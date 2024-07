Siyonistlerin ‘kullanışlı aptalları’

Haberin Devamı

Gazze’de 292 gündür çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 bine yakın insanı acımasızca katleden soykırım suçlusu İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yalanlarla dolu 45 dakikalık konuşması Amerikan Kongre üyeleri tarafından 5O’si ayakta olmak üzere toplam 79 kez alkışlandı. Daha önce hiçbir yabancı devlet adamına kısmet olmayan ve tarihte bir ilk olarak, dördüncü kez ABD Kongresi’nde kürsüye çıkan Netanyahu’nun yalanlarla dolu kanlı tiradı alkışların fazlalığından dolayı bir saati buldu.

SAVAŞ SUÇLARINDAN YARGILANIYOR

Savaş suçları ve soykırım nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve hakkında tutuklama istenen Netanyahu, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçi Parti’nin davetiyle gerçekleştirdiği konuşmasında dünyanın gözüne baka baka yalanları sıralarken, dinleyen Kongre üyelerinin çığlıkları alkış seslerine karıştı. Bir kişi hariç; ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib...

Filistin kökenli Tlaib, elinde tuttuğu “Savaş suçlusu” ve “Soykırım suçlusu” yazılı küçük pankartla tek başına Netanyahu’yu protesto etti. Devasa ABD sistemi içinde sanki tek başına mazlumların ve hakikatin sesi gibiydi.

GURURLU SİYONİST BIDEN’A TEŞEKKÜR

Netanyahu konuşmasında suç ortağı ABD başkanlarını unutmadı; işlediği soykırım suçuna verdiği destekten dolayı hem eski ABD Başkanı Trump’a hem de mevcut ABD Başkanı Biden’a ayrı ayrı teşekkür etti. İsrail ile ABD arasında öylesine özdeşlik kurdu ki; ABD mi İsrail’i, İsrail mi ABD’yi ağırlıyor, ABD Kongre üyeleri mi Netanyahu’yu, Netanyahu mu ABD Kongre üyelerini ağırladı anlamak zordu.

7 Ekim 2023’teki Hamas’ın saldırılarının ABD’deki 1941 Pearl Harbor ve 2001 İkiz Kule saldırılarına benzediğini savunan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden’a Gazze saldırılarında İsrail’e verdiği destek ve “gururlu bir Siyonist” olduğunu söylemesinden dolayı teşekkür ederken Siyonizmin bayrağını ABD’nin başkentine dikti.

HER YALANDA DAHA ÇOK ALKIŞ

Öylesine kanlı, öylesine bir sefil tiyatroydu ki sergilenen; Netanyahu’nun her söylediği yalanla Kongre üyeleri adeta kendinden geçti. Yaklaşık 40 bin kişiye katleden Netanyahu ortalama her yarım dakikada ve ölümüne sebep olduğu yaklaşık her 500 kişi için bir kez alkışlandı.

Kurbanını köşeye sıkıştırmış bir katilin her bıçak darbesiyle akan kanı gören vahşilerin coşkusuyla Netanyahu her yalan söylediğinde ABD Kongre üyeleri daha çok alkışladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına “Hamas, 7 Ekim’de bebekleri yaktı” yalanı ile başladı.

Bu da tıpkı “40 başı kesik bebek” gibi ispatlanamayan bir yalandı.

Netanyahu alkışlar arasında, “Duyduğunuz tüm yalanlara rağmen Gazze, şehir savaşları tarihinde savaşmayan sivillerin savaşanların kayıplarına göre en düşük olduğu yerdir. Refah’ta neredeyse hiç sivil öldürülmedi” diyerek yalan söyledi.

Oysa İsrail’in Uluslararası Adalet Divanı’nın 24 Mayıs’ta aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs’ta Refah’taki güvenli bölgede gerçekleştirdiği saldırıda 45 kişi yaşamını yitirirken, 249 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler’in Refah’la ilgili düzenlediği rapora göre de saldırıda 23’ü kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere toplam 45 sivil can kaybı yaşandı.

İSRAİL VE YAHUDİ LOBİSİ ABD’Yİ ELE GEÇİRMİŞ

Netanyahu, “İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor. İsrail, uluslararası hukukun gerektirdiğinin ötesinde, sivillere zarar vermemek için tarihteki herhangi bir ordunun aldığından daha fazla önlem aldı” diyerek yalan söyledi.

Soykırımcı İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 172’si çocuk, 10 bin 798’si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetti, 90 bin 257 kişi yaralandıı.

Netanyahu, konuşmasında “Gazze’de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail’in bunu engellemesi değil, Hamas’ın bunları çalmasıdır” diyerek yalan söyledi.

Oysa daha başında 9 Ekim günü. Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın Gazze’ye karşı yapacaklarını şöyle açıklamıştı; “Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, yakıt yok. Her şey kapalı. İnsan hayvanlarıyla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz”.

ABD Kongre üyeleri utanç verici biçimde; Netanyahu her yalan söylediğinde çılgınca ayakta uzun uzun alkışladı. Hatta Netanyahu, Kongre binası dışında kendisini protesto eden Amerikalıları da ihmal etmedi. “İran’ın söz konusu göstericileri fonladığını” savunarak “Resmi olarak İran için kullanışlı ahmaklara dönüşmüş durumdasınız” dediğinde ABD Kongre üyeleri bunu da çılgınca alkışladı. Netanyahu yabancı bir siyasetçi olarak ABD’lilere hakaret ediyor, ABD’lilerin oylarıyla Kongre’ye seçilenler, seçmenlerinin hakarete uğramasını alkışlıyorlardı.

Alkışlayanlar dahil herkes Netanyahu’nun yalan söylediğini biliyor. Onları izleyenler de Kongre üyelerinin çıkarları için onu alkışladığını biliyordı.

İSRAİL-ABD SUÇ ORTAKLIĞI

Aslında en çaresiz, en zavallı onlar; çünkü İsrail’in, Yahudi sermayesinin, İsrail Lobisi’nin ABD’yi siyasetiyle, bürokrasisiyle, medyasıyla, iş dünyasıyla, finansıyla, istihbaratıyla ele geçirmiş olduğunu da biliyor, çaresizce izliyor.

Amerikan kurulu düzeninin tamamının “Siyonizmin kullanışlı aptalları” olduğunu biliyor.

Netanyahu konuşmasını İsrail’in her zaman “Amerika’nın vazgeçilmez müttefiki” ve “sadık dostu” olarak kalacağını söyleyerek bitirdi.

“Müttefiklik, dostluk” bir yana kesin olan bir şey varsa İsrail ve Amerika tarihe Gazze’deki soykırımın suç ortakları olarak geçeceği kesin.