiler
Ekonomik göstergeleri kötü gelen Avrupa koronavirüse karşı getirilen önlemleri tek tek kaldırmaya başladı.
ABD Başkanı Donald Trump, valilere kısıtlamaları kaldırmaları için muazzam bir baskı uyguluyor, bir yandan da salgınla ilgili Çin’i suçlamayı sürdürüyor.
Ekonomik krize rağmen Çin, salgını kârlı bir fırsata çevirirken vaka sayısının hızla arttığı Rusya ise henüz tünelin sonunu göremiyor. Uluslararası siyaseti altüst eden korona dünyayı yepyeni sınamalarla yüzleştiriyor.
TRUMP SEÇİLİR Mİ
MALUM ABD’de seçim yılı. Kasım ayında başkanlık seçimlerine gidilmesi planlanıyor. Cumhuriyetçiler’den Trump’ın Demokratlar’dan ise Joe Biden’ın aday olması bekleniyor. Salgının seçimleri nasıl etkileyeceğine dair farklı senaryolar var.
Normalleşme adımları başarılı ilerler, ekonomik göstergeler toparlanmaya başlarsa Trump yeniden seçilebilir. Ancak adımlar ters teper, 77 yaşındaki rakibi de o ivmeyi tutturamazsa sandıkta ortaya çıkacak çok yakın sonuçlar ülkeyi siyasi belirsizliğe sürükleyebilir. Ya da Başkan Obama’nın yardımcısı olan Biden, Trump karşıtı rüzgârı yakalayarak ipi göğüsleyebilir.
Ancak tüm bu senaryolarda koronanın hem salgın, hem de ekonomik anlamda ne yöne evrileceği etkili olacak.
MERKEL ADAY OLUR MU
NORMAL şartlarda 15 yıldır iktidarda olan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in (65) 2021 yılında emekli olması bekleniyordu. Hıristiyan Demokrat Parti’nin (CDU) kendine yeni lider aradığı günlerde patlak veren COVID-19 salgını Merkel’in bir dönem daha başbakanlığa aday olup olmaması tartışmasını da gündeme getirdi.
İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Merkel’in salgında mükemmel bir ekip çalışması yürüttüğünü söyleyerek yeniden aday olmasına dair değerlendirmeler olduğunu belirtti.
Ancak Merkel’in savunduğu sıkı tedbirlerin ekonomide neden olduğu kayıpların faturası da kendisine çıkabilir. Öte yandan krizin uzaması Avrupa Birliği’ni varoluşsal bir testle de karşı karşıya bırakabilir.
PUTİN’İ NASIL ETKİLER
SALGININ en kötü vurduğu ülkelerden biri Rusya oldu. Günlük vaka sayısının 11 bini geçtiği salgın nedeniyle Vladimir Putin’in (67), 2036’ya kadar iktidarda kalmasının yolunu açacak 22 Nisan’daki anayasa referandumu da ertelenmek zorunda kaldı.
Salgın dönemindeki kötü yönetim nedeniyle anket ortalamalarına göre Devlet Başkanı Putin’in yüzde 78 olan desteği yüzde 38’e geriledi. Salgının frenlenememesi, petrol gelirlerinde rekor kayıp ve Çin’den gelen halkın kullandığı ucuz ürünlerin de durması Putin’in eksi hanesine yazılıyor.
Suriye’de elde ettiği nüfuzla 2019’da süperler ligine geri dönen Putin Rusyası, krizle birlikte kendini eski günlere dönmüş olarak buldu. Rusya’da bir sonraki seçimler 2024’te. Putin de bu süreci muhtemelen en az hasarı alarak kapatmaya çalışacaktır.
ÇİN YENİ SÜPER GÜÇ MÜ
VE salgının baş aktörü Çin. Virüs Çin’deki bir hayvan pazarından mı çıktı ya da ABD’nin iddia ettiği gibi Çin’deki bir laboratuvardan mı sızdı dünya bu konuda kesin bir sonuca varmış değil.
Ancak ABD ile ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde virüsün Çin’e ilaç gibi geldiği sır değil. Virüsü kontrol altına alan Çin, krize rağmen nisan ayında sürpriz bir şekilde ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre arttırdı. Öte yandan küresel ekonominin yavaşlaması ve artan işsizlik nedeniyle Çin ürünlerine talep de düşebilir.
Pekin, bu dönemde bir yandan salgını kontrol edip öte yandan Asya ve Pasifik’te nüfuz alanını genişletmenin yolunu arayabilir. Dünya ekonomik krizle baş etmeye çalışırken korona Çin, ABD ve Rusya ekseninde yeni gerilimler üretebilir.