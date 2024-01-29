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Hayır, CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu hesaplaşması var. İmamoğlu’nun desteğiyle Genel Başkan koltuğuna oturtulan Özgür Özel ise zaten “tavşan aday” olarak araya girmişti. Şimdi seçildiği günde beri sosyal medyada yazıldığı şekliyle o sadece bir “tavşan başkan...”

Nasıl mı? Anlatayım...

KİM NEYE GÖRE ADAY

Siz de fark ediyorsunuz; sadece iki ay kalmasına rağmen partilerin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim konusundaki rekabeti henüz sahaya yansımadı. Adayların birbiri ile yarışması, seçmenlerin adayları kıyaslaması, projelerini karşılaştırılması gerekirken bunun yerine Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayları tartışma konusu oluyor. En sert tartışmayı da CHP’liler yapıyor.

Kim hangi kriterlere göre aday yapılıyor, mevcut başkanlardan bir kısmı yerini korurken diğerleri neye göre değiştiriliyor belli değil. Çok başarılı bir belediye başkanı aday yapılmazken, onun yerine hiç tanınmayan birisi aday ilan edilebiliyor. Seçmeni adeta cepte görülen yani kazanılması kesin görülen yerlerde başarısız olduğu bilinen isimler neye göre tekrar aday gösteriliyor belli değil.

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Her parti gibi CHP’de de her seçim öncesi benzer durumlar yaşanabilir, hatta siyasette “küskünler” diye bir kavramın çıkmasının sebebi budur. Ama bu kez durum CHP açısından çok daha kötü. Çünkü bu tartışmanın seçim sonuçlarına yansıması büyük olasılık.

ALEVİ TASFİYESİ Mİ VAR

CHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Eren Erdem, İmamoğlu’nun yetkisini aşarak İstanbul’daki belediye başkanlarını arayıp “Sizinle çalışmayacağız” diyerek aday yapılmamalarını tebliğ ettiğini açıkladı. Bunlardan birisi de CHP’nin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi.

Şu söyledikleri bugün değilse ileride çok tartışılacak: “Ne hikmetse bir Karadeniz lobisi İstanbul’da her tarafta belediye başkanı oluyor. Sayın bakalım kaç tane Trabzonlu var? CHP ilk kez böyle bir süreci ve dönemi yaşıyor. Partide çok açık şekilde Kürt ve Alevi tasfiyesi yapılıyor. CHP’de bir kıyım hareketi yapılıyor. Yıllardır bu partide kurultaylar yaşadım. Bu süreçteki kıyım hiçbir dönemde olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren Türkiye ve İstanbul’daki tüm belediye başkanları tasfiye ediliyor. İstifamın bir gerekçesi budur.”

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Eren Erdem, Battal İlgezdi’nin yerine yine bir Alevi olan Onursal Adıgüzel’in aday ilan edilmesi konusunda ise, ABD’li siyahi Müslüman lider Malcom X’in “Tarla zencisi, ev zencisi” benzetmesini örnek vererek adayın İmamoğlu’na yakınlığını işaret ediyor.

İMAMOĞLU’NUN HANÇERİ ÖZEL

Peki CHP’de ne oluyor, neden oluyor? Meselenin özü Kılıçdaroğlu-İmamoğlu rekabeti ya da husumeti. Kılıçdaroğlu arkadan hançerlendiğini düşünüyor. Bu tarife göre hançeri tutan el İmamoğlu, Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu’na sapladığı bir hançer sadece. Kılıçdaroğlu siyasi rakiplerinden görmediği zararı 28 Mayıs seçimlerinden sonra yıllarca en yakında olan isimlerden gördü. 29 Mayıs günü Ekrem İmamoğlu’nun “değişim” konulu videosu, 4 Kasım Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’nun altındaki koltuğun çekilmesiyle sonuçlandı. İmamoğlu’nun projelendirdiği sürecin sonunda koltuğa oturtulan kişi, Kılıçdaroğlu’na arkadan sapladığı, grubun en hırslı ama en kullanışlısı Özgür Özel oldu.



“Tavşan aday” diye yola çıktı ve Ekrem İmamoğlu adına CHP’yi yöneten hatta zamanı ve koşullar icap ettiğinde, onu CHP genel başkanı koltuğuna taşıyacak sosyal medyadaki deyimle “tavşan başkan” haline dönüştü.



Siyasi parti liderliğinden çok yöneticilik yapmaya çalışsa da onu da beceremediği için bu karmaşa yaşanıyor.

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NAMUS SÖZÜNÜ BİLE TUTMADI



Buna yol açan, 4 Kasım Kurultayı’nda namusu ve şerefi üzerine verdiği sözü tutmayıp önseçim yapmaması. Oysa önseçim onun da kurtuluşu olabilirdi. Türkiye’nin huzurunda namus ve şeref sözü verip tutmayanın elbette lider olarak kıymeti olmadığı gibi insani değeri bile sorgulanır.

Ama “tavşan başkan” olma özelliği öyle ağır basıyor ki; Ekrem İmamoğlu’nun belirlediği kişilerin aday yapılması onun namus ve şerefine verdiği değerden daha önemli.

Özgür Özel’in kurultayda PKK/HDP’li Demirtaş’a selam yollaması, PKK/HDP’li Pervin Buldan’la bölücü fikirli bir operacının elini öpmesi, PKK ile mücadele için gerekli tezkereye hayır demesi, PKK’nın şehit ettiği üsteğmenimiz Gökhan Delen’in cenazesinden sonra tepki alacağını bile bile PKK’nın siyasi kolu DEM ile görüşmeye koşması, PKK’ın şehit ettiği askerlerimiz için TBMM’de İYİ Parti tarafından hazırlanan ortak metne imza atmaması, PKK/DEM’lileri kırmızı halılarla karşılayıp “şeffaf ve açık görüşeceğiz” dedikten sonra yerel seçimde işbirliği yanında PKK elebaşı ve hapisteki PKK’lıların durumunu görüşmesine rağmen bunu saklaması, gördüğü tepkilere rağmen PKK/DEM ile görüşmeye devam etmesi Ekrem İmamoğlu adına başkanlık yaptığı için.

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Öyle ki Özgür Özel, PKK/DEM’i karşısına almamak için PKK/DEM eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın “faşist” ve “ırkçı” diye hakaret ettiği Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i savunamadı. Yerel seçimlerdeki işbirliğinde PKK’nın siyasi kolu DEM dışında parti kalmadığı için belediye başkanına hakaret etseler de susmak, işbirliği karşılığı talepleri karşılamak zorunda. İmamoğlu’nun siyasi geleceği de buna bağlı.

“Tavşan aday” başkası adına yarışan, “tavşan başkan” başkası adına bu görevi yürüten kişidir. Özetle CHP’de üçlü yapı değil Kılıçdaroğlu-İmamoğlu husumeti var. Bunun kısa süre içinde hesaplaşmaya dönüşmesi kaçınılmaz.