Daha fazla gecikmeyelim

Kriz anında nasıl hayatımıza olduğu gibi devam edemiyorsak, şimdi de edemeyiz. Alarma geçmeliyiz. Yeniden güzel dünyamızda huzurla nefes alabilmek için, hepimizin hayatında değişiklikler yapması gerekiyor.
Bazı alışkanlıklarımızdan vazgeçerek, yeni alışkanlıklar edinerek, bu konuyu her gün gündemimizde tutarak, çocuklarımıza öğreterek ve asıl yuvamızın dünya olduğunu unutmayarak yeni bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor.
Kıvılcım Kocabıyık’la, isim annesi de olduğum Yuvam Dünya Derneği’ni kurarken, en başta çocuklar için bir şey yapabilecek olmanın heyecanını taşıdık.
Ve mecburiyetini. Ve acilliğini.
Bütününü hiçbir zaman, ufkuna baktığımız zaman bile, hissedemediğimiz kocaman güzel mavi yuvamız dünya, bizi silkeleyip üzerinden atmak istiyor artık. Daha önce de bir kaç kez olduğu gibi, üzerinde yaşayan canlılar yok olabilir.
Bize nefes olan atmosferine virüsler koyarak, havanın ısınmasına ve artık bu sabah Bodrum’da sabah 7’de 39 derece olmasına kayıtsız kalarak yaşamaya devam edersek, yanar bu dünya.
Yüzü gençleştirici kremler varsa, ruhu da gençleştirici aktiviteler var.
Seni, katılaşıp kendine kabul ettirmediğin bir önceki bölümüne geri götüren şeyler.
Nil bunu yapmaz, sevmez, yorulur, onluk değil dediğin şeyler.
Hani herkes bize, sonra da biz kendimize şöylesin, böylesin demeden önceki ilk sayfaları hayatın.
Her şey mümkün, her şey denensin, her şey olur.
O zamanlar. Sonra biliyoruz ki, beyinde budama başlıyor ve senin o geniş ve çoklu yolların, gidip gidip geldiğin patikalara dönüyor.
Hatta ne patikası, otoyol.
İşte bu yüzden dilerim herkesin hayatında, onu kendinden dışarı basmaya davet eden biri olsun.
Cuma günü çıkan yeni şarkım “Diskotek”in sözleri bunlar.
Odamda gitarımla, dım tıs dım tıs diyerek kendi diskomu yaratmaya çalışırken, Ezgi Özkan’la beraber şarkı hiç tahmin etmediğim yerlere gitti.
Birisiyle el ele vermeyi bu yüzden seviyorum.
Sen onu bir yere çekiştiriyorsun, sonra o seni bir yere çekiştiriyor ve sonra hiçbirinizin tek başına gidemeyeceği bir yere varıyorsunuz.
Manzaraya hayran hayran bakarken de biliyorsunuz, birlikteliklerle varılan yerler bambaşka.
Bir artı birin üç etmesi bu.
Şarkı çıktıktan sonraysa, senin değil artık.
Eskiden bir terapistin sorduğu soru geldi aklıma: Cenazende, insanlar hakkında ne desinler istersin?
Tuhaf bir soruydu. Ölünce de mi bunu düşüneyim yani? Zaten yaşarken hep bu soru var havada.
Konu komşu ne düşünür?
Amcanlar ne düşünür?
Şu yan şezlongdaki aile ne düşünür?
Babam ne düşünür?
Sınıftakiler ne düşünür?
Benim içimde de var bir çocuk. Ben büyüdükçe küçüldü.
Sonra ben onunla sohbete başladım.
Dediklerini yapmaya başladım.
Arkadaş buldum ona.
İçinde capcanlı çocuklar taşıyan insanlara rastladım. Yanlarında hep uzun uzun kalmak istedim onların.
Maceraya vardır onlar. Kendileriyle ilgili şakaları kaldırırlar. Yetişkinlere saçma gelen şeyleri kolaylıkla kabul ederler.
Hele bir de sanatçılarsa, hemen anlarım onları.
Silvio Rodriguez gibi, “Dün mavi unicorn’umu kaybettim, bulana on binler, hatta milyonlar veririm” diye şarkı söyleyebilirler 74 yaşında.
Sayıyorum:
Doktor Güneş.
Her gün 15 dakika, kremsiz, Doktor Güneş’e görünmeliyiz. Yeterince D ve diğer faydalarından almadan, güler yüzünden de moral bulmadan gün geçmemeli.
Doktor Uyku.
Her gün iyi uyumalıyız. Mümkünse erken yatmalıyız. Uyku bizim onarım yerimiz. Ayrıca bizi otomatikman rüyalar alemine götüren büyülü yer.
Doktor Beslenme.
