MİT’ten seçim sonrası alan temizliği... PKK/YPG’nin infaz ekibini yerinde infaz ediyor

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Bu konudaki açıklamayı PKK/KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, 28 Mart 2023 günü şöyle duyurmuştu: “Seçim sürecinde güçlü bir mücadele yürütülür, bu mücadele büyütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs’ta yıkılacaktır. Türkiye halkları ve halkımız açısından tarihi bir seçim olduğunu dikkate alarak seçim süreci boyunca şehirlerde hiçbir askeri birimimiz herhangi bir eylem yapmayacak. Merkez karargâhımızın yaptığı çağrıyı hem gerilla gücümüz hem halkımız çok önemsemeli ve dikkate almalı.”

PKK, ARAPLARI KULLANIYOR

Ancak, 14 Mayıs’tan sonra 28 Mayıs’ta da PKK/HDP’nin de aday çıkarmayarak aktif olarak desteklediği 6’lı Masa ve Kılıçdaroğlu seçimi kaybedince, 13 Haziran’da saldırılarına yeniden başlayacağını duyurdu.

Türkiye içerisinde mevcudu 70’e kadar düşen PKK’lı teröristler saldırı yapamayınca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesi operasyonlarla göz açtırmadığı terör örgütü Suriye’deki elemanlarını devreye soktu. Türkiye’den ve Almanya başta yurtdışından eleman bulmakta zorlanan PKK/YPG terör örgütü, insan kaynağı olarak daha çok Suriyeli Araplardan para karşılığı eleman kazanmaya çalışıyor.

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Nitekim, 6 Kasım 2022 günü İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen bombalı saldırı talimatı da Suriye’deki PKK/YPG yöneticileri tarafından verilmiş, eylemde Suriyeli Araplar kullanılmıştı.

150’DEN FAZLA YÖNETİCİ ÖLDÜRÜLDÜ

PKK/YPG unsurlarını aralıksız takip eden ve bugüne kadar Suriye ve Irak’ta 150’den fazla üst düzey yöneticiyi etkisiz hale getiren MİT, seçim sonrası PKK’nın olası saldırı ekibini hedefe koydu.

MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı), suikast ve sabotaj konusunda emir veren yönetici ekibi ve bu eylemler için görevlendirilen “Baver Botan” kod adlı Bekir Kına’yı, “Vejin Jiyan” kod adlı Hicran İcuz’u, “Karker Tolhildan” kod adlı Rıdvan Ulugana’yı, “Cudi Agit” kod adlı Tuba Karakoç’u, “Mazlum Karamok” kod adlı Sabri Abdullah’ı, “Roj Habur” kod adlı Civana Heso’yu, “Kemal Pir” kod adlı İbrahim Mohammad Nasır’ı düzenlediği özel operasyonlarla öldürdü.

PKK İÇİNDEKİ AJANLAR

MİT’in neredeyse her hafta bir ya da iki yöneticisini öldürdüğü PKK/YPG’nin yönetim kadrosu ve infaz ekibine yönelik başarılı operasyonlarının arkasında, 2018 yılından itibaren yurtdışı operasyonlara imkân sağlayan, imkânların etkisi çok büyük. MİT’in kendi operasyon ekibi, kullandığı yüksek teknoloji ve bölgeyi çok iyi tanıyan insan gücü, saha ajanları sonuç alınmasında çok etkili oluyor. Bir başka önemli faktör ise, terör örgütü PKK içinde devşirilen çok sayıda terörist MİT’in etkili sonuç almasında rol oynuyor.

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Öldürülen PKK/YPG’li terörist Uman Derviş, PKK/YPG’lilerden oluşan SDG’nin yöneticisi Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’e (solda) yakın bir isimdi.

HEDEFTEKİ TERÖRİST UMAN DERVİŞ

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın, PKK/YPG’nin Türkiye’ye yönelik saldırıları organize eden ekibinden adım adım takip ettiği isimlerden birisi de “Sara/Şervin” ve “Derik/Şervin Serdar” kod isimlerini kullanan Uman Derviş’ti.

PKK’nın kırsal kadrolarına 1998 yılında katılan, PKK/KCK içerisinde özel güç birimine seçilerek suikast, sabotaj, bomba yapımı gibi kapsamlı askeri eğitimler alan Derviş, 1998-2014 yılları arasında Irak’ta farklı alanlarda sorumlu düzeyde görevler üstlendi. PKK’nın şehir eylemlerini organize eden “Şehit Salih Metropol Birimi”nde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2014 yılında ise Gara’da Suriye’den Irak’a aktarılan örgüt mensuplarının aktarımı ve askeri eğitimleri akabinde Suriye’ye dönüşlerini organize etti. Şehirde gizlenme eğitimleri alan “Şervin Derik” kod adlı terörist, 2015 yılında Türkiye’ye gelerek İzmir’de örgütsel faaliyetler yürütüp tekrar Suriye’ye kaçtı. 2015-2016 yıllarında PKK/YPG adına Avrupa’ya giderek bazı ülkelerin yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi.

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Öldürülen PKK/YPG’li terörist PKK/KCK üst düzey yöneticilerinden “Bahoz Erdal” kod adlı Fehman Hüseyin ile.

ÖZEL OPERASYONLA ÖLDÜRÜLDÜ

PKK/YPG-YPJ’li Uman Derviş isimli terörist, 2019-2021 yıllarında Irak’ta örgüt mensuplarının eğitimlerini organize etti. 2021 yılında ise Suriye’ye geçerek YPG istihbaratının dış ilişkiler sorumlusu oldu ve ardından Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. Derviş, örgütte bulunduğu süre zarfında çeşitli görevler üstlenmesine karşın metropol eylemlerini organize eden birimdeki görevinden hiç ayrılmadı ve örgütte görev yürüttüğü yerlerde beraberindeki örgüt mensuplarından özel seçtiği teröristleri Türkiye’ye eylem gerçekleştirmek üzere bizzat eğitmeye devam etti.

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Dün basına yansıyan haberlere göre, MİT, PKK/YPG-YPJ’nin Münbiç Eyaleti Genel Sorumlusu Sara/Şervin Derik kod adlı Uman Derviş’i Suriye Münbiç’te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MAZLUM KOBANİ’YE YAKINDI

PKK’nın Türkiye’de metropollerde eylemler gerçekleştirmek üzere kurduğu PKK/Şehit Salih Metropol Birimi sorumlularından olan Derviş, PKK/YPG’lilerden oluşan SDG’nin yönetici “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in en yakınındaki isimlerden birisiydi.

Şervin Derik kod Uman Derviş, Münbiç genel sorumlusu olması nedeniyle Münbiç sınırında yer alan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerinde görev yapan Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren üst düzey örgüt mensubuydu. Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye’de eylem yapmak için eğitilen teröristleri komuta eden ve bu nedenle MİT’in hedef listesine dahil edilen Derviş’in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verildi. Münbiç’te bulunan Derviş’in yeri tespit edildi. MİT’in saha ajanları tarafından gerçekleştirilen operasyonla Derviş ile birlikte korumaları da etkisiz hale getirildi.

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Böylece, MİT PKK/YPG’nin infaz ekibini yerinde infaz ederek örgüte ve onu destekleyen ABD ve Avrupa ülkelerine de önemli mesaj verdi.