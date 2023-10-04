Terörün önünde PKK arkasında ABD

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da terör saldırısını kınayarak, “NATO müttefikimiz Türkiye ve Türk halkının yanındayız” dedi.

Dün de, Anadolu Ajansı muhabiri Washington’da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’e ABD’nin terör örgütüne verdiği desteği özetleyen şu soruyu sordu; “Sizin de belirttiğiniz gibi dün Ankara’da meydana gelen terör saldırısının arkasında PKK terör örgütü vardı. Bildiğiniz üzere Türkiye’de uzun zamandır PKK’ya ve ABD’nin terör örgütünün Suriye kolu YPG’ye verdiği desteğe karşı bir öfke var. Dün Twitter’da birçok Türk kullanıcının Blinken’ın paylaşımına tepki göstererek ABD’yi PKK’nın Suriye kolu YPG’yi eğitmek ve silahlandırmakla suçladığını görmüş olabilirsiniz. Merak ediyorum, ABD YPG’ye ya da daha kapsamlı olarak SDG’ye verdiği destek konusunda Türk kamuoyunda oluşan endişeleri nasıl giderebilir? ABD, NATO müttefiki Türkiye tarafından terörist grup olarak tanımlanan bir oluşumla ilişkilerini nasıl sürdürmeyi planlıyor?”

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ABD’NİN IRAK’A OPERASYON ENDİŞESİ

Dışişleri Sözcüsü Miller ise ne PKK/YPG ne Suriye Kolu SDG ne de terör örgütüne yaptıkları yardıma hiç değinmeden şu cevabı verdi; “PKK’ya karşı mücadelesinde Türkiye’nin ve Türk halkının yanında kararlılıkla duruyoruz ve durmaya devam edeceğiz. PKK’nın Türkiye’ye yönelik güvenlik tehdidinin farkındayız ve Türkiye’yi, Irak’ın egemenliğini destekleyecek ve saygı gösterecek şekilde Irak ile ortak terörle mücadele işbirliğini sürdürmeye çağırıyoruz.”

Görüldüğü gibi ABD Dışişleri’nin tek endişesi Türkiye’nin bu saldırı girişimi nedeniyle Irak ya da Suriye’ye yeni bir kara harekâtı başlatması. Kokusunu almış olmalı ki, Irak’a özel vurgu yapıyorlar.

SİLAHLAR ABD YARDIM ENVANTERİNDEN

Yani Amerika Birleşik Devletleri ne yaptığını biliyor. Dahası Türkiye ABD’nin bölgede ne yaptığını biliyor. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bir terör saldırısı girişiminde bulunuluyor, saldırıyı yapan PKK terör örgütü üyesi ve elindeki silah ABD’nın Suriye’de PKK/KCK-PYD/YPG’ye verdiği Colt M4 Carabine tüfeği. Bunlar ABD’nin son dönemde PKK/KCK-PYD/YPG’ye verdiği silahlardan yalnızca bir tanesi. Bu konuda çok sayıda yazı yazdım; ABD, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü destekleyen sözde bir NATO ülkesidir. Evet, terörist PKK’lı ama onun eline o silahı veren ABD’dir.



PKK YÖNTEM VE TAKTİK DEĞİŞTİRİYOR

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TERÖRİSTLERİN saldırı planı, saldırı yöntemi, zaman ve yer seçimi ile üzerinden çıkan silah ve mühimmat üzerinde durmayı gerektiriyor. 9 kilo 700 gram C-4 patlayıcı madde, 3 adet el bombası,1 adet roketatar, 1 adet Glock marka susturucu takılı tabanca, 1 adet Blow marka tabanca, 1 adet M-4 marka Karabina uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 marka uzun namlulu silah. Tamamı ABD’nin terör örgütüne yaptığı silah yardımı envanterinde mevcut.



Saldırı ile devletin ön önemli kurumlarından biri hedef alındı. Türkiye içinde kalabalık gruplar halinde saldırı yapamayan PKK’nın Mersin Mezitli’de olduğu gibi artık iki kişilik ekipler halinde saldırıda bulunduğunu ayrıca 13 Kasım 2022 günü İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırıda olduğu gibi Araplar başta yabancı teröristler kullandığını gösteriyor. Yani PKK/KCK-PYD/YPG yöntem değiştiriyor.

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MİT, PKK’NİN İSTİHBARAT YAPILANMASINI ÇÖKERTTİ



MİLLİ İstihbarat Teşkilatı, aylardan beri çok önemli bir çalışma yürütüyor. Özellikle Suriye ve Irak’ta PKK/KCK-PYD/YPG unsurlarını adım adım takip eden Milli İstihbarat Teşkilatı PKK/YPG’nin Türkiye içerisine uzanan ve bu değişen taktik ile yöntemlerini deşifre etti.

Geçmiş dönemde örgütün özellikle sözde özel güç yapılanmasınca Kuzey Irak ve Suriye’den ülkemize yönelik eylem amaçlı gerçekleştirdiği “kadro, silah/mühimmat ve patlayıcı” aktarım faaliyetleri TSK, Emniyet, Jandarma ve MİT’in başarılı operasyonlarıyla engellendi. Bunun üzerine PKK yönetimi, eylem amaçlı planlamalar için örgütün istihbarat yapılanmalarına yeni görev verdi.

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PKK/SEL YAPILANMASI

MİT, ABD başta Batılı ülkelerin verdiği destekle faaliyet gösteren PKK’nın Suriye merkezli istihbarat yapılanması SEL’in Türkiye içerisinde özellikle metropollerde eylem gerçekleştirme arayışında olduğunu belirledi.

Ana faaliyet alanı Türkiye’ye karşı istihbari ve operasyonel faaliyetler gerçekleştirmek olan SEL, klasik haber toplama faaliyetlerine ilave olarak; Suriye-Türkiye arasında silah/mühimmat/patlayıcı, eylemci ve kadro aktarımı faaliyetleri yapıyor.

Ayrıca yurtiçinde saldırı faaliyetlerin planlanması ve koordinesi yanı sıra eylemcinin ilgili şehre intikali ile konaklaması, patlayıcı-mühimmat ile bir araya getirilmesi gibi “lojistik” çalışmaların organize edilmesine odaklanıyor. MİT, PKK/SEL’in Türkiye’nin Suriye’deki harekât alanlarına yönelik istihbarat toplanması ve saldırı/sabotaj/bombalı saldırılar yapılması ve taşeron olarak yabancı ülkelerin gizli servislerine taşeronluk yaptığını belirledi.

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KULLAN/AT YÖNTEMİ

SEL yapılanmasının, İstanbul İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de ve Antalya Muratpaşa-Lara plajları bölgesinde 19 Eylül 2022’de gerçekleştirdiği eylemlerinde olduğu gibi; kadro örgüt unsuru yerine örgütle ideolojik bağı olmayan farklı din, etnik köken ve mezhepten Suriyeli şahısları kullandığı belirlendi.

SEL, Türkiye’de kendine kattığı kişileri hücre yapılanması şeklinde örgütledi. Kullandığı kişileri tehdit, şantaj yanında para ile çalıştırdı. Saldırı gerçekleştirecek profildeki şahıslar için tek seferlik “Kullan-At” yönteminin izlendiğini tespit edildi. Dün bu konuda düğmeye basıldı Emniyet ile işbirliği halinde 18 ilde 90 kişi gözaltına alındı. Bu operasyonun ucu çok ilginç noktalara çıkabilir.