Ağzımıza attığımız her şeyin bedene ilaç ya da zehir olduğunu biliyoruz artık. Kendimize iyi bakmak, ağzımıza iyi şeyler atmaktan geçiyor. Hatta iyi hissetmek bile oradan geçiyor. Yediklerimiz hem sağlığımız hem de ruh halimiz oluyor bedende.
O kadar çok özledim ki o buluşmayı, herhalde ilkinde şarkı çalarken, sahnede durup biraz ağlayacağım.
Ondan sonra benim o sahneye çıkan Nil Karaibrahimgil versiyonumla buluşmam gerekecek.
O, bir ruhun bedene girmesi gibi gelip içime yerleşince, şakımaya başlayacağım.
Bütün bunlar ne zaman olur bilmiyorum. Henüz bir ses yok.
Mektubu yazdım ama muhakkak ona ulaşacağına eminim.
Benim tanımadığım dostlarım, kız kardeşlerim...
Biz sık buluşamazdık. Özlerdik çok birbirimizi.
Sonra bir anda beklenmedik bir yerde kavuşuverirdik.
Saklanmıştık ve beklemiştik. O kapıyı çalınca, savaştaki sevgilisinden mektup bekleyen eski zaman aşıkları gibi kapıya koştuk.
Sıcacık bir kucak gibi açtı kollarını. “Gel” dedi, “buz gibisin, dışarı çıkalım, bulutlara ve ağaçlara bakalım, denize girelim ve kumlara basalım, rüzgarın uçuracağı incecik şeyler giyelim... Gel, sudan çıkan ıslak bir köpeğin yaptığı gibi, silkeleyelim şu endişeli soğuğu üstümüzden.”
Yazın elini tutup, uslu bir çocuk gibi dediklerini yapınca, içimde bir ferahlama oldu gerçekten.
Avucumda sıkı sıkı tuttuğum ve artık avuç içimi yara yapan o keskin endişe taşlarını bıraktım elimden.
Yaz şarkıları hep, “ne olacaksa olsun” der.
Öyle bir his yayıldı içime, mürekkep gibi yavaş yavaş. Daha şarkıyı bile duymadan, dans etmeye başladım.
Belki de soyunmaktan, bilmiyorum ama güneşe de çıkınca ve bir de ıslanınca, beden artık iyice bırakıyor tutunduklarını.
Bizim asıl yuvamız, oradan dışarı çıkıp da ağacını, denizini, rüzgarını soluduğumuz, çatısında gök olan yer: Dünya.
Dünya insanoğlundan milyonlarca yıl önce vardı.
Denizlerini büyüttü, karaları kırıldı, kıta oldu. Buz kestiği oldu.
Dünya sadece güzel bir sular ve bitkiler gezegeni olmak istemedi.
Canlılar yakışırdı ona.
Deli bir canlılık başladı, önce suda sonra karada.
Şu an dünyada baobab ağacından flamingoya, mercanlardan tek boynuzlu balinalara kadar inanılmaz güzellikte bir canlılık var.
İnsanı da bu güzelliğin içine katmak isterdim ama insanın ona verdiği zararı, diğer türlerin hiçbiri vermedi.
Kalkamaya da bilirdim.
Yulaf yedim, ballı süt
Ve taptaze şeftali.
Yiyemeye de bilirdim.
Huş ağaçlarının olduğu
Tepeye yürüdüm köpeğimle.
Yürüyemeyebilirdim.
İnternetten canlı yayınla bağlandılar.
Önce Wolf Alice diye bir grup çıktı.
Kızın beyaz elbisesi, etrafındaki taşlar, sisler, sesindeki isyan ve yeni kararan gökyüzü çok güzel bir başlangıçtı.
(Beyaz bir elbiseyle rüzgarlara bağıra çağıra şarkı söylemeyi özledim.)
Oğlumla ilk defa bir festivale gitmiş gibiydik. Tek farkı, hepimiz, battaniyenin altında evimizdeki koltuğa uzanmıştık.
Sonra Michael Kiwanuka çıktı.
Onu bilmeyenler “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisindeki ‘cold little heart’ şarkısından hatırlar belki.
Akustik gitarıyla söylediği şarkıları, sesini seviyordum ben onun.
İsmimi Nil koymuşlar.
Tesadüfen, tamamen tesadüfen, çocuğu olmamışım Aneni ve Banga’nın.
Doğmamışım bir yaz akşamı Harare’de.
Bu yüzden ismim Shona değil.
Peki, her şey bu kadar tesadüfken, insanlığı bir yana bırakıp bu kadar kimlik bağımlısı olmamız niye?
Niye milletler, renkler, diller, dinler, cinsiyetler bizi küme küme ayırıyor?
Sen gel buraya. Sen orada kal. Hey sen oradaki, burası senin yerin.
Dışarıdan görünen ‘biz’le, içeriden gördüğümüz biz çok farklı değil miyiz, siz söyleyin.
Kaç kişiysek o kadar olduk bir anda, üçse üç. Beşse beş. Bu kadar.
Dünyadan haberlerle içimiz kararıp da, her yerin kendi derdiyle kavrulduğunu gördüğümüzde biraz daha azaldık.
“O kadar da çok kişi değilmişiz” dedik.
“Bir dünya kadarmışız ve dip dibeymişiz meğer” dedik. Herkes oldu bir anda dünya. Sınırlar yok gibi oldu.
Herkes aynı dertten mustarip olunca, aile gibi olduk.
Yeni Zelanda’daki biri Hindistan’ı düşününce burnunun direği sızladı.
Eskiden çoktuk. Bir avuç oluverdik.
Herkes bıksa benden annem bana doymaz
Öper koklar beni büyütür kalbinde
Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz
***
Her gün bakar bana kusurumu görmez
Günler gece olsa, o ışığı sönmez
Ellerim büyüdü avuçlarında
Bir tek annem olsun bana bir şey olmaz
Kendime bakmıyordum aslında genel anlamda.
Bir kamera düşünün, dünyayı çekiyor, tanışıyor öğreniyor zoom’luyor bazı şeyleri, ama hiç o cep telefonunun yaptığı gibi kamerayı kendine çevirmemiş. Selfie çekmemiş yani.
Öyleydim ben.
Bedenimle de aklımla da ayrı bir ilişkim yoktu.
Onlar bendi zaten, ben de onlardım.
Sonra anne olunca, sanki kendimin aksini gördüm suda.
Dediğim sözler geri dönüp kulağımdan içeri girmeye başladı.
Eskiden duymazdım dediğimi, derdim sadece.
Kalabalık sokaklarda kendi halinde yürümek.
İçinde keşif duygusuyla seyahat etmek.
Bir restoranda arkadaşlarınla yemek yemek.
Yan yana yoga yapmak.
Bir dükkana girip çıkmak.
Arabaya doluşup bir yere gitmek.
Bir konsere gitmek.
Köylülere yatacak yer ve yemekleri olup olmadığını sormuş.
Köylüler de “beyim biz fakiriz” deyip, Şakir’in çiftliğini göstermişler. Şakir bir sürü sığırları olan zengin bir adammış.
Dervişi misafir etmiş.
Derviş güzelce yemiş, içmiş, dinlenmiş.
Giderken de Şakir’e “Zenginliğinin kıymetini bil” demiş.
Şakir de, “Bu dünyada her şey geçici, hiç belli olmaz, bu da geçer” demiş.
Aradan bir zaman geçmiş ve dervişin yolu yine bu köye düşmüş.
Biz canım oğullarımızı ne kadar sevsek de, onlara sevgimizi ölümle anlatmak zorunda değiliz.
Paşam, aslanım, koçum...
Böyle büyüteçlerle büyütünce, hayatta kendilerini aciz hissettikleri ilk anda devleşmeye çalışıyorlar.
Yakıp yıkıyor, mahvediyor, canavarlaşıyor, empati yoksunu duygularından kopuk insanlar oluyorlar.
Kabloları hâlâ annelerinin kurban olurum cümlesine bağlı, sürekli kısa devre yapan makinelere dönüşüyorlar.
Neyin onları sürekli alaşağı ettiğini bilmeden, sağa sola yumruk savurarak yaşamaya çalışıyorlar.
Biz anneler, dilimizi, yaklaşımımızı değiştirip gerçek, hisli, güvenli, kendini tam hisseden erkekler yetiştirebiliriz.
Ve ne yazık ki, bugün hâlâ, “kadına şiddetin cezası çok ağır olmalı” diye çığlık atıyoruz.
Bir kız çocuğunu, bir kadını korumak, kollamak, yanında olmak bu kadar zor olmamalı.
İşte 6 seneki önceki o yazım:
Bu topraklarda kanayan bir yara var.
Kız çocuklarının yarası bu.
Onların bedenlerinden yerlere akan kan, onların gözlerinden düşen damlalarla karışıp toprağa bir koku bırakıyor.
Biz şehirliler bu kokuyu bazen çok keskin olarak alıyoruz.
Sert bir rüzgar onu, burnumuzun direklerine çarpıyor ve yüreğimiz burkuluyor.
Daha fazla gecikmeyelim
Ocak 2020’de Avustralya’da ormanlar cayır cayır yanarken yazmışım bu yazıyı.
Bir buçuk sene geçti ve şimdi bütün Akdeniz yanıyor, seller alıp götürüyor Karadeniz’i.
Bu küresel krizin etkilerini ve ilerleyişini yavaşlatmak için, hayatımızda neleri değiştireceğimize ve nelerin değişmesini talep edeceğimize karar vermenin vakti geldi de geçiyor.
Ağaçlarla çevrili bir yere taşınınca fark ettim ki, onları pek tanımıyorum.
Her sabah sincabın büyük bir aceleyle tırmandığı- gerçi o her şeyi büyük bir aceleyle yapıyor- ağaç meşe mi, kayın mı, diş budak mı?
Ağaçları anlatan bir çocuk kitabı aldım.
Her şeyi, felsefeyi bile, sanat tarihini bile çocuk kitaplarından öğreniyorum artık. Hem basit anlatıyorlar, hem eğlenceli, oyunlu.
Ağaçların sadece kendi türlerine yardım ettiklerini duyunca şaşırdım.
Ben ormanı kardeşcesine sanırdım, hani şu meşhur şiirde dediği gibi.
Evet kardeşlik var ama aynı türdeysen. Meşeysen meşelere yardım ediyorsun, kolluyorsun meşeleri, ama mesela kayın ağacını istemiyorsun yanında.
Onu beslemiyor köklerin, ona haber yollamıyorsun. Ağaçların birbirleriyle konuştuklarını bilmezdim mesela.
İnternet gibi bir ağ var altta. Hem kökleriyle, hem kokularıyla konuşuyorlar birbirleriyle.
En acayibi de mantar. Mantar bir tür orman kuryesi gibi bir şey.
Ve o kadar uyanık ki, mantarları okuduktan sonra gidip yakından bakmak istedim, bahsettiği şu yerde biten koca kafalı şey değil mi diye...
Ormanda üç şey karaborsada: Güneş ışığı, şeker ve su.
Ağaçlar, ihtiyacı olana şeker yolluyor. Bayramda gibi. Ve bu şekeri oradan oraya taşıma işi de diplerindeki mantarlara düşüyor.
Bakın şimdi mantarın uyanıklığına. Mantar, meşenin ona başka meşeye vermesi için yolladığı şekeri ulaştırıyor meşeye.
Fakat arada sırada, meşenin meşeye yolladığı şekeri gidip kayına veriyor. Meşenin hiç hoşuna gitmiyor bu!
Mantar bunu niye yapıyor biliyor musunuz?
Eğer bir gün olur da, meşelere bir böcek ya da hastalık dadanır da kururlarsa, kayın ağacının da işine yaradığını göstermek için.
Kayınların arasında da sempati kazanmaya çalışıyor yani.
Vallahi doğaya baktıkça, barış değil savaş görüyorum ama böylesine bir stratejiyi mantardan beklemezdim.
Ağaçlar gece uyuyor. Kışın uyuyor. Bazı ağaçlar yalnızlığı seviyor.
Mesela kavak, selvi, ladin... Onlar tohumlarını uzağa bırakmak istiyorlar.
O yüzden yalnızlığı seven ağaçların tohumları, rüzgara binip uzaklara gidebilsinler diye, ya tüylü (benim alerjim olan polenler mesela) ya da kanatlı oluyor.
Ama yalnız ağaçlar daha az ömürlü oluyor.
İnsanlar gibi, ağaçlar da yanyana güçlü ve sağlıklı.
Ağaç bile olsan, böceklerden korunmak için, fırtınanın gelişini bilmek için, açsan suyunu şekerini almak için başka ağaçlara ihtiyacın var.
Ağaç anneler de bizim gibi, yavrusu gövdesinin dibinde olsun istiyor.
Gölgesinde yavaş büyümesini istiyor.
Eğer bir yavru ağaç, ışığı erken alır da hızla büyürse, daha güçsüz oluyor.
Çocuklara çocukluklarını hediye etmek lazım. Onları çabucak büyütmenin alemi yok. Ağaçlar bile biliyor bunu.
En sevdiğim şeylerden biri de, hayattaki gibi ağaçlarda da her şeyin zamanlama olması.
Eğer yapraklarını kışa girerken dökmeyi geciktirirsen, karlar yapraklarına yağıp ağırlıklarıyla kırıyorlar dallarını.
Eğer rüzgar, ‘bu sene erken gelecek kış’ dediyse sana, soyunuverip uykuya dalacaksın hemen.
Bir de ağaçlara kazımayın adınızı, aşkınızı. O hiç geçmiyor.
Ağacın canı yanıyor. O dallarıyla sırtınıza bir şey yazsa nasıl hissederdiniz?
Bugünlerde her yerde bu kadar orman yanarken, ağaçların yok oluşuna daha çok üzülüyorum.
Onlar bizden binlerce yıl daha fazla yaşayan, dünyamıza nefes veren, su veren, bize meyve veren, odun veren, huzur veren, gölge veren, şifa veren harika canlılar.
Dünyanın en zekisi de biz değiliz ayrıca, baksanıza şu mantarın hesaplarına